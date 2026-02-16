Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tennis đỉnh cao thế giới: Sinner xuất trận ở Qatar, Medvedev đấu sao Trung Quốc

Sự kiện: ATP Tour WTA Tour Jannik Sinner

(Tin thể thao, dự đoán tennis) Qatar Open nóng ngay vòng một khi Jannik Sinner, Daniil Medvedev ra quân, trong bối cảnh Rio Open và Dubai Tennis Championships cũng đồng loạt khởi tranh hấp dẫn tuần này.

  

Jannik Sinner - Tomas Machac: Khoảng 23h30, 16/2 (vòng 1 Qatar Open)

Trận vòng một Qatar Open (ATP 500, sân cứng tại Doha) là màn ra quân đáng chú ý của tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner trước đối thủ giàu tốc độ và biến hóa Tomas Machac.

Sinner (bên phải) hướng tới chiến thắng sau thất bại trước Djokovic ở bán kết Australian Open 2026

Sinner (bên phải) hướng tới chiến thắng sau thất bại trước Djokovic ở bán kết Australian Open 2026

Machac khởi đầu mùa khá tốt với chức vô địch Adelaide và vào vòng ba Australian Open, thua sau 5 set trước Lorenzo Musetti, nhưng vừa phải bỏ cuộc ở Montpellier vì chấn thương nên thể trạng còn là dấu hỏi.

Phía bên kia, Sinner dừng bước ở bán kết Australian Open sau trận thua 5 set trước Novak Djokovic, đặc biệt gây chú ý khi bỏ lỡ tới 16/18 cơ hội break-point, Doha là cơ hội để anh tìm danh hiệu đầu tiên trong năm.

Sinner đang dẫn Machac 2-0 đối đầu, đều thắng thẳng set, và với chất lượng giao bóng, đánh sớm vượt trội trên mặt sân này, anh vẫn ở cửa trên rõ rệt.

Dự đoán kết quả: Sinner thắng sau 2 set.

Daniil Medvedev - Shang Juncheng: Khoảng 1h, 17/2 (vòng 1 Qatar Open)

Cựu số 1 thế giới Daniil Medvedev sẽ so tài ngôi sao trẻ Trung Quốc Shang Juncheng, đây cũng là lần đầu hai tay vợt gặp nhau.

Medvedev (bên trái) được dự báo sẽ đánh bại tay vợt Trung Quốc sau 2 set

Medvedev (bên trái) được dự báo sẽ đánh bại tay vợt Trung Quốc sau 2 set

Medvedev vốn rất hợp điều kiện sân cứng Trung Đông với những cú đánh nặng về cuối sân, khả năng phòng ngự và chuyển trạng thái phản công cực tốt, thường kéo dài loạt rally (bóng bền) để bào mòn đối thủ.

Shang dự giải bằng suất bảo vệ thứ hạng, 21 tuổi, có tốc độ chơi nhanh, thường đánh bóng sớm, gọn và từng tạo vài cú sốc trước các tên tuổi lớn, nhưng kinh nghiệm và độ ổn định ở các trận ATP 500 vẫn là dấu hỏi.

Nếu giữ tỷ lệ trả giao sâu và nhịp bóng bền đặc trưng, Medvedev đủ khả năng hóa giải sức tấn công ban đầu của Shang rồi kiểm soát thế trận.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng sau 2 set. 

Rio Open và Dubai Championships cũng rất nóng bóng 

Bên cạnh ATP Qatar Open, lịch thi đấu còn sôi động với hai giải lớn trên hai mặt sân trái ngược. Tại Brazil, Rio Open (ATP 500, sân đất nện) khởi tranh vòng một với loạt trận đáng chú ý có sự góp mặt của Cristian Garin, Alejandro Tabilo và Dusan Lajovic, hứa hẹn các màn đấu bền và giàu thể lực trên mặt sân chậm.

Trong khi đó tại UAE, Dubai Tennis Championships (WTA 1000, sân cứng) mở màn vòng chính với mật độ trận dày đặc, quy tụ nhiều tên tuổi như Emma Raducanu, Paula Badosa, Belinda Bencic, Daria Kasatkina và Barbora Krejcikova. 

Lịch thi đấu tennis ngày 16/2

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 500 - Qatar Open - vòng 1

Thứ hai, 16/02/2026
17:30 Mubarak Shannan Zayid Alexei Popyrin
19:00 Jakub Mensik Jan Choinski
19:00 Valentin Royer Pierre-Hugues Herbert
21:00 Arthur Fils Kamil Majchrzak
23:30 Tomas Machac Jannik Sinner

Thứ ba, 17/02/2026
01:00 Daniil Medvedev Juncheng Shang

Tennis ATP 500 - Rio Open - vòng 1

Thứ ba, 17/02/2026
02:30 Cristian Garin Thiago Agustin Tirante
04:00 Alejandro Tabilo Emilio Nava
04:00 Dusan Lajovic Daniel Altmaier
05:00 Gustavo Heide Vit Kopriva
05:30 Igor Ribeiro Marcondes Ignacio Buse
06:30 Yannick Hanfmann Joao Lucas Da Silva

Tennis WTA 1000 - Dubai Tennis Championships - vòng 1

Thứ hai, 16/02/2026
14:00 Gabriela Ruse Emma Navarro
14:00 Iva Jovic Kamilla Rakhimova
14:00 Varvara Gracheva Rebecca Sramkova
15:30 Laura Siegemund Daria Kasatkina
15:30 Sofia Kenin Clara Tauson
15:30 Sorana Cirstea Aliaksandra Sasnovich
17:00 Belinda Bencic Jessica Bouzas Maneiro
17:00 Moyuka Uchijima Anastasia Zakharova
18:30 Elisabetta Cocciaretto Emma Raducanu
18:30 Jelena Ostapenko Anna Kalinskaya
20:00 Katerina Siniakova Paula Badosa
22:00 Jaqueline Cristian Victoria Mboko

Tennis WTA 1000 - Dubai Tennis Championships - vòng 1

Thứ hai, 16/02/2026
17:00 Leylah Fernandez Janice Tjen
23:30 Barbora Krejcikova Amanda Anisimova

Video tennis De Minaur - Auger Aliassime: Tốc hành 76 phút, đăng quang xứng đáng (Rotterdam Open)
Video tennis De Minaur - Auger Aliassime: Tốc hành 76 phút, đăng quang xứng đáng (Rotterdam Open)

(Tin thể thao - Tin Tennis) Không nhiều người có thể nghĩ được rằng trận chung kết của Rotterdam Open lại diễn ra chóng vánh đến vậy.

Bấm xem >>

Theo Nguyễn Hưng

