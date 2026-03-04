Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: MU khó bị ngăn cản, Chelsea coi chừng nếm trái đắng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs West Ham United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Manchester City vs Nottingham Forest
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Newcastle United vs Manchester United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: MU khó bị ngăn cản, Chelsea coi chừng nếm trái đắng

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Chelsea

(Newcastle - MU, 3h15, 5/3; Aston Villa - Chelsea, 2h30, 5/3, vòng 29 Ngoại hạng Anh) Newcastle khó ngăn cản MU có phong độ cao. Trong khi đó, Aston Villa trông cậy lợi thế sân nhà để khiến Chelsea gặp khó.

   

Newcastle - MU, 3h15, 5/3, vòng 29 Ngoại hạng Anh

Với việc giúp MU giành 19 điểm trên tổng số 21 điểm tối đa từ ngày nắm quyền, HLV Michael Carrick đang ngày càng tăng cơ hội được bổ nhiệm vào vị trí HLV chính thức. Dù 4/6 chiến thắng dưới thời ông chỉ cách biệt 1 bàn, các tín hiệu tích cực vẫn hiện hữu khi các cầu thủ thể hiện sự chín chắn và đoàn kết cần thiết.

Trước ngày hành quân đến sân của Newcastle, MU có thành tích thi đấu không hề tồi trên sân khách. Họ bất bại trong 5 trận gần nhất khi thắng 2 trận và hòa 3 trận. Tuy nhiên, Carrick cần nhớ tới việc "Quỷ đỏ" chưa thắng tại sân St James' Park kể từ tháng 10/2020, đồng thời thua cả 3 trận đối đầu gần nhất trên sân Newcastle.

MU rất mong các trụ cột duy trì phong độ cao khi chạm trán Newcastle. Fernandes đã có 7 bàn và 13 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này, còn Benjamin Sesko đạt con số 7 bàn trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. 

MU quyết tâm hạ Newcastle

MU quyết tâm hạ Newcastle

Nhìn sang Newcastle, họ chơi không ổn định mỗi khi thi đấu trên sân nhà. Minh chứng ở vòng 28 vừa qua, họ để thua Everton với tỷ số 2-3. Đáng chú ý, đó còn là trận thua thứ 3 liên tiếp của "Chích chòe" ở St James' Park tính riêng tại Ngoại hạng Anh. 

Newcastle hiện tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém top 5 tới 13 điểm, trong khi chỉ còn 10 trận. Trong bối cảnh đó, đoàn quân HLV Howe còn phải nghĩ tới chiến dịch Cúp C1. Thời gian tới họ chạm trán Barcelona tại vòng 1/8.

Hiện Newcastle quyết tâm chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trên sân nhà. Nhưng họ chưa cho thấy dấu hiệu nào có thể vượt qua MU đang tiến bộ dưới thời Carrick. 

Dự đoán tỷ số: Newcastle 1-2 MU

Đội hình dự kiến:

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Barnes, Woltemade, Gordon

MU: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Mazraoui; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Aston Villa - Chelsea, 2h30, 5/3, vòng 29 Ngoại hạng Anh

Aston Villa nhận thất bại 0-2 trước Wolves ở vòng đấu đã qua. Điều đó khiến họ đánh rơi vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh vào tay MU.

Chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh và kém đội đầu bảng Arsenal tới 13 điểm, tham vọng vô địch của Aston Villa gần như chấm dứt. Tất nhiên họ còn mục tiêu đua top 4, nhưng nếu không cải thiện phong độ, sớm muộn đội chủ sân Villa Park rơi vào tình trạng tồi tệ. 

Trong bối cảnh thi đấu không tốt như vậy, Aston Villa chuẩn bị chạm mặt Chelsea, đối thủ không hề dễ chơi. Nhưng Watkins và các đồng đội vẫn có sự tự tin bởi ở trận lượt đi, Aston Villa thắng cái tên này với tỷ số 2-0. Aston Villa tin rằng họ hoàn toàn có thể đánh bại Chelsea lần nữa. 

Sau khi thắng 4 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh trên cương vị HLV Chelsea, Liam Rosenior đã chứng kiến đội bóng của ông đánh rơi nhiều điểm số quan trọng. Chelsea không thắng trận nào trong 3 lượt đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Họ hòa Leeds United và Burnley tại sân nhà trước khi để thua 1-2 trước Arsenal.

Chelsea và Aston Villa chuẩn bị có cuộc đấu khó lường

Chelsea và Aston Villa chuẩn bị có cuộc đấu khó lường

Chelsea chào đón Wesley Fofana trở lại sau án treo giò, nhưng sẽ thiếu Pedro Neto trong chuyến làm khách Villa Park sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Arsenal. Estevao và Gittens vẫn nghỉ vì chấn thương đùi, dù cả hai dự kiến trở lại trong vòng 2 tuần tới.

Chelsea hiện xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém Aston Villa 6 điểm. Do đó, "The Blues" cần thắng trận tới để nuôi hy vọng giành vé dự Cúp C1 mùa tới. 

Nhưng Chelsea cần nhớ rằng Aston Villa luôn biết cách có màn trình diễn ấn tượng trước các ông lớn tại Villa Park. Giới chuyên môn không tin vào chiến thắng cho 1 trong 2 đội, thay vào đó kết quả hòa sẽ phù hợp hơn cả.

Dự đoán tỷ số: Aston Villa 1-1 Chelsea

Đội hình dự kiến: 

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Luiz, Onana; Buendia, Rogers, Sancho; Abraham

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Hato; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Garnacho; Pedro

Tin liên quan
