HLV vô địch châu Á dẫn dắt Newcastle: Đẹp trai như tài tử, cặp kè siêu mẫu nóng bỏng

Newcastle đạt thỏa thuận miệng với HLV 2 lần vô địch châu Á

Mùa hè biến động của Newcastle tiếp tục diễn ra khi đội bóng chia tay HLV trưởng Eddie Howe sau gần 5 năm gắn bó. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, "Chích chòe" nhanh chóng đạt thỏa thuận miệng với Matthias Jaissle - HLV trưởng Al Ahli - thay thế Howe.

Hợp đồng của nhà cầm quân 38 tuổi người Đức có thời hạn tới tháng 7/2030. Newcastle và Al Ahli đều có cổ đông lớn nhất là Quỹ Đầu tư Công của Saudi Arabia (PIF).

Matthias Jaissle sẽ trở thành tân HLV trưởng của Newcastle

Sự nghiệp huấn luyện của Jaissle bắt đầu tương đối sớm. Tháng 1/2021, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng Liefering, đội bóng thi đấu ở giải hạng hai Áo. Dù chỉ còn vài tháng trước khi mùa giải kết thúc, Jaissle vẫn giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ hai, thành tích cao nhất trong lịch sử CLB khi đó.

Mùa hè năm 2021, Jaissle thay Jesse Marsch dẫn dắt RB Salzburg. Ngay trong mùa giải 2021/22, ông đưa đội bóng giành cú đúp Bundesliga Áo và Cúp Quốc gia Áo, đồng thời lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại trực tiếp Champions League.

Mùa tiếp theo, Salzburg tiếp tục vô địch giải quốc nội dưới sự dẫn dắt của Jaissle. Tuy nhiên, ông bị sa thải ngay trước mùa giải 2023/24 và sau đó chuyển sang Saudi Arabia dẫn dắt Al Ahli theo hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Tại Al Ahli, Jaissle tiếp tục có những dấu ấn đáng chú ý. Đội bóng Saudi Arabia giành chức vô địch AFC Champions League đầu tiên trong lịch sử ở mùa giải 2024/25 và tiếp tục tái lập thành tích này ở mùa giải 2025/26.

Những thành công liên tiếp tại Áo và Saudi Arabia giúp Jaissle được đánh giá cao dù ông mới có vài năm kinh nghiệm ở cấp độ chuyên nghiệp.

Rangnick và Tuchel ảnh hưởng đến tư duy huấn luyện

Con đường đến với nghiệp huấn luyện của Jaissle càng đặc biệt bởi ông chưa từng xem đây là mục tiêu nghề nghiệp ban đầu. Khi còn trẻ, ông là hậu vệ triển vọng trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Stuttgart dưới thời Thomas Tuchel.

Sau khi sự nghiệp cầu thủ sớm chấm dứt ở tuổi 26 vì chấn thương, Jaissle bắt đầu chuyển hướng sang huấn luyện. Ralf Rangnick, khi đó giữ vị trí giám đốc thể thao tại RB Leipzig, đã mời ông tham gia một chương trình đào tạo tại bộ phận trẻ của CLB. Đây trở thành bước khởi đầu cho con đường huấn luyện chuyên nghiệp của Jaissle.

Rangnick và Thomas Tuchel là những người có ảnh hưởng đáng kể đến tư duy chiến thuật của Jaissle. Ông cũng nghiên cứu cách vận hành của nhiều HLV hàng đầu khác, trong đó có Jurgen Klopp, Pep Guardiola và Roberto De Zerbi.

Về triết lý huấn luyện, Jaissle từng chia sẻ với The Athletic vào tháng 1 rằng ông muốn đội bóng gây áp lực lên đối phương ngay sau khi mất bóng và nhanh chóng hướng về khung thành khi giành lại quyền kiểm soát bóng.

Phong cách thời trang và ngoại hình cực "chất" của tân HLV trưởng Newcastle

HLV đẹp trai, phong cách nhất Ngoại hạng Anh?

Bên cạnh năng lực chuyên môn, Matthias Jaissle còn gây chú ý bởi ngoại hình và phong cách thời trang hiện đại. Ông thường xuất hiện bên đường biên với hình ảnh trẻ trung, chỉn chu và có tính nhận diện cao.

Tạp chí Champions Journal từng viết bài nói về phong cách của Jaissle: kết hợp giữa sự lịch lãm và tính năng động, thay vì hình ảnh HLV truyền thống với bộ vest trang trọng. Những lựa chọn như sơ mi mở cổ, quần dáng gọn, giày sneakers, blazer hoặc áo khoác dài, bên cạnh mái tóc vuốt ngược bóng bẩy giúp Jaissle tạo nên diện mạo phù hợp với hình ảnh một HLV trẻ.

Hạnh phúc bên người tình siêu mẫu

Ngoài sân cỏ, Jaissle có cuộc sống riêng gắn với Lisa Czetsch, một người mẫu thời trang mang hai dòng gốc Áo và Burundi. Trang Instagram của cô thường xuyên đăng tải hình ảnh thời trang, các buổi chụp hình và những chuyến đi. Cô từng hợp tác với những thương hiệu như Adidas và Sportalm.

HLV Jaissle có chuyện tình đẹp với người mẫu Lisa Czetsch

Lisa hiện có hơn 6.000 người theo dõi trên Instagram. Cô thường chia sẻ hình ảnh từ các chuyến đi tới Saudi Arabia, dãy núi Dolomites ở Italy, Leogang Stone Mountains tại Áo, Oman, Maldives và New York.

Jaissle cũng thường xuất hiện trong các bài đăng của Lisa. Cô thường có mặt trên khán đài để theo dõi các trận đấu của Al Ahli và ủng hộ bạn đời trong công việc huấn luyện.

Tháng 5 vừa qua, Lisa có mặt khi Al Ahli giành chức vô địch AFC Champions League thứ 2 liên tiếp. Sau trận đấu, Jaissle đưa cô xuống sân. Hai người chụp ảnh cùng nhau với tấm huy chương, sau đó chụp cùng chiếc cúp trước khung thành khi khán đài đã thưa người.

Ngoài bóng đá và công việc người mẫu, những hình ảnh trên Instagram của Lisa cho thấy hai người thường dành thời gian bên nhau, thưởng thức các bữa ăn tại những nhà hàng sang trọng và tập luyện khi Jaissle không bận công việc huấn luyện.