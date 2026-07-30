Bóng chuyền nữ Thái Lan tạo tranh cãi, Việt Nam đáp trả đanh thép trước thềm SEA V.Cup

🔥 Cộng đồng bóng chuyền Thái Lan và Việt Nam tranh cãi dữ dội liên quan đến bóng tập

Chỉ ít giờ trước khi chặng 1 giải bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026 khởi tranh tại Hà Nội (từ 31/7), làng bóng chuyền Đông Nam Á bất ngờ xuất hiện một màn "đấu truyền thông" đầy căng thẳng giữa Việt Nam và Thái Lan.

Tuyển thủ Thái Lan chụp ảnh cùng bóng cũ khi tập luyện tại Việt Nam gây tranh cãi

Nguồn cơn bắt đầu khi một số thành viên đội tuyển Thái Lan cùng truyền thông và người hâm mộ nước này đăng tải hình ảnh các VĐV tập luyện với những quả bóng đã cũ. Nhiều bài viết cho rằng những quả bóng này "rất nặng, như bị ngấm nước rồi đem phơi khô để sử dụng lại", đồng thời nghi ngờ chủ nhà Việt Nam cố tình cung cấp bóng tập kém chất lượng nhằm tạo lợi thế trước giải đấu.

Không ít CĐV Thái Lan bày tỏ sự bức xúc, cho rằng đội nhà đã bị đối xử thiếu công bằng trong quá trình chuẩn bị cho SEA V.Cup 2026.

Tuy nhiên, những cáo buộc này nhanh chóng vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng bóng chuyền Việt Nam. Nhiều người hâm mộ đã tìm lại các hình ảnh và video do ban tổ chức ghi nhận tại buổi tập, cho thấy đội tuyển Thái Lan thực tế được sử dụng những quả bóng tập hoàn toàn mới.

Bài viết trên trang chủ của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam

Theo các hình ảnh được chia sẻ, những quả bóng cũ chỉ được một số tuyển thủ và thành viên ban huấn luyện Thái Lan cầm lên để chụp ảnh với những biểu cảm mang tính châm biếm. Điều này khiến nhiều CĐV Việt Nam cho rằng phía Thái Lan đã cố tình tạo ra hình ảnh gây hiểu lầm nhằm tạo áp lực truyền thông và khiến nước chủ nhà chịu tiếng xấu.

Giữa lúc tranh cãi chưa hạ nhiệt, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã có động thái được xem là lời đáp trả đầy tinh tế.

Trên trang chính thức, VFV đăng tải loạt hình ảnh buổi tập mới nhất của đội tuyển Indonesia tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Đáng chú ý, những bức ảnh đầu tiên đều chụp cận cảnh các quả bóng tập còn mới tinh mà các tuyển thủ Indonesia đang sử dụng. Động thái này được nhiều người hâm mộ xem như lời khẳng định rằng ban tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo chất lượng cơ sở vật chất cho các đội tham dự.

SEA V.Cup nữ 2026 chặng 1 sẽ diễn ra từ ngày 31/7 đến 2/8 tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), trước khi chuyển sang Thái Lan tổ chức chặng 2 từ ngày 7-9/8. Bốn đội tuyển mạnh nhất khu vực gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để tranh chức vô địch.

💥 Người đẹp bóng chuyền Trinh Nguyễn hạnh phúc mừng con gái đầy tháng

Trong khi các đồng đội tất bật chuẩn bị cho SEA V.Cup 2026, phụ công xinh đẹp Nguyễn Thị Trinh lại đón cột mốc đặc biệt trong cuộc sống gia đình.

Trinh Nguyễn mừng con gái đầy tháng. Ảnh FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, Trinh Nguyễn đã chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên chồng và con gái đầu lòng trong lễ đầy tháng của bé. Buổi lễ được tổ chức ấm cúng với sự góp mặt của người thân và bạn bè, nhận được rất nhiều lời chúc từ người hâm mộ.

Nguyễn Thị Trinh từng là một trong những phụ công hàng đầu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng như CLB Ninh Bình. Sau nhiều năm cống hiến, cô tạm gác sự nghiệp thi đấu để kết hôn và xây dựng tổ ấm.

Dù đã rời xa sân đấu một thời gian, Trinh Nguyễn vẫn nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ. Không ít CĐV kỳ vọng phụ công tài năng này sẽ sớm trở lại thi đấu khi hoàn tất quãng thời gian chăm lo cho gia đình, tiếp tục đóng góp cho CLB cũng như đội tuyển quốc gia.