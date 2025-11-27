Malaysia dậy sóng vì 'huy chương không màu' tại SEA Games 33

Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 33-2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 12-12, với 50 môn (tổng cộng 574 nội dung, tương ứng 574 bộ huy chương).

Thời điểm này, bên cạnh việc chốt danh sách, các đoàn thể thao Đông Nam Á còn chốt chỉ tiêu thành tích cụ thể.

Chủ nhà Thái Lan muốn giành ít nhất 234 huy chương vàng để xếp nhất toàn đoàn với thành tích tốt nhất lịch sử SEA Games. Trong khi Việt Nam phấn đấu giành khoảng 100 huy chương vàng... Chỉ tiêu này được các đoàn tính toán và giao cụ thể cho từng đội tuyển, từng vận động viên.

Thể thao Malaysia gây tranh cãi khi không đặt chỉ tiêu thành tích cụ thể tại SEA Games 33

Tuy nhiên, đoàn Malaysia thì khác. Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia chỉ đưa ra mục tiêu chung chung là phấn đấu huy chương, chứ không cụ thể là bao nhiêu huy chương vàng như các kỳ đại hội trước đó.

Khái nhiệm "huy chương không màu" xuất hiện dưới thời Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao đương nhhiệm Hannah Yeoh, được áp dụng từ ASIAD 2023 đến Olympic 2024 và nay là SEA Games 33.

Theo bà Hannah Yeoh thì "huy chương không màu" giúp giảm áp lực cho các vận động viên. Tuy nhiên quyết định này vấp phải sự phản đối, chỉ trích của chính các chuyên gia thể thao uy tín Malaysia.

Chuyên gia khoa học thể thao Ahmad Fadzlee Ahmad Idriss cho rằng việc đặt mục tiêu rất quan trọng đối với vận động viên, để họ biết đang phấn đấu vì điều gì và nỗ lực hướng tới thành tích tốt nhất, cao nhất có thể.

"Nếu mục tiêu chỉ là giành huy chương thì họ có thể chỉ hài lòng với việc lọt vào bán kết (nhiều nội dung chỉ cần vào bán kết là giành tối thiểu huy chương đồng). Điều này thật không tốt trong thể thao đỉnh cao, nơi vận động viên cần không ngừng nỗ lực. Hơn nữa, các vận động viên chủ yếu được Chính phủ tài trợ ăn tập suốt 2 năm để chuẩn bị cho SEA Games. Họ đang gánh vác niềm hy vọng của quốc gia", chuyên gia Fadzlee phân tích.

Cũng theo ông Fadzlee, SEA Games chỉ có vài quốc gia tranh tài, không đông đúc và khắc nghiệt như ASIAD hay Olympic. Và tại một giải đấu vừa sức như vậy, việc đặt mục tiêu huy chương vàng cụ thể là điều bình thường và cần thiết.

"Đây chính là đấu trường mà Malaysia cần nỗ lực để giành thêm huy chương vàng", chuyên gia Fadzlee nhấn mạnh.

Trong lịch sử 66 năm SEA Games, Malaysia đã giành tổng cộng 1.376 huy chương vàng, xếp thứ ba trên bảng thành tích tổng, chỉ sau Indonesia (1.982 huy chương vàng), Thái Lan (2.453), và xếp trên Việt Nam (1.269).