Barca bị kiện về vụ “đi đêm” với Alvarez: Nguy cơ cấm chuyển nhượng, lãnh án nặng

Theo tin mới nhất từ Tây Ban Nha, Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) đã mở thủ tục kỷ luật đặc biệt đối với Barcelona vì những cáo buộc cho rằng đội bóng này đã có các cuộc tiếp xúc trái phép với Julián Álvarez mà chưa có sự đồng ý của Atlético Madrid.

Atletico Madrid đã kiện Barcelona vì tiếp cận Julian Alvarez trái phép

Trước đó, Atlético đã gửi đơn khiếu nại Barcelona lên RFEF và FIFA vào ngày 30/6 vì những cáo buộc liên quan đến các cuộc tiếp xúc với cầu thủ người Argentina. Theo luật của RFEF, Julián Álvarez vẫn đang trong thời gian “được bảo vệ”.

Thời gian được bảo vệ này được xác định dựa trên số tuổi của cầu thủ vào thời điểm ký hợp đồng. Các đội bóng sẽ không được quyền tiếp xúc với cầu thủ (có độ tuổi từ 23 đến 28 tuổi) của đội bóng khác trong khoảng thời gian 3 năm đầu tiên của hợp đồng khi chưa có sự cho phép của CLB chủ quản.

Julián Álvarez năm nay 26 tuổi và mới ký hợp đồng với Atlético Madrid cách đây 2 năm. Bởi vậy, nếu Barcelona tiếp cận tiền đạo người Argentina trong thời gian vừa qua là sai luật. Trong trường hợp bị kết luận có tội, đội chủ sân Nou Camp sẽ đứng trước nguy cơ nhận những hình phạt cực nặng.

Nhẹ nhất là phạt tiền và phải cách chức người lên kế hoạch tiếp cận cầu thủ trái phép. Kế đến là bị cấm đăng ký cầu thủ mới trong 2 kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Đó là hình phạt Barcelona từng phải nhận khi vi phạm quy tắc ký hợp đồng với cầu thủ dưới 18 tuổi vào năm 2014.

Trường hợp tệ nhất là Barcelona bị trừ một số điểm nhất định tại La Liga 2026/27. Đó sẽ là thảm họa đối với đội chủ sân Nou Camp khi họ mới phục hồi sau khoảng thời gian lao đao tài chính sau COVID-19.

Nên nhớ rằng, đây chẳng phải là lần đầu tiên Atlético Madrid đưa Barcelona ra tòa vì vấn đề này. Năm 2019, Atlético cũng khiếu nại tương tự về trường hợp của Antoine Griezmann nhưng cuối cùng, Barcelona chỉ bị phạt 300 euro mang tính hình thức. Tuy nhiên, lần này câu chuyện sẽ rất khác.

Các nguồn tin từ Barcelona xác nhận với EFE rằng họ đã nhận được đơn khiếu nại và hiện đang chờ RFEF thông báo thời hạn để nộp bản giải trình đối với những cáo buộc này.