Tranh cãi phạt góc Ngoại hạng Anh: Carrick "đá xoáy" Arsenal, Arteta phản pháo

Tranh cãi dữ dội quanh “chiến thuật phạt góc”

Những tình huống cố định, đặc biệt là phạt góc, đang trở thành tâm điểm tranh luận tại Ngoại hạng Anh khi ngày càng xuất hiện nhiều pha tranh chấp quyết liệt trong vòng cấm. MU hiện đứng thứ sáu giải đấu về số bàn thắng từ bóng chết với 16 pha lập công. Trong đó có bàn ấn định chiến thắng muộn của Harry Maguire trước Liverpool hồi tháng 10 năm ngoái, hay pha ghi bàn của Bryan Mbeumo trước Tottenham tháng trước.

Arteta và Carrick đổ thêm dầu vào cuộc tranh luận đang nóng bỏng tại Premier League

Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” cũng từng trở thành nạn nhân của lối chơi giàu va chạm từ các quả phạt góc. Họ để thua 0-1 trước Arsenal ở trận mở màn mùa giải từ pha lập công xuất phát từ phạt góc, tình huống mà HLV MU khi đó là Ruben Amorim cho rằng đáng lẽ phải bị từ chối.

Tuần trước, MU phải chống đỡ “mưa bóng bổng” để đánh bại Everton 1-0. Sau trận, Kobbie Mainoo ví von những pha xô đẩy trong vòng cấm của Everton giống như màn hỗn chiến tại sự kiện WWE.

Ở vòng đấu gần nhất, Arsenal đánh bại Chelsea 2-1 với hai bàn thắng từ phạt góc, dù cũng để thủng lưới một lần từ tình huống tương tự. Điều này càng làm dấy lên phản ứng từ nhiều HLV về xu hướng ngày càng thiên về va chạm của bóng đá Anh.

HLV Arne Slot của Liverpool thẳng thắn thừa nhận: “Phần lớn các trận đấu ở Ngoại hạng Anh không còn mang lại niềm vui cho tôi khi theo dõi”. Trong khi đó, HLV Liam Rosenior của Chelsea cho rằng ban tổ chức giải cần xem xét lại mức độ kéo người, ôm ghì trong các tình huống phạt góc vào cuối mùa giải.

Carrick ngầm “đá xoáy” Arsenal

Cuộc tranh luận về những tình huống cố định ở Ngoại hạng Anh tiếp tục nóng lên, khi HLV Carrick thẳng thắn bày tỏ quan điểm về xu hướng gia tăng va chạm trong vòng cấm ở các pha bóng chết. Phát biểu trong buổi họp báo, cựu tiền vệ tuyển Anh nói: “Tôi nghĩ mọi thứ đã đi quá xa. Cách đây không lâu, chúng ta còn được nhắc rằng không được chạm tay vào đối phương trong vòng cấm và các trọng tài sẽ siết chặt điều đó. Nhưng rồi nó dần len lỏi trở lại.

Hiệu quả từ phạt góc và việc đưa nhiều cầu thủ áp sát nhau đã khiến nhiều đội làm theo. Tôi hiểu vì sao họ thử và sử dụng cách này. Tuy nhiên, xét trên phương diện toàn cục của trận đấu, tôi cảm thấy chúng ta chưa tìm được sự cân bằng phù hợp. Tôi không biết giải pháp là gì, và đó cũng không phải điều tôi có thể quyết định”.

Dù không nhắc đích danh Arsenal trong phát biểu của mình, quan điểm của Carrick được cho là nhắm thẳng vào cách triển khai các pha đá phạt và phạt góc của “Pháo thủ”, nơi những tình huống tranh chấp quyết liệt trong vòng cấm thường xuyên diễn ra trước khi bóng được đưa vào.

Arteta đáp trả mọi chỉ trích

Arsenal đang tạo khoảng cách 5 điểm trên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh, phần lớn nhờ hiệu quả vượt trội từ các tình huống cố định. Với hai bàn từ phạt góc trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea, “Pháo thủ” đã nâng tổng số pha lập công từ phạt góc mùa này lên 16, cân bằng kỷ lục một mùa giải của Premier League.

Jurrien Timber đánh đầu ghi bàn vào lưới Chelsea từ quả phạt góc

Trước những ý kiến trái chiều, Arteta không tỏ ra nao núng. Ông nói: “Tôi thất vọng vì chúng tôi chưa ghi được nhiều bàn hơn, và cũng vì chúng tôi vẫn để thủng lưới. Chúng tôi muốn trở thành đội bóng xuất sắc và áp đảo nhất ở mọi khía cạnh của trận đấu. Đó là quỹ đạo phát triển và mục tiêu của đội bóng này, và của cả CLB. Vì thế chúng tôi nỗ lực để đạt điều đó”.

Khi được hỏi liệu ông có bất ngờ trước những chỉ trích nhắm vào Arsenal hay không, Arteta đáp ngắn gọn: “Đó là một phần của công việc”.

“Hãy thích nghi thay vì phàn nàn”

HLV Pep Guardiola cho rằng thay vì than phiền, các đội bóng nên tìm cách thích nghi với xu hướng chiến thuật hiện tại. Arteta, người từng làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Man City, hoàn toàn đồng tình với đồng hương.

“Giờ các đội đang thích nghi. Chelsea, hãy nhìn chất lượng của họ và số bàn từ bóng chết họ ghi được. MU cũng vậy. Khi tôi còn ở Man City, tôi cũng dành rất nhiều thời gian cho các tình huống này”, ông nói.

Trước nhận định Arsenal có thể trở thành nhà vô địch “xấu xí”, Arteta phản pháo: “Tôi không biết người ta ăn mừng một bàn thắng khác gì bàn thắng khác. Có thể trên YouTube thì bàn này đẹp hơn bàn kia, tôi không rõ. Tôi cũng muốn có thêm ba cầu thủ ở phần sân nhà để chơi thứ bóng đá thật đẹp mắt. Nhưng đó không phải thực tế của bóng đá. Nếu muốn xem thứ bóng đá như vậy, bạn phải sang một quốc gia khác. Ở Premier League trong hai hay ba mùa gần đây, điều đó không còn tồn tại”.