Mỹ nhân vô địch trẻ Wimbledon bỏ tennis, gây tranh cãi vì những bức ảnh khoe thân

Từng được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của quần vợt nữ thế giới sau chức vô địch trẻ Wimbledon, Sofya Zhuk lại rẽ sang một con đường hoàn toàn khác. Chấn thương buộc cô giải nghệ sớm, trước khi trở thành người mẫu và đối mặt với làn sóng chỉ trích vì những bức ảnh gợi cảm trên mạng xã hội.

Sofya Zhuk là cựu vô địch trẻ Wimbledon

Từ nhà vô địch Wimbledon đến giấc mơ dang dở

Năm 2015, khi mới 15 tuổi, Sofya Zhuk gây tiếng vang lớn khi đăng quang nội dung đơn nữ trẻ Wimbledon. Với lối chơi giàu sức mạnh cùng tiềm năng phát triển lớn, tay vợt người Nga nhanh chóng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao của WTA Tour.

Sự nghiệp chuyên nghiệp của Zhuk cũng có những bước tiến nhất định khi cô từng vươn lên hạng 116 thế giới. Thế nhưng, chấn thương lưng kéo dài đã khiến mọi kế hoạch sụp đổ.

Chia sẻ về quyết định giải nghệ, Zhuk cho biết cô phải thi đấu trong đau đớn suốt nhiều năm. Tình trạng cột sống nghiêm trọng đến mức ngay cả các bác sĩ cũng gặp khó khăn trong việc điều trị.

"Tôi yêu tennis, nhưng đến lúc phải nghĩ cho sức khỏe và tương lai của mình", cựu tay vợt người Nga từng tâm sự.

Cuộc sống mới và những bức ảnh gây tranh cãi

Sau khi rời sân đấu, Zhuk chuyển tới Miami (Mỹ), theo đuổi công việc người mẫu và kinh doanh dịch vụ cho thuê siêu xe, du thuyền cùng chuyên cơ hạng sang với chồng.

Trên Instagram, cô thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh thời trang, bikini và nội y. Đặc biệt, một bức ảnh bán thân được đăng tải năm 2020 đã tạo nên cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội.

Dù nhận hàng nghìn lượt yêu thích, bức ảnh cũng kéo theo vô số bình luận công kích. Zhuk tiết lộ cô nhận được "cơn mưa" tin nhắn tiêu cực sau bài đăng.

"Tôi không hiểu vì sao mọi người lại phản ứng dữ dội đến vậy. Tôi chỉ đăng một bức ảnh mà mình yêu thích, chứ không muốn gửi gắm thông điệp nào cả", cô chia sẻ.

Theo Zhuk, nhiều người không chấp nhận việc cô vẫn có thể sống vui vẻ sau khi rời xa quần vợt và không chìm trong thất vọng vì sự nghiệp dang dở.

Không hối tiếc về lựa chọn của mình

Bỏ lại sau lưng những kỳ vọng từng đặt lên vai, Sofya Zhuk dường như đã tìm được cuộc sống phù hợp hơn ngoài sân đấu.

Cô vẫn duy trì lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ hình ảnh về công việc, du lịch và cuộc sống tại Miami. Dù nhiều người vẫn tiếc nuối cho một tài năng sớm lụi tàn vì chấn thương, bản thân Zhuk khẳng định điều quan trọng nhất với cô lúc này là được sống khỏe mạnh, không còn phải chịu đựng những cơn đau từng đeo bám suốt những năm tháng thi đấu chuyên nghiệp.

Những hình ảnh đẹp về Zhuk