Trực tiếp tennis Zverev - Blockx: Nhà vô địch Roland Garros ra quân (Wimbledon)

Zverev tìm sự ổn định sau danh hiệu Grand Slam đầu tiên

Alexander Zverev cuối cùng cũng phá bỏ “lời nguyền” Grand Slam khi đăng quang tại Roland Garros, chấm dứt hành trình nhiều năm dang dở tại Paris. Chức vô địch này đưa anh bước vào Wimbledon với tư cách một nhà vô địch lớn, kéo theo kỳ vọng phải tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao.

Dù vậy, sự chuẩn bị của tay vợt người Đức trên sân cỏ chưa thực sự thuyết phục. Tại Halle, Zverev dừng bước ở bán kết sau thất bại trước Taylor Fritz, dù đã dẫn trước một set. Đây cũng là giải sân cỏ duy nhất của anh trước thềm Wimbledon, khiến nền tảng thi đấu trên mặt sân này còn hạn chế.

Với một nhà vô địch Grand Slam, kỳ vọng không chỉ là tiến sâu mà còn là tiếp tục cạnh tranh danh hiệu. Vì thế, Wimbledon sẽ là bài kiểm tra quan trọng để xác định liệu Zverev có thể duy trì sự ổn định và sự tự tin sau danh hiệu lớn đầu tiên hay không.

Alexander Blockx trở lại sau chấn thương

Alexander Blockx từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong giai đoạn sân đất nện châu Âu khi liên tiếp đạt thành tích ấn tượng, trong đó có việc vào vòng 4 Monte Carlo và lọt bán kết Madrid Masters. Chuỗi phong độ đó giúp anh lần đầu góp mặt trong top 50 ATP và khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trên Tour.

Tuy nhiên, đà thăng tiến ấy bị gián đoạn bởi chấn thương, khiến anh phải bỏ cuộc tại Roland Garros và vắng mặt hoàn toàn ở mùa sân cỏ. Điều này khiến Blockx bước vào Wimbledon mà không có bất kỳ trận đấu nào trên mặt sân cỏ trong tháng, một bất lợi lớn với một tay vợt trẻ đang cần tích lũy kinh nghiệm.

Đáng tiếc hơn, đây lại là thời điểm người hâm mộ kỳ vọng được chứng kiến sự thích nghi của lối chơi tấn công của anh trên mặt sân tốc độ cao như Wimbledon.