Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Arsenal - Man City khó hụt 3 điểm, đua vô địch nóng rực

Brighton - Arsenal (2h30, 5/3): "Pháo thủ" khó mất điểm

Sau khi "hủy diệt" Tottenham 4-1, Arsenal giành chiến thắng trận derby London thứ 2 liên tiếp trước Chelsea với tỷ số 2-1. Nhờ vậy, thầy trò Mikel Arteta tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City, dù đối thủ còn 1 trận chưa đấu,còn cuộc đua vô địch giữ nguyên cục diện gay cấn.

Rõ ràng, những bàn thắng từ tình huống cố định đang trở thành “đặc sản” của Arsenal dưới thời Arteta. 2 pha lập công vào lưới Chelsea giúp họ cân bằng kỷ lục 16 bàn từ phạt góc trong một mùa Ngoại hạng Anh.

Phía đối diện, Brighton cũng đang hưng phấn nhờ 2 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh - thành tích tốt hơn cả 13 vòng trước đó. Tuy nhiên, 6 điểm này chưa đủ để đưa họ trở lại nửa trên bảng xếp hạng (hiện đứng thứ 11). Mặt khác, "Chim mòng biển" chưa thắng 3 trận liên tiếp tại giải đấu kể từ đầu mùa 2025/26.

Cách đây hơn 1 năm, Brighton từng cầm hòa Arsenal 1-1 trên sân nhà. Tuy nhiên, thầy trò Arteta đã giành 2 chiến thắng trên sân nhà trước Brighton tại League Cup và lượt đi Ngoại hạng Anh mùa này, đồng thời bất bại trong 5 chuyến làm khách gần nhất đến Amex kể từ mùa 2020/21.

Không chỉ bất bại 11 trận sân khách trên mọi đấu trường, hiệu suất ghi bàn của Arsenal khi xa nhà cũng cải thiện rõ rệt: họ chỉ ghi trung bình 1,2 bàn/trận sân khách tại Ngoại hạng Anh từ tháng 8 đến tháng 12 năm ngoái, nhưng con số này đã tăng lên 2,3 bàn/trận kể từ đầu năm 2026.

Dự đoán tỷ số: Brighton 1-2 Arsenal Đội hình dự kiến: Brighton: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Gross, Baleba; Gomez, Hinshelwood, Mitoma; Welbeck Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Lewis-Skelly; Saka, Gyokeres, Martinelli

Man City - Nottingham Forest (2h30, 5/3): Nối dài thảm họa HLV?

Man City đang dần tái hiện hình ảnh "cỗ máy hủy diệt" vào ở chặng nước rút đua vô địch. Họ không có Erling Haaland? Không thành vấn đề bởi tân binh Antoine Semenyo đã thay thế hoàn hảo vai trò của chân sút người Na Uy, có thể kể đến pha lập công mang về chiến thắng tối thiểu trước Leeds hồi cuối tuần.

Hiện tại, "The Citizens" có 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường – trong đó có 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh – và kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận so với “Pháo thủ”.

Etihad cũng trở thành "pháo đài" vững chắc bởi kể từ trận thua Bayer Leverkusen tại Champions League hồi tháng 11 năm ngoái, Man City bất bại 13 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm 7 trận thắng liên tiếp.

Giờ đây, họ đang hướng tới chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh khi tiếp đón Nottingham Forest trên Etihad. Nottingham Forest hiện đứng thứ 17, hơn nhóm xuống hạng 2 điểm khi mùa giải còn 10 vòng.

Sự chênh lệch giữa 2 đội rõ ràng quá lớn, nhất là khi HLV thứ 4 của Nottingham Forest mùa này – Vitor Pereira – chưa thể tạo ra sự chuyển biến tích cực. Kể từ chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Fenerbahce tại Europa League trong ngày ra mắt nhà cầm quân này, họ đã thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Tính cả giai đoạn dẫn dắt Wolverhampton hồi đầu mùa, Pereira chưa giành chiến thắng nào tại Ngoại hạng Anh 2025/26, thua tới 10/12 trận. Tệ hơn nữa, Nottingham Forest thua trong 3 chuyến làm khách gần nhất trước Man City với tổng tỷ số 0-11.