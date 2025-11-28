Campuchia đối mặt án cấm quốc tế vì bỏ 9 môn ở SEA Games 33

Campuchia ban đầu dự kiến cử VĐV tham gia 21 môn. Nhưng sau đó, Ủy ban Olympic nước này (NOCC) đã gửi thư cho Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) và Ban tổ chức SEA Games 33, để xác nhận việc bỏ 9 môn, gồm bóng đá, bóng chuyền, cầu mây, bi sắt, đấu vật và các môn võ judo, karate, pencak silat, wushu.

Các môn này đã được Campuchia đăng ký lên hệ thống thi đấu và không thay đổi trong thời hạn cho phép. Do đó, họ sẽ phải chịu án phạt. Trước mắt, Liên đoàn cầu mây thế giới và Liên đoàn cầu mây châu Á đã cấm Campuchia tham dự môn này tại ASIAD 2026 ở Nhật Bản. Đối với 8 môn còn lại, các liên đoàn phụ trách sẽ xem xét tình hình trước khi ra án cấm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan kiêm Giám đốc điều hành SEA Games 33 Chaiphak Siriwat phát biểu tại cuộc họp ban tổ chức SEA Games 33 hôm nay 28/11 ở Bangkok. Ảnh: MGR Online.

Theo Giám đốc điều hành SEA Games 33 Chaiphak Siriwat việc Campuchia rút khỏi 9 môn khá đột ngột và ảnh hưởng đến hệ thống quản lý thi đấu. "Chúng tôi đang cân nhắc đến phạt tiền hoặc hình thức khác. Họ đã vi phạm quy định khi rút lui sau khi xác nhận danh sách VĐV", ông nói ở cuộc họp Ban tổ chức hôm nay.

Việc Campuchia rút lui khiến Ban tổ chức phải điều chỉnh lại bóng đá nam. Theo đó, Singapore từ bảng C được chuyển sang bảng A thay Campuchia.

12 môn Campuchia xác nhận tham gia gồm bơi, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, ju-jitsu, kick boxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball. Ông Chaiphak cho biết Campuchia cam kết không có thêm sự rút lui nào.

Lễ khai mạc SEA Games 32 tại sân Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia vào tháng 5/2023. Ảnh: Phnom Penh Post.

Lý do Campuchia rút bớt VĐV xuất phát từ quan hệ căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia vì tranh chấp ở biên giới hai nước. Điều này tạo nên cuộc tranh luận của người dân Campuchia, trong đó nhiều người cho rằng không nên tham dự SEA Games 33 để đảm bảo an toàn cho VĐV.

Bộ trưởng đề nghị Thái Lan phải có trách nhiệm đảm bảo an ninh và an toàn cho tất cả thành viên Campuchia, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng ở các cuộc thi. "Nếu có chuyện gì xảy ra với các VĐV, nước chủ nhà sẽ phải xấu hổ", Bộ trưởng MOEYS nói thêm.

Đoàn thể thao Campuchia được yêu cầu giữ thận trọng và kỷ luật. Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) phải phân công nhân sự phụ trách từng môn thể thao và điểm danh hàng ngày. Các VĐV chỉ di chuyển theo nhóm, không được đi một mình và giữ liên lạc thông suốt.