Tennis đỉnh cao Madrid Open: Số 1 Sinner ra oai, “truyền nhân Nadal” thị uy top 10

Jannik Sinner - Benjamin Bonzi: Khoảng 21h, 24/4 (vòng 2 đơn nam Madrid Open)

Jannik Sinner bước vào chiến dịch Madrid Open 2026 với trạng thái gần như hoàn hảo, phong độ đỉnh cao, sự ổn định đáng kinh ngạc và tâm lý của một tay vợt số 1 thế giới thực thụ. Chức vô địch Monte Carlo sau khi đánh bại Carlos Alcaraz là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Sinner không chỉ giỏi sân cứng, mà đang ngày càng hoàn thiện trên mặt sân đất nện.

Sinner (đứng dưới) đang có phong độ không thể cản

Thống kê càng củng cố điều đó, tỷ lệ thắng game giao bóng trên sân đất nện lên tới 92%, cùng hiệu suất tận dụng break point 54%, những con số mang đẳng cấp của một ứng viên vô địch. Đáng chú ý, Sinner chưa thua trận mở màn nào trong năm 2026, đồng thời luôn vào sâu ở các giải gần đây, cho thấy sự ổn định gần như tuyệt đối.

Ở phía bên kia, Benjamin Bonzi lại là hình mẫu của sự bền bỉ. Tay vợt người Pháp phải đi từ vòng loại, thắng liền 3 trận để góp mặt ở vòng 2. Lối chơi của Bonzi thiên về sự chắc chắn, hạn chế sai lầm (rất ít double fault), cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt, minh chứng là trận thắng Droguet khi anh chỉ cần 1 break point để định đoạt trận đấu.

Tuy nhiên, khoảng cách đẳng cấp giữa hai tay vợt vẫn là rất rõ ràng. Trong 3 lần đối đầu trước đó, Sinner toàn thắng, và dù Bonzi từng gây khó khăn bằng cách kéo trận đấu vào set 3, tay vợt người Ý luôn biết cách tăng tốc đúng thời điểm.

Điểm hy vọng hiếm hoi cho Bonzi nằm ở việc Madrid có điều kiện thi đấu nhanh hơn clay truyền thống, phần nào giúp các tay vợt chơi chủ động dễ tạo bất ngờ hơn. Nhưng ngay cả trong bối cảnh đó, Sinner với nền tảng giao bóng ổn định và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu vẫn ở một đẳng cấp khác.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 2-0.

Rafael Jodar - Alex De Minaur: Khoảng 1h, 25/4 (vòng 2 đơn nam Madrid Open)

Cuộc chạm trán giữa Rafael Jodar và Alex De Minaur là một trong những cặp đấu khó lường nhất vòng 2 Madrid Open 2026, nơi phong độ cao của tay vợt chủ nhà đối đầu với đẳng cấp top 10 vẫn còn nhiều dấu hỏi.

"Truyền nhân Nadal" Jodar (áo cam) 19 tuổi, thách thức tài năng top 10 De Minaur (áo xanh)

Jodar đang là hiện tượng, một "truyền nhân" mới của Nadal với phong độ đáng chú ý trên mặt sân đất nện. Tay vợt Tây Ban Nha thắng 4/5 trận gần nhất, vừa vượt qua Jesper De Jong tại vòng trước, và đặc biệt có thói quen nhập cuộc cực tốt khi thắng set 1 ở 9/10 trận gần đây. Lối chơi của Jodar mang đậm chất đất nện, phòng ngự chắc, phản công nhanh, kết hợp khả năng lên lưới khá táo bạo. Dù còn tồn tại vấn đề double fault, nhưng anh bù lại bằng sự ổn định trong các game giao bóng (thắng 71%).

Trong khi đó, Alex De Minaur lại chưa cho thấy sự ổn định cần thiết. Dù sở hữu tốc độ và khả năng phòng ngự hàng đầu ATP, tay vợt người Úc chỉ thắng 5/10 trận gần nhất và vừa thua Hamad Medjedovic tại Barcelona. Điểm yếu đáng lo là tỷ lệ giao bóng 1 chỉ khoảng 54%, khiến anh dễ rơi vào thế bị động trước những tay vợt chơi lì lợm trên clay.

Madrid với điều kiện sân nhanh hơn đất nện truyền thống có thể phần nào giúp De Minaur triển khai lối đánh phản công tốc độ, nhưng trước một Jodar đang “vào form” và có lợi thế sân nhà, thế trận hứa hẹn sẽ rất cân bằng. Đây cũng là lần đầu hai tay vợt gặp nhau, càng khiến yếu tố bất ngờ tăng cao.

Dự đoán kết quả: De Minaur thắng 2-1.

Joao Fonseca - Marin Cilic: Khoảng 1h30, 25/4 (vòng 2 đơn nam Madrid Open)

Cuộc đối đầu giữa Fonseca và Cilic dự báo kịch tính, khi tài năng trẻ 19 tuổi đang lên đối đầu với một cựu vô địch Grand Slam dày dạn kinh nghiệm.

Fonseca (bên trái) được dự báo có thể đánh bại cựu vô địch US Open, Cilic (bên phải)

Fonseca bước vào trận với đà thăng tiến mạnh mẽ. Tay vợt Brazil liên tiếp gây ấn tượng khi lọt tứ kết tại Monte Carlo và Munich, hai giải đấu đất nện chất lượng cao. Lối chơi của Fonseca hiện đại, giàu năng lượng, kết hợp khả năng di chuyển linh hoạt với những cú đánh cuối sân đầy uy lực. Quan trọng hơn, anh đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về bản lĩnh, yếu tố thường là rào cản với các tay vợt trẻ.

Ở phía đối diện, Cilic vừa có màn lội ngược dòng trước Zizou Bergs, qua đó chứng minh kinh nghiệm và khả năng xử lý thời điểm quyết định vẫn là vũ khí đáng gờm. Tuy nhiên, phong độ tổng thể của tay vợt Croatia trên mặt sân đất nện vẫn thiếu ổn định, bề mặt vốn không phải sở trường trong sự nghiệp của anh.

Điểm đáng chú ý là điều kiện thi đấu tại Madrid (độ cao lớn, bóng đi nhanh hơn) phần nào giúp Cilic phát huy tối đa sức mạnh từ cú giao bóng và những pha đánh tấn công sớm. Nhưng trước một đối thủ trẻ hơn tới 18 tuổi, giàu năng lượng và đang “vào form”, lợi thế này có thể không đủ để tạo khác biệt trong các loạt bóng kéo dài.

Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu giằng co, Cilic dựa vào kinh nghiệm và những thời điểm bùng nổ, trong khi Fonseca kiểm soát nhịp độ và duy trì áp lực từ cuối sân.

Dự đoán kết quả: Fonseca thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis ngày 24/4