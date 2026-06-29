Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Trận đấu nổi bật

casper-vs-hubert
Wimbledon
Casper Ruud -
Hubert Hurkacz -
jannik-vs-miomir
Wimbledon
Jannik Sinner -
Miomir Kecmanovic -
elsa-vs-naomi
Wimbledon
Elsa Jacquemot -
Naomi Osaka -
marin-vs-daniil
Wimbledon
Marin Cilic -
Daniil Medvedev -
felix-vs-aleksandr
Wimbledon
Felix Auger-Aliassime -
Aleksandr Shevchenko -
roberto-vs-joao
Wimbledon
Roberto Bautista Agut -
Joao Fonseca -
aryna-vs-teodora
Wimbledon
Aryna Sabalenka -
Teodora Kostovic -
magda-vs-mirra
Wimbledon
Magda Linette -
Mirra Andreeva -
tamara-vs-coco
Wimbledon
Tamara Korpatsch -
Coco Gauff -
yibing-vs-novak
Wimbledon
Yibing Wu -
Novak Djokovic -

Zverev có thể lấy số 2 của Alcaraz, Djokovic chờ "phi nước đại" (Bảng xếp hạng tennis 29/6)

Sự kiện: Wimbledon 2026 Carlos Alcaraz Jannik Sinner

Wimbledon 2026 chưa khởi tranh nhưng cuộc đua điểm số ATP và WTA đã nóng rực. Djokovic tăng tốc, Zverev chờ vượt Alcaraz còn Sabalenka, Swiatek đối diện áp lực khổng lồ bảo vệ điểm.

  

All England Club những ngày này đang hồi hộp chuẩn bị cho những màn tranh tài đỉnh cao của Wimbledon 2026, bên cạnh đó là những diễn biến về thứ hạng các tay vợt. Cập nhật mới nhất tuần này chứng kiến những dịch chuyển không quá lớn, nhưng khi kết thúc giải Grand Slam tại Anh mọi thứ sẽ rất khác. 

Zverev (bên trái) sẽ soán ngôi Alcaraz (giữa) nếu vào chung kết Wimbledon&nbsp;

Zverev (bên trái) sẽ soán ngôi Alcaraz (giữa) nếu vào chung kết Wimbledon 

Cơ hội của Zverev và bước đà "phi nước đại" của Djokovic

Tại bảng xếp hạng đơn nam (ATP) tuần này, vị trí số một thế giới của Jannik Sinner tạm thời bất khả xâm phạm với 13.450 điểm. Tuy nhiên, sóng gió đang nổi lên ngay phía sau lưng tay vợt người Ý, nơi Alexander Zverev (7,190 điểm) chuẩn bị bước vào cuộc chiến phân định ngôi số hai thế giới.

Lợi thế tâm lý lớn nhất lúc này đang thuộc về Zverev. Bước vào Grand Slam sân cỏ, tay vợt người Đức gần như không phải chịu bất kỳ áp lực nào khi chỉ phải bảo vệ vỏn vẹn 10 điểm tích lũy. Trái ngược hoàn toàn, Alcaraz sẽ mất đi 1.300 điểm vì không tham dự giải. Tay vợt Tây Ban Nha sẽ chỉ còn 8.130 điểm khi Wimbledon 2026 khép lại, nếu Zverev vào chung kết tay vợt Đức sẽ chắc chắn lấy ngôi số 2 của "Carlitos"

Ở một diễn biến khác, huyền thoại Novak Djokovic dù đang tạm đứng ở vị trí thứ 8 (3.760 điểm) nhưng có cơ hội "phi nước đại". Hiện tại, khoảng cách giữa Nole và vị trí thứ 7 của Taylor Fritz (3.765 điểm) chỉ vỏn vẹn là 5 điểm. Một tấm vé tiến sâu tại All England Club sẽ là bàn đạp giúp tay vợt 39 tuổi tích lũy điểm số, để vượt qua thứ hạng những tay vợt như Fritz, Ben Shelton (4.160 điểm) hay Alex de Minaur (4.110 điểm) ở nhóm trên.

Bên cạnh cuộc đua của các ông lớn, nhóm dưới của Top 30 ATP cũng chứng kiến những bước tiến đáng chú ý. Alejandro Davidovich Fokina là tay vợt bứt phá đáng chú ý nhất tuần này khi mang về thêm 150 điểm để vươn lên vị trí thứ 23. Trong khi đó, tay vợt người Pháp Ugo Humbert cũng kịp ghi tên mình vào vị trí thứ 30 nhờ có thêm 65 điểm thưởng. 

Áp lực đè nặng lên các tay vợt lớn và nguy cơ từ "vùng nguy hiểm"

Tâm điểm đổ dồn vào cuộc chiến giữ ngôi hậu của Aryna Sabalenka (9.090 điểm). Ngôi sao người Belarus đang ngồi trên đống lửa khi phải bảo vệ tới 770 điểm tại Wimbledon lần này. Ngay phía sau, đại kình địch Elena Rybakina (8.143 điểm) đang áp sát với một tâm thế vô cùng thảnh thơi khi chỉ phải bảo vệ 120 điểm. Kịch bản Sabalenka mất ngôi số một thế giới vào tay Rybakina hoàn toàn có thể xảy ra ngay sau giải đấu nếu nhà đương kim số một sẩy chân ở những vòng ngoài.

Tuy nhiên, áp lực của Sabalenka vẫn chưa là gì nếu so với "thảm họa" đang chực chờ Iga Swiatek và Amanda Anisimova. Tay vợt số 3 thế giới Iga Swiatek đang đối mặt với nguy cơ sụt giảm thứ hạng nghiêm trọng nhất khi phải bảo vệ số điểm khổng lồ lên tới 1.990 điểm.

Tương tự, á quân Amanda Anisimova (hạng 6) cũng bước vào giải đấu với tâm lý nặng nề khi phải bảo vệ 1.290 điểm. Bất kỳ một cú sẩy chân sớm nào tại London cũng sẽ trực tiếp đá bay Anisimova khỏi Top 10 thế giới.

Trong bối cảnh nhiều đối thủ gặp khó, Madison Keys đã tận dụng rất tốt cơ hội để trở thành điểm sáng lớn nhất tuần của WTA khi tăng liền 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 22 thế giới. 

Wimbledon 2026 chính thức khởi tranh hôm nay, cũng là lúc chiếc đồng hồ đếm ngược cho số điểm của các tay vợt bắt đầu kích hoạt. Kẻ thảnh thơi sẽ có cơ hội hóa rồng, còn người ôm "ngọc quý" sẽ phải chiến đấu trầy trật để không tụt lại phía sau trong cuộc đua khốc liệt này.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Jannik Sinner (Ý)

24

0

13.450

2

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

23

0

9.460

3

Alexander Zverev (Đức)

29

0

7.190

4

Felix Auger-Aliassime (Canada)

25

0

4.390

5

Ben Shelton (Mỹ)

23

0

4.160

6

Alex de Minaur (Úc)

27

0

4.110

7

Taylor Fritz (Mỹ)

28

0

3.765

8

Novak Djokovic (Serbia)

39

0

3.760

9

Daniil Medvedev (Nga)

30

0

3.580

10

Flavio Cobolli (Ý)

24

0

3.460

11

Alexander Bublik (Kazakhstan)

29

0

2.620

12

Casper Ruud (Na Uy)

27

0

2.425

13

Andrey Rublev (Nga)

28

0

2.420

14

Jiri Lehecka (CH Czech)

24

0

2.360

15

Lorenzo Musetti (Ý)

24

0

2.325

16

Luciano Darderi (Ý)

24

0

2.300

17

Learner Tien (Mỹ)

20

+1

2.270

18

Jakub Mensik (CH Czech)

20

-1

2.255

19

Frances Tiafoe (Mỹ)

28

0

2.180

20

Valentin Vacherot (Monaco)

27

0

2.138

21

Francisco Cerundolo (Argentina)

27

0

2.110

22

Karen Khachanov (Nga)

30

0

2.080

23

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

27

+2

2.060

24

Arthur Fils (Pháp)

22

-1

1.940

25

Tommy Paul (Mỹ)

29

-1

1.925

26

Rafael Jodar (Tây Ban Nha)

19

0

1.839

27

Joao Fonseca (Brazil)

19

0

1.710

28

Arthur Rinderknech (Pháp)

30

0

1.683

29

Cameron Norrie (Anh)

30

0

1.595

30

Ugo Humbert (Pháp)

28

0

1.575

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus)

28

0

9.090

2

Elena Rybakina (Kazakhstan)

27

0

8.143

3

Iga Swiatek (Ba Lan)

25

0

6.409

4

Jessica Pegula (Mỹ)

32

0

5.881

5

Mirra Andreeva (Nga)

19

0

5.653

6

Amanda Anisimova (Mỹ)

24

0

5.523

7

Coco Gauff (Mỹ)

22

0

4.879

8

Elina Svitolina (Ukraine)

31

0

4.471

9

Karolina Muchova (CH Czech)

29

+2

3.878

10

Victoria Mboko (Canada)

19

-1

3.670

11

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

29

+1

3.385

12

Linda Noskova (CH Czech)

21

-2

3.359

13

Marta Kostyuk (Ukraine)

24

0

3.156

14

Naomi Osaka (Nhật Bản)

28

+1

2.846

15

Diana Shnaider (Nga)

22

+1

2.458

16

Iva Jovic (Mỹ)

18

+1

2.436

17

Jasmine Paolini (Ý)

30

-3

2.423

18

Sorana Cirstea (Romania)

36

0

2.415

19

Ekaterina Alexandrova (Nga)

31

0

2.411

20

Anna Kalinskaya (Nga)

27

0

2.240

21

Maja Chwalinska (Ba Lan)

24

0

1.996

22

Madison Keys (Mỹ)

31

+5

1.854

23

Marie Bouzkova (CH Czech)

27

-1

1.849

24

Leylah Fernandez (Canada)

23

-1

1.844

25

Clara Tauson (Đan Mạch)

23

0

1.804

26

Emma Navarro (Mỹ)

25

-2

1.784

27

Elise Mertens (Bỉ)

30

-1

1.758

28

Anastasia Potapova (Áo)

25

0

1.657

29

Ann Li (Mỹ)

26

0

1.625

30

Hailey Baptiste (Mỹ)

24

+1

1.502

Theo bạn tay vợt nào sẽ lên ngôi vô địch Wimbledon 2026?

 BÌNH CHỌN    Xem kết quả

Tennis đỉnh cao Wimbledon: Djokovic săn Grand Slam thứ 25, Sinner bảo vệ ngai vàng
Tennis đỉnh cao Wimbledon: Djokovic săn Grand Slam thứ 25, Sinner bảo vệ ngai vàng

Wimbledon 2026 chính thức khởi tranh với loạt trận tâm điểm của Sinner, Djokovic và Medvedev. Trong khi Sinner mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/06/2026 15:28 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Wimbledon 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN