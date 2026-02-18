Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mourinho tố trọng tài có "danh sách" cầu thủ Real Madrid không thể bị phạt thẻ

Cup C1 - Champions League 2025/26 Real Madrid HLV Mourinho

Việc cầu thủ Real Madrid liên tục thoát thẻ dù đánh cùi chỏ, ngã ăn vạ hay thậm chí đấm vào mặt cầu thủ Benfica khiến Mourinho phải lên tiếng.

  

Tranh cãi bùng nổ trong trận đấu giữa Benfica với Real Madrid ở lượt đi vòng playoff Champions League, và không chỉ 1 sự cố. Bên cạnh vụ Vinicius tố mình bị phân biệt chủng tộc còn có Valverde đấm Dahl thẳng vào mặt nhưng không bị thẻ, Vinicius đốn sau Rios nhưng không bị thẻ vàng thứ 2, Carreras ngã vờ ở đầu hiệp 2 cũng không bị thẻ, và Tchouameni cùi chỏ với Barreiro khác nhưng... hãy đoán xem sau "nhưng" là gì.

Không thẻ

Không thẻ

Không có thẻ vàng thứ 2 cho Vinicius

Không có thẻ vàng thứ 2 cho Vinicius

Và màn kịch này cũng không thẻ nốt, trùng hợp thay Carreras sẽ bị treo giò ở lượt về&nbsp;nếu ăn thẻ

Và màn kịch này cũng không thẻ nốt, trùng hợp thay Carreras sẽ bị treo giò ở lượt về nếu ăn thẻ

Mourinho tố trọng tài có "danh sách" cầu thủ Real Madrid không thể bị phạt thẻ - 4

Và Jose Mourinho có một lý do giải thích vì sao xảy ra nhiều những cái "nhưng" đó. Ông đã bị truất quyền chỉ đạo trong lúc phản ứng với trọng tài vì tình huống Vinicius - Rios đề cập ở trên, khiến ông sẽ không thể đứng bên đường pitch trong trận lượt về tại Bernabeu. Do đó "Người đặc biệt" không ngán nói ra những gì mình nghĩ trong cuộc họp báo sau trận.

"Về việc bị đuổi khỏi sân? Tôi đã nói sự thật với trọng tài, và ông ta biết tôi đã nói sự thật. Tôi đã có 1.300 trận đấu với tư cách huấn luyện viên, hơn 200 trận ở các giải đấu châu Âu, và tôi còn từng dẫn dắt chính đội bóng kia. Tôi biết ông ta có một tờ giấy ghi rằng Huijsen, Tchouameni và Carreras không thể nhận thẻ vàng. Ông ta biết quá rõ những ai ông ta không được rút thẻ vàng", Mourinho nói.

Dù sẽ không được chỉ đạo trực tiếp trận lượt về nhưng Mourinho không lấy làm lo lắng. "Việc tôi không có mặt trên băng ghế huấn luyện, tôi nghĩ điều đó không ảnh hưởng nhiều vì huấn luyện viên có thi đấu đâu, chủ yếu tham gia vào quá trình chuẩn bị cho trận đấu thôi", ông nhấn mạnh.

Jose Mourinho

Jose Mourinho

"Việc tôi không thể giao tiếp với đội, không thể giao tiếp với các trợ lý và không thể vào phòng thay đồ... Cái đó tôi phải tin tưởng các cầu thủ và các trợ lý. Rõ ràng điều đó có hạn chế. Chúng tôi đang thi đấu với một đội bóng mạnh, chúng tôi đang ở thế bất lợi. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi".

Khi một phóng viên hỏi trước trận Mourinho nói Benfica không cần một "kỳ tích" thì bây giờ ông có đổi ý sau trận lượt đi, Mourinho đáp: "Tôi không nghĩ vậy. Trận nào chúng tôi cũng phải đá tốt trong suốt trận đấu, thêm nữa là cần có may mắn cần thiết trong những trận đấu ở đẳng cấp này, cần cả một vài cầu thủ Real Madrid có một ngày thi đấu không tốt, bởi vì họ có những cầu thủ chất lượng đến mức, chỉ cần 1-2 cá nhân họ có thể quyết định trận đấu trong tích tắc. Nhưng kỳ tích, phép màu thì không cần thiết".

Jose Mourinho ăn thẻ đỏ vì chửi trọng tài, Benfica thua đơn thiệt kép trước Real
Jose Mourinho ăn thẻ đỏ vì chửi trọng tài, Benfica thua đơn thiệt kép trước Real

Không chỉ thua trận, Benfica còn mất HLV trưởng trong trận lượt về do Mourinho phản nhận thẻ đỏ.

Bấm xem >>

18/02/2026 08:59 AM (GMT+7)
