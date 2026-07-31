MU săn thêm tiền đạo: Sao giá 65 triệu euro lọt tầm ngắm, mơ song tấu với Sesko

MU đang khá chậm rãi trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Cho tới lúc này, họ mới có thêm 2 tân binh ở tuyến giữa cho đội một là Andrey Santos và Youri Tielemans. Với chiều sâu đội hình hiện tại, HLV Michael Carrick khó lòng cạnh tranh ở nhiều đấu trường.

Igor Thiago lọt vào tầm ngắm của MU

Bởi vậy, ông thầy người Anh đang yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng bổ sung thêm nhân sự, đặc biệt là vị trí tiền đạo cắm. Theo chuyên gia chuyển nhượng Ben Jacobs, “Quỷ đỏ” đang có ý định tiếp cận tiền đạo Igor Thiago của Brentford. Cầu thủ người Brazil đã gây ấn tượng mạnh trong mùa giải trước.

Trong mùa thứ hai chơi tại Ngoại hạng Anh, tiền đạo 25 tuổi đã có 22 bàn thắng và 1 kiến tạo cho Brentford, góp công lớn giúp đội bóng này suýt nữa có vé dự cúp châu Âu khi bằng điểm với đội xếp thứ 8 là Brighton (53 điểm) nhưng kém hơn về hiệu số.

Igor Thiago có thể hình tốt và cao tới 1m90 nhưng không hề chậm chạp. Tiền đạo người Brazil thường xuyên làm khổ hàng thủ đối phương với những pha cài đè và bứt tốc. Igor Thiago cũng có thể chất rất đáng nể khi chơi đủ 38 trận Ngoại hạng Anh mùa trước.

Thông số ấn tượng của Igor Thiago trong mùa giải trước

Nếu như mua được Igor Thiago, Man United sẽ có thêm một cầu thủ chất lượng trên hàng công bên cạnh Benjamin Sesko. Tiền đạo người Slovenia cũng hòa nhập khá tốt với môi trường mới nhưng lại hơi mẫn cảm với chấn thương. Trong khi đó, Joshua Zirkzee gây thất vọng lớn khi đánh mất hoàn toàn phong độ.

Tất nhiên, câu chuyện chiêu mộ Igor Thiago sẽ không hề dễ dàng. Brentford đã nhanh chóng gia hạn hợp đồng với tiền đạo người Brazil hồi tháng 2 vừa qua. Hiện tại, hợp đồng của tiền đạo người Brazil phải tới năm 2031 mới hết hạn.

Với những gì đã thể hiện ở mùa trước, định giá của Igor Thiago cũng tăng vọt từ 18 triệu euro lên 65 triệu euro. Nếu MU đặt vấn đề, mức giá có thể còn tăng hơn nữa và đó sẽ là bài toán khó cho “Quỷ đỏ”.