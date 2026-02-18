Tennis đỉnh cao thế giới: Alcaraz - Sinner ra oai, Medvedev đấu Tsitsipas

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
(Tin thể thao, dự đoán tennis) Loạt trận tâm điểm với Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas tại Qatar Open hứa hẹn bùng nổ, nhiều cặp đấu lệch hạng nhưng giàu kịch tính và cơ hội bất ngờ.

  

Carlos Alcaraz - Valentin Royer: Khoảng 1h, 19/2 (vòng 2 Qatar Open)

Alcaraz chạm trán Royer là một cặp đấu có độ chênh rất lớn về đẳng cấp, nhưng vẫn đủ sức tạo chú ý nhờ tính chất “thuốc thử” cho ứng viên vô địch. Alcaraz bước vào trận với vị thế tay vợt hàng đầu thế giới, sở hữu lối chơi tấn công toàn diện, khả năng bùng nổ từ cuối sân, trả giao bóng cực bén và đặc biệt nguy hiểm trong các pha tăng tốc bằng cú thuận tay. Nền tảng thể lực dồi dào cùng nhịp độ thi đấu cao giúp anh thường xuyên bóp nghẹt đối thủ ngay từ những game trả giao.

Alcaraz tìm trận thắng thứ 2 tại Qatar Open 2026

Alcaraz tìm trận thắng thứ 2 tại Qatar Open 2026

Ở phía đối diện, Royer là mẫu tay vợt có thể hình tốt, giao bóng nặng và thiên về các pha đánh sát lưới, nhưng kinh nghiệm và độ ổn định ở cấp độ cao còn hạn chế. Khi đối đầu những tay vợt top đầu có khả năng đổi nhịp và gây áp lực liên tục như Alcaraz, điểm yếu trong khâu phòng ngự và xử lý bóng thứ hai của Royer dễ bị khai thác. Nếu không giữ tỷ lệ giao bóng một cao và rút ngắn điểm số sớm, tay vợt người Pháp rất dễ bị cuốn vào các loạt bóng bền, nơi anh lép vế rõ rệt.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-0.

Jannik Sinner gặp Alexei Popyrin: Khoảng 23h30, 18/2 (vòng 2 đơn nam Qatar Open)

Vòng 2 Qatar Open 2026, Jannik Sinner gặp Alexei Popyrin trên sân cứng Doha là cặp đấu lệch cán cân rõ rệt. Sinner vừa tái xuất cực ấn tượng, thắng Machac 6-1, 6-4, không đối mặt break-point nào, ăn tới 86% điểm giao bóng một, cho thấy nhịp thi đấu và độ sắc bén đã vào guồng. Lối đánh ép sân, trả giao sớm và tăng tốc hai cánh khiến anh đặc biệt nguy hiểm ở các trận kéo dài tối đa 3 set. 

Sinner (bên trái) chắc chắn được đánh giá cao hơn đối thủ

Sinner (bên trái) chắc chắn được đánh giá cao hơn đối thủ 

Popyrin mới cắt chuỗi 10 trận thua nhưng trước đối thủ hạng thấp, điểm mạnh giao bóng, thuận tay khó bù cho hạn chế ở bóng bền và khả năng giữ game trước sức ép liên tục. Đối đầu 1-1, nhưng lần gặp gần nhất ở US Open mùa trước Sinner thắng thuyết phục.

Dự đoán: Sinner thắng nhanh 2-0.

Trận đấu rất đáng xem giữa Daniil Medvedev và Stefanos Tsitsipas, cặp kỳ phùng quen mặt với lịch sử đối đầu dày đặc. Medvedev đang dẫn 10-4 đối đầu và thắng liền nhiều lần gần đây, trong đó có trận Thượng Hải Masters 2024 với thế trận kiểm soát hoàn toàn bằng lối đánh phòng ngự phản công, trả giao sâu và bào mòn thể lực đối thủ.

Tsitsipas (bên phải) bị đánh giá thấp hơn ở lần chạm trán này

Tsitsipas (bên phải) bị đánh giá thấp hơn ở lần chạm trán này 

Phong độ hiện tại cũng ủng hộ tay vợt Nga, thắng 8/10 trận gần nhất, vừa khởi động Doha bằng chiến thắng gọn 6-4, 6-2. Tsitsipas đạt tỷ lệ thắng tốt thời gian qua nhưng vẫn thất thường khi gặp những tay vợt trả giao hay và kéo vào bóng bền, đúng “sở đoản” trước Medvedev. Điểm nóng nằm ở các game giao hai của Tsitsipas và những loạt bóng bền từ cuối sân, nơi Medvedev thường chiếm lợi thế chiến thuật.

Dự đoán: Medvedev thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis ngày 18/2

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 500 - Qatar Open - vòng 2

Thứ tư, 18/02/2026

17:30

Marton Fucsovics

Karen Khachanov

19:00

Arthur Fils

Quentin Halys

19:00

Daniil Medvedev

Stefanos Tsitsipas

19:30

Jiri Lehecka

Zizou Bergs

21:00

Fabian Marozsan

Andrey Rublev

22:30

Jakub Mensik

Zhizhen Zhang

23:30

Alexei Popyrin

Jannik Sinner

Thứ năm, 19/02/2026

01:00

Carlos Alcaraz

Valentin Royer

Tennis ATP 500 - Rio Open - vòng 2

Thứ năm, 19/02/2026

02:30

Roman Andres Burruchaga

Vit Kopriva

02:30

Yannick Hanfmann

Juan Manuel Cerundolo

05:00

Francisco Cerundolo

Thiago Agustin Tirante

06:30

Alejandro Tabilo

Francesco Passaro

Tennis WTA 1000 - Dubai Tennis Championships - vòng 3

Thứ tư, 18/02/2026

14:00

Janice Tjen

Amanda Anisimova

14:00

Magda Linette

Clara Tauson

15:30

Iva Jovic

Jessica Pegula

15:30

Mirra Andreeva

Jaqueline Cristian

17:00

Elena Rybakina

Antonia Ruzic

19:00

Belinda Bencic

Elina Svitolina

22:00

Coco Gauff

Elise Mertens

23:30

Sorana Cirstea

Alexandra Eala

Video tennis Alcaraz - Rinderknech: Kịch tính set 2, bản lĩnh số 1 thế giới (Qatar Open)
Video tennis Alcaraz - Rinderknech: Kịch tính set 2, bản lĩnh số 1 thế giới (Qatar Open)

(Vòng 1) Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz đã phải vất vả hơn dự kiến ở trận ra quân Qatar Open khi cứu thành công 2 set point.

Bấm xem >>

18/02/2026 09:48 AM (GMT+7)
