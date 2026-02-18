Tennis đỉnh cao thế giới: Alcaraz - Sinner ra oai, Medvedev đấu Tsitsipas

Carlos Alcaraz - Valentin Royer: Khoảng 1h, 19/2 (vòng 2 Qatar Open)

Alcaraz chạm trán Royer là một cặp đấu có độ chênh rất lớn về đẳng cấp, nhưng vẫn đủ sức tạo chú ý nhờ tính chất “thuốc thử” cho ứng viên vô địch. Alcaraz bước vào trận với vị thế tay vợt hàng đầu thế giới, sở hữu lối chơi tấn công toàn diện, khả năng bùng nổ từ cuối sân, trả giao bóng cực bén và đặc biệt nguy hiểm trong các pha tăng tốc bằng cú thuận tay. Nền tảng thể lực dồi dào cùng nhịp độ thi đấu cao giúp anh thường xuyên bóp nghẹt đối thủ ngay từ những game trả giao.

Alcaraz tìm trận thắng thứ 2 tại Qatar Open 2026

Ở phía đối diện, Royer là mẫu tay vợt có thể hình tốt, giao bóng nặng và thiên về các pha đánh sát lưới, nhưng kinh nghiệm và độ ổn định ở cấp độ cao còn hạn chế. Khi đối đầu những tay vợt top đầu có khả năng đổi nhịp và gây áp lực liên tục như Alcaraz, điểm yếu trong khâu phòng ngự và xử lý bóng thứ hai của Royer dễ bị khai thác. Nếu không giữ tỷ lệ giao bóng một cao và rút ngắn điểm số sớm, tay vợt người Pháp rất dễ bị cuốn vào các loạt bóng bền, nơi anh lép vế rõ rệt.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-0.

Jannik Sinner gặp Alexei Popyrin: Khoảng 23h30, 18/2 (vòng 2 đơn nam Qatar Open)

Vòng 2 Qatar Open 2026, Jannik Sinner gặp Alexei Popyrin trên sân cứng Doha là cặp đấu lệch cán cân rõ rệt. Sinner vừa tái xuất cực ấn tượng, thắng Machac 6-1, 6-4, không đối mặt break-point nào, ăn tới 86% điểm giao bóng một, cho thấy nhịp thi đấu và độ sắc bén đã vào guồng. Lối đánh ép sân, trả giao sớm và tăng tốc hai cánh khiến anh đặc biệt nguy hiểm ở các trận kéo dài tối đa 3 set.

Sinner (bên trái) chắc chắn được đánh giá cao hơn đối thủ

Popyrin mới cắt chuỗi 10 trận thua nhưng trước đối thủ hạng thấp, điểm mạnh giao bóng, thuận tay khó bù cho hạn chế ở bóng bền và khả năng giữ game trước sức ép liên tục. Đối đầu 1-1, nhưng lần gặp gần nhất ở US Open mùa trước Sinner thắng thuyết phục.

Dự đoán: Sinner thắng nhanh 2-0.

Trận đấu rất đáng xem giữa Daniil Medvedev và Stefanos Tsitsipas, cặp kỳ phùng quen mặt với lịch sử đối đầu dày đặc. Medvedev đang dẫn 10-4 đối đầu và thắng liền nhiều lần gần đây, trong đó có trận Thượng Hải Masters 2024 với thế trận kiểm soát hoàn toàn bằng lối đánh phòng ngự phản công, trả giao sâu và bào mòn thể lực đối thủ.

Tsitsipas (bên phải) bị đánh giá thấp hơn ở lần chạm trán này

Phong độ hiện tại cũng ủng hộ tay vợt Nga, thắng 8/10 trận gần nhất, vừa khởi động Doha bằng chiến thắng gọn 6-4, 6-2. Tsitsipas đạt tỷ lệ thắng tốt thời gian qua nhưng vẫn thất thường khi gặp những tay vợt trả giao hay và kéo vào bóng bền, đúng “sở đoản” trước Medvedev. Điểm nóng nằm ở các game giao hai của Tsitsipas và những loạt bóng bền từ cuối sân, nơi Medvedev thường chiếm lợi thế chiến thuật.

Dự đoán: Medvedev thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis ngày 18/2