Tennis đỉnh cao Wimbledon: Zverev gặp đối sừng sỏ, "Tiểu Federer" & Swiatek coi chừng sa lầy

Trận đấu của Zverev - Royer sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Alexander Zverev - Valentin Royer: Khoảng 20h30, 2/7 (vòng 2 đơn nam Wimbledon)

Zverev được đánh giá vượt trội trước Royer, nhưng đây có thể không phải trận đấu dễ dàng cho hạt giống số 2 tại Wimbledon 2026. Tay vợt người Đức vừa trải qua màn ra quân đầy nhọc nhằn trước Alexander Blockx khi phải chơi tới 3 loạt tie-break mới khép lại chiến thắng sau 4 set.

Zverev rõ ràng được đánh giá cao hơn nhưng Royer sẵn sàng kéo trận đấu vào “đầm lầy” thể lực

Dù vẫn duy trì đẳng cấp giao bóng với 21 cú ace và tỷ lệ giao bóng một cực cao, Zverev cho thấy anh chưa đạt trạng thái ổn định nhất trên mặt sân cỏ. Những thời điểm mất tập trung ở các game cầm giao bóng thứ hai khiến tay vợt Đức liên tục bị kéo vào các loạt đấu cân não.

Trong khi đó, Royer đang tạo ra nhiều sự chú ý nhờ phong độ lì lợm ở Grand Slam năm nay. Tay vợt người Pháp vừa ngược dòng thắng Harry Wendelken sau khi thua set đầu tiên và trước đó từng lấy được một set từ Novak Djokovic tại Roland Garros 2026. Lối đánh bền cuối sân cùng tinh thần thi đấu máu lửa giúp Royer luôn gây khó chịu cho các đối thủ cửa trên.

Hai tay vợt từng gặp nhau tại Shanghai Masters 2025 và Zverev thắng sau 2 set. Tuy nhiên trên mặt sân cỏ, Royer có thể tạo ra nhiều khó khăn hơn nhờ khả năng phòng ngự và kéo dài rally khá tốt, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng khiến tốc độ sân Wimbledon chậm lại đáng kể.

Nếu Zverev không duy trì được hiệu quả giao bóng như kỳ vọng, nguy cơ bị kéo vào thêm những set đấu căng thẳng hoàn toàn có thể xảy ra. Dù vậy, bản lĩnh cùng kinh nghiệm ở các trận Grand Slam nhiều khả năng vẫn sẽ giúp tay vợt Đức vượt qua thử thách.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 3-1.

Jakub Mensik - Grigor Dimitrov: Khoảng 22h30, 2/7 (vòng 2 đơn nam Wimbledon)

Mensik đã trải qua trận mở màn đầy vất vả khi phải chơi 5 set trước tay vợt chủ nhà Toby Samuel. Tài năng trẻ CH Czech vẫn cho thấy sức mạnh ở những thời điểm quyết định, nhưng sự thiếu ổn định khiến anh nhiều lần rơi vào thế khó.

“Tiểu Federer” Dimitrov (bên trái) đang tìm lại phong độ, Mensik (bên phải) đối mặt bài test sân cỏ cực khó

Đối thủ tiếp theo của Mensik là Dimitrov, tay vợt từng vào bán kết Wimbledon 2014 và sở hữu lối chơi rất phù hợp với mặt sân cỏ. Ở vòng 1, Dimitrov thắng Dane Sweeny sau 3 set với 23 cú ace, cho thấy cảm giác bóng và khả năng giao bóng vẫn rất ấn tượng.

Đây cũng là kỳ Wimbledon đặc biệt với “Tiểu Federer” khi anh trở lại sau chấn thương đáng tiếc gặp phải trước Jannik Sinner năm ngoái. Kinh nghiệm cùng khả năng xử lý kỹ thuật trên sân cỏ giúp Dimitrov trở thành đối thủ không hề dễ chịu.

Mensik đang dẫn 2-0 đối đầu, nhưng phần lớn diễn ra ngoài mặt sân cỏ. Nếu Dimitrov duy trì hiệu quả giao bóng và kéo trận đấu vào những loạt bóng kỹ thuật, anh hoàn toàn có thể gây nhiều khó khăn cho đàn em.

Dự đoán kết quả: Jakub Mensik thắng 3-2.

Karolina Pliskova - Iga Swiatek: Khoảng 19h30, 2/7 (vòng 2 đơn nữ Wimbledon)

Swiatek đã trải qua màn ra quân không hề dễ dàng tại Wimbledon 2026 khi bị Taylor Townsend kéo vào trận đấu 3 set. Nhà đương kim vô địch vẫn cho thấy bản lĩnh ở thời khắc quyết định, nhưng những vấn đề về sự ổn định trên sân cỏ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Swiatek (bên trái) chưa hết chao đảo, Pliskova (bên phải) mang giao bóng sấm sét thách thức nhà vô địch

Đối thủ tiếp theo của Swiatek là Pliskova, cựu số 1 thế giới và từng vào chung kết Wimbledon 2021. Tay vợt CH Czech đang có phong độ khá tốt trên mặt sân cỏ khi vừa vào bán kết Nottingham trước thềm Grand Slam và thắng thuyết phục Tereza Valentova ở vòng đầu.

Lịch sử đối đầu nghiêng hoàn toàn về Swiatek khi cô thắng cả 3 lần gặp trước, nhưng đây sẽ là lần đầu hai tay vợt chạm trán nhau tại Wimbledon. Khả năng giao bóng uy lực của Pliskova vẫn có thể tạo ra nhiều khó khăn cho tay vợt Ba Lan, đặc biệt trong những game cầm giao bóng ngắn trên sân cỏ.

Dù Swiatek vẫn được đánh giá cao hơn nhờ nền tảng phòng ngự và khả năng điều bóng bền bỉ, đây nhiều khả năng sẽ không phải trận đấu dễ dàng cho hạt giống số 1.

Dự đoán kết quả: Iga Swiatek thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis Wimbledon ngày 2/7

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Tennis Wimbledon 2026 - đơn nam - vòng 2 Thứ năm, 02/07/2026 17:00 Alex de Minaur Adrian Mannarino SPOTV, SPOTV2 17:00 Arthur Fery Otto Virtanen SPOTV, SPOTV2 17:00 Taylor Fritz Patrick Kypson SPOTV, SPOTV2 17:00 Gabriel Diallo Lorenzo Sonego SPOTV, SPOTV2 18:30 Zachary Svajda Kamil Majchrzak SPOTV, SPOTV2 18:30 Zizou Bergs Jaime Faria SPOTV, SPOTV2 18:30 Jacob Fearnley Jaume Munar SPOTV, SPOTV2 19:00 Karen Khachanov Yannick Hanfmann SPOTV, SPOTV2 20:00 Quentin Halys Marcos Giron SPOTV, SPOTV2 20:30 James Duckworth Flavio Cobolli SPOTV, SPOTV2 20:30 Frances Tiafoe Jan Choinski SPOTV, SPOTV2 20:30 Jiří Lehečka Alex Molcan SPOTV, SPOTV2 20:30 Valentin Royer Alexander Zverev SPOTV, SPOTV2 21:00 Matteo Berrettini Arthur Fils SPOTV, SPOTV2 22:00 Kyrian Jacquet Alexander Bublik SPOTV, SPOTV2 22:30 Jakub Menšík Grigor Dimitrov SPOTV, SPOTV2 Tennis Wimbledon 2026 - đơn nữ - vòng 2 Thứ năm, 02/07/2026 17:00 Daria Snigur Leolia Jeanjean SPOTV, SPOTV2 17:00 Emma Navarro Oksana Selekhmeteva SPOTV, SPOTV2 17:00 Diana Shnaider Liudmila Samsonova SPOTV, SPOTV2 17:00 Tyra Caterina Grant Marie Bouzková SPOTV, SPOTV2 18:30 Mariam Bolkvadze Ashlyn Krueger SPOTV, SPOTV2 19:00 Anna Blinkova Marta Kostyuk SPOTV, SPOTV2 19:00 Alexandra Eala Maya Joint SPOTV, SPOTV2 19:00 Amanda Anisimova Sofia Kenin SPOTV, SPOTV2 19:00 Katie Swan Madison Keys SPOTV, SPOTV2 19:30 Karolína Plíšková Iga Świątek SPOTV, SPOTV2 20:30 Kamilla Rakhimova Maria Sakkari SPOTV, SPOTV2 20:30 Sorana Cîrstea Kimberly Birrell SPOTV, SPOTV2 21:00 Elise Mertens Maria Timofeeva SPOTV, SPOTV2 22:30 Jasmine Paolini Viktorija Golubic SPOTV, SPOTV2 22:30 Camila Osorio Linda Nosková SPOTV, SPOTV2 23:00 Catherine McNally Elena Rybakina SPOTV, SPOTV2