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Tennis đỉnh cao Wimbledon: Zverev gặp đối sừng sỏ, "Tiểu Federer" & Swiatek coi chừng sa lầy

Sự kiện: Wimbledon 2026 Alexander Zverev

Ngày thi đấu 2/7 tại Wimbledon hứa hẹn hấp dẫn với loạt trận đáng chú ý của Zverev, Swiatek và Dimitrov, nơi các ứng viên lớn đều đối diện nhiều thử thách khó lường ngay từ vòng 2 Grand Slam sân cỏ.

  

Trận đấu của Zverev - Royer sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Alexander Zverev - Valentin Royer: Khoảng 20h30, 2/7 (vòng 2 đơn nam Wimbledon)

Zverev được đánh giá vượt trội trước Royer, nhưng đây có thể không phải trận đấu dễ dàng cho hạt giống số 2 tại Wimbledon 2026. Tay vợt người Đức vừa trải qua màn ra quân đầy nhọc nhằn trước Alexander Blockx khi phải chơi tới 3 loạt tie-break mới khép lại chiến thắng sau 4 set.

Zverev rõ ràng được đánh giá cao hơn nhưng Royer sẵn sàng kéo trận đấu vào “đầm lầy” thể lực

Zverev rõ ràng được đánh giá cao hơn nhưng Royer sẵn sàng kéo trận đấu vào “đầm lầy” thể lực

Dù vẫn duy trì đẳng cấp giao bóng với 21 cú ace và tỷ lệ giao bóng một cực cao, Zverev cho thấy anh chưa đạt trạng thái ổn định nhất trên mặt sân cỏ. Những thời điểm mất tập trung ở các game cầm giao bóng thứ hai khiến tay vợt Đức liên tục bị kéo vào các loạt đấu cân não.

Trong khi đó, Royer đang tạo ra nhiều sự chú ý nhờ phong độ lì lợm ở Grand Slam năm nay. Tay vợt người Pháp vừa ngược dòng thắng Harry Wendelken sau khi thua set đầu tiên và trước đó từng lấy được một set từ Novak Djokovic tại Roland Garros 2026. Lối đánh bền cuối sân cùng tinh thần thi đấu máu lửa giúp Royer luôn gây khó chịu cho các đối thủ cửa trên.

Hai tay vợt từng gặp nhau tại Shanghai Masters 2025 và Zverev thắng sau 2 set. Tuy nhiên trên mặt sân cỏ, Royer có thể tạo ra nhiều khó khăn hơn nhờ khả năng phòng ngự và kéo dài rally khá tốt, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng khiến tốc độ sân Wimbledon chậm lại đáng kể.

Nếu Zverev không duy trì được hiệu quả giao bóng như kỳ vọng, nguy cơ bị kéo vào thêm những set đấu căng thẳng hoàn toàn có thể xảy ra. Dù vậy, bản lĩnh cùng kinh nghiệm ở các trận Grand Slam nhiều khả năng vẫn sẽ giúp tay vợt Đức vượt qua thử thách.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 3-1.

Jakub Mensik - Grigor Dimitrov: Khoảng 22h30, 2/7 (vòng 2 đơn nam Wimbledon)

Mensik đã trải qua trận mở màn đầy vất vả khi phải chơi 5 set trước tay vợt chủ nhà Toby Samuel. Tài năng trẻ CH Czech vẫn cho thấy sức mạnh ở những thời điểm quyết định, nhưng sự thiếu ổn định khiến anh nhiều lần rơi vào thế khó.

“Tiểu Federer” Dimitrov (bên trái) đang tìm lại phong độ, Mensik (bên phải) đối mặt bài test sân cỏ cực khó

“Tiểu Federer” Dimitrov (bên trái) đang tìm lại phong độ, Mensik (bên phải) đối mặt bài test sân cỏ cực khó

Đối thủ tiếp theo của Mensik là Dimitrov, tay vợt từng vào bán kết Wimbledon 2014 và sở hữu lối chơi rất phù hợp với mặt sân cỏ. Ở vòng 1, Dimitrov thắng Dane Sweeny sau 3 set với 23 cú ace, cho thấy cảm giác bóng và khả năng giao bóng vẫn rất ấn tượng.

Đây cũng là kỳ Wimbledon đặc biệt với “Tiểu Federer” khi anh trở lại sau chấn thương đáng tiếc gặp phải trước Jannik Sinner năm ngoái. Kinh nghiệm cùng khả năng xử lý kỹ thuật trên sân cỏ giúp Dimitrov trở thành đối thủ không hề dễ chịu.

Mensik đang dẫn 2-0 đối đầu, nhưng phần lớn diễn ra ngoài mặt sân cỏ. Nếu Dimitrov duy trì hiệu quả giao bóng và kéo trận đấu vào những loạt bóng kỹ thuật, anh hoàn toàn có thể gây nhiều khó khăn cho đàn em.

Dự đoán kết quả: Jakub Mensik thắng 3-2.

Karolina Pliskova - Iga Swiatek: Khoảng 19h30, 2/7 (vòng 2 đơn nữ Wimbledon)

Swiatek đã trải qua màn ra quân không hề dễ dàng tại Wimbledon 2026 khi bị Taylor Townsend kéo vào trận đấu 3 set. Nhà đương kim vô địch vẫn cho thấy bản lĩnh ở thời khắc quyết định, nhưng những vấn đề về sự ổn định trên sân cỏ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Swiatek (bên trái) chưa hết chao đảo, Pliskova (bên phải) mang giao bóng sấm sét thách thức nhà vô địch

Swiatek (bên trái) chưa hết chao đảo, Pliskova (bên phải) mang giao bóng sấm sét thách thức nhà vô địch

Đối thủ tiếp theo của Swiatek là Pliskova, cựu số 1 thế giới và từng vào chung kết Wimbledon 2021. Tay vợt CH Czech đang có phong độ khá tốt trên mặt sân cỏ khi vừa vào bán kết Nottingham trước thềm Grand Slam và thắng thuyết phục Tereza Valentova ở vòng đầu.

Lịch sử đối đầu nghiêng hoàn toàn về Swiatek khi cô thắng cả 3 lần gặp trước, nhưng đây sẽ là lần đầu hai tay vợt chạm trán nhau tại Wimbledon. Khả năng giao bóng uy lực của Pliskova vẫn có thể tạo ra nhiều khó khăn cho tay vợt Ba Lan, đặc biệt trong những game cầm giao bóng ngắn trên sân cỏ.

Dù Swiatek vẫn được đánh giá cao hơn nhờ nền tảng phòng ngự và khả năng điều bóng bền bỉ, đây nhiều khả năng sẽ không phải trận đấu dễ dàng cho hạt giống số 1.

Dự đoán kết quả: Iga Swiatek thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis Wimbledon ngày 2/7

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis Wimbledon 2026 - đơn nam - vòng 2

Thứ năm, 02/07/2026
17:00 Alex de Minaur

Adrian Mannarino

SPOTV, SPOTV2
17:00 Arthur Fery

Otto Virtanen

SPOTV, SPOTV2
17:00 Taylor Fritz

Patrick Kypson

SPOTV, SPOTV2
17:00 Gabriel Diallo

Lorenzo Sonego

SPOTV, SPOTV2
18:30 Zachary Svajda

Kamil Majchrzak

SPOTV, SPOTV2
18:30 Zizou Bergs

Jaime Faria

SPOTV, SPOTV2
18:30 Jacob Fearnley

Jaume Munar

SPOTV, SPOTV2
19:00 Karen Khachanov

Yannick Hanfmann

SPOTV, SPOTV2
20:00 Quentin Halys

Marcos Giron

SPOTV, SPOTV2
20:30 James Duckworth

Flavio Cobolli

SPOTV, SPOTV2
20:30 Frances Tiafoe

Jan Choinski

SPOTV, SPOTV2
20:30 Jiří Lehečka

Alex Molcan

SPOTV, SPOTV2
20:30 Valentin Royer

Alexander Zverev

SPOTV, SPOTV2
21:00 Matteo Berrettini

Arthur Fils

SPOTV, SPOTV2
22:00 Kyrian Jacquet

Alexander Bublik

SPOTV, SPOTV2
22:30 Jakub Menšík

Grigor Dimitrov

SPOTV, SPOTV2

Tennis Wimbledon 2026 - đơn nữ - vòng 2

Thứ năm, 02/07/2026
17:00 Daria Snigur

Leolia Jeanjean

SPOTV, SPOTV2
17:00 Emma Navarro

Oksana Selekhmeteva

SPOTV, SPOTV2
17:00 Diana Shnaider

Liudmila Samsonova

SPOTV, SPOTV2
17:00 Tyra Caterina Grant

Marie Bouzková

SPOTV, SPOTV2
18:30 Mariam Bolkvadze

Ashlyn Krueger

SPOTV, SPOTV2
19:00 Anna Blinkova

Marta Kostyuk

SPOTV, SPOTV2
19:00 Alexandra Eala

Maya Joint

SPOTV, SPOTV2
19:00 Amanda Anisimova

Sofia Kenin

SPOTV, SPOTV2
19:00 Katie Swan

Madison Keys

SPOTV, SPOTV2
19:30 Karolína Plíšková

Iga Świątek

SPOTV, SPOTV2
20:30 Kamilla Rakhimova

Maria Sakkari

SPOTV, SPOTV2
20:30 Sorana Cîrstea

Kimberly Birrell

SPOTV, SPOTV2
21:00 Elise Mertens

Maria Timofeeva

SPOTV, SPOTV2
22:30 Jasmine Paolini

Viktorija Golubic

SPOTV, SPOTV2
22:30 Camila Osorio

Linda Nosková

SPOTV, SPOTV2
23:00 Catherine McNally

Elena Rybakina

SPOTV, SPOTV2

Theo bạn tay vợt nào sẽ lên ngôi vô địch Wimbledon 2026?

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Video tennis Zverev - Blockx: 3 loạt tie-break định đoạt (Wimbledon)
Video tennis Zverev - Blockx: 3 loạt tie-break định đoạt (Wimbledon)

(Tin thể thao - Tin Tennis) Trận đấu diễn ra trong 4 set và có tới 3 set cần tới tie-break để định đoạt.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/07/2026 06:50 AM (GMT+7)
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