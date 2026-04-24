Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
RB Leipzig vs Union Berlin
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Bị Chelsea sa thải, HLV Maresca vẫn sáng cửa thay Guardiola dẫn Man City

Manchester City đã bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản Pep Guardiola chia tay sân Etihad vào cuối mùa giải. Trong kế hoạch kế nhiệm, Enzo Maresca đang nổi lên là ứng viên số một để tiếp quản chiếc ghế nóng tại đội chủ sân Etihad.

   

Maresca được chọn làm phương án hàng đầu

Enzo Maresca hiện là ứng viên sáng giá nhất để thay thế Pep Guardiola nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định rời Manchester City vào cuối mùa. Nhà cầm quân người Italia đang thất nghiệp kể từ khi chia tay Chelsea hồi tháng 1, và các cuộc trao đổi ban đầu giữa ông với Man City được cho là đã diễn ra theo hướng tích cực.

Kỷ nguyên của HLV Guardiola đang trên đà khép lại

Kỷ nguyên của HLV Guardiola đang trên đà khép lại

Dù Guardiola vẫn còn hợp đồng đến mùa hè năm sau, ban lãnh đạo Man City hiểu rằng họ phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi khả năng. Ở tuổi 55, Guardiola hoàn toàn có thể lựa chọn khép lại hành trình kéo dài một thập kỷ tại Etihad để tìm kiếm thử thách mới hoặc đơn giản là tạm nghỉ sau quãng thời gian chinh chiến đỉnh cao.

Rào cản từ Chelsea & cuộc chia tay gây tranh cãi

Tuy nhiên, thương vụ này không hoàn toàn suôn sẻ. Maresca được cho là vẫn còn những ràng buộc pháp lý với Chelsea sau khi rời Stamford Bridge. Khi chia tay đội bóng thành London, ông vẫn còn hợp đồng ba năm rưỡi, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm theo lựa chọn của CLB.

Sự việc càng trở nên phức tạp khi xuất hiện thông tin cho rằng Maresca đã hai lần liên hệ với những nhân vật liên quan tới Man City về khả năng thay Guardiola, ngay trong thời gian vẫn còn hợp đồng với Chelsea. Việc ông đột ngột rời đi chỉ ít ngày trước cuộc đối đầu giữa Chelsea và Man City tại Etihad hồi tháng 1 từng khiến làng bóng đá Anh không khỏi bất ngờ.

HLV Maresca làm tốt công việc tại Chelsea

HLV Maresca làm tốt công việc tại Chelsea

Người kế thừa lý tưởng cho kỷ nguyên Guardiola?

Dù Guardiola có thể tiếp tục hết hợp đồng, cảm giác về một cuộc chuyển giao lớn tại Etihad đang ngày càng rõ rệt. Giám đốc bóng đá Hugo Viana là người đang trực tiếp phụ trách kế hoạch kế nhiệm, và Maresca được xem là lựa chọn phù hợp nhất nếu Man City cần bổ nhiệm HLV mới.

Mối quan hệ giữa Guardiola và Maresca là một lợi thế lớn. Chính Guardiola từng ca ngợi trợ lý cũ là “một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới”. Maresca từng là trợ lý của Guardiola trong mùa giải Man City giành cú ăn ba lịch sử năm 2023, đồng thời là một tín đồ trung thành của triết lý bóng đá kiểm soát mà người thầy xây dựng.

Thử thách khổng lồ chờ người kế vị

Nếu tiếp quản Man City, Maresca sẽ đối mặt với một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất bóng đá thế giới, tương tự thử thách mà David Moyes từng nhận khi thay thế Sir Alex Ferguson tại Manchester United năm 2013.

HLV Maresca (bên trái) có mối quan hệ thân thiết với Guardiola

HLV Maresca (bên trái) có mối quan hệ thân thiết với Guardiola

Dẫu vậy, hồ sơ của Maresca rất đáng chú ý. Ông từng dẫn dắt đội U23 Man City, sau đó giúp Leicester City vô địch Championship năm 2024 để giành quyền thăng hạng. Tại Chelsea, ông đưa đội bóng trở lại Champions League, đồng thời giành Conference League và FIFA Club World Cup ngay trong mùa đầu tiên.

Không ít cầu thủ Chelsea vẫn dành sự tôn trọng lớn cho Maresca. Mới đây, Enzo Fernandez và Marc Cucurella đều công khai bày tỏ sự tiếc nuối sau khi ông ra đi. Đáng chú ý, Man City cũng đang theo dõi sát sao Fernandez trong kế hoạch tăng cường tuyến giữa, dù Chelsea chắc chắn sẽ chỉ chấp nhận nhả ngôi sao người Argentina với mức giá rất cao.

