Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
RB Leipzig vs Union Berlin
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Liệu có trận "chung kết" vòng 39 giữa Man City và Arsenal để phân định ngôi vua?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal - Man City: Trận đại chiến hấp dẫn Manchester City

Cuộc đua vô địch Premier League đang tiến tới một viễn cảnh khó tin nơi Manchester City và Arsenal không chỉ bằng điểm, mà còn có thể ngang bằng cả hiệu số bàn thắng bại lẫn số bàn thắng ghi được.

   

Ở thời điểm này, người ta bắt đầu nhắc về một kịch bản điên rồ: trận đấu thứ 39 để phân định nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26.

Premier League chưa từng điên rồ đến vậy

Theo quy định của Premier League, thứ hạng được phân định lần lượt bằng:

- Điểm số.

- Hiệu số bàn thắng bại.

- Số bàn thắng ghi được.

- Thành tích đối đầu trực tiếp.

- Số bàn thắng ghi được trên sân khách trong các trận đối đầu trực tiếp.

Trong trường hợp cực đoan nhất khi hai đội vẫn bất phân thắng bại sau tất cả các tiêu chí trên, ban tổ chức có thể phải tính tới một trận play-off trên sân trung lập để xác định nhà vô địch.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại

Với việc Manchester City và Arsenal đang bám đuổi nhau sít sao, khả năng cả hai kết thúc mùa giải với những chỉ số giống hệt nhau không còn là điều viển vông. Nếu điều đó xảy ra, liệu bóng đá Anh có thể chứng kiến “trận 39” lịch sử – trận đấu chưa từng tồn tại trong kỷ nguyên Premier League.

Trong hơn ba thập kỷ tồn tại, Premier League chưa bao giờ phải dùng tới play-off để trao chức vô địch. Ngay cả những mùa giải kịch tính nhất, như cuộc đua giữa Manchester City và Manchester United năm 2012 khi đội bóng của Sergio Aguero vô địch nhờ hơn hiệu số, hay mùa 2019 khi Man City hơn Liverpool đúng 1 điểm, mọi thứ vẫn được định đoạt trong khuôn khổ 38 vòng đấu.

Châu Âu đã từng có tiền lệ?

Dù Premier League chưa từng chứng kiến điều này, lịch sử bóng đá châu Âu không hoàn toàn xa lạ với những màn phân định chức vô địch kiểu “sinh tử”.

Tại Serie A, mùa giải 1963/64 chứng kiến Bologna và Inter Milan bằng điểm sau khi kết thúc mùa giải. Hai đội phải đá một trận play-off, và Bologna giành chiến thắng để lên ngôi vô địch.

Inter Milan và Bologna từng đá play-off tranh chức vô địch mùa giải 1963/64

Gần đây hơn, Serie A cũng đã chính thức đưa điều luật play-off trở lại: nếu hai đội bằng điểm trong cuộc đua vô địch hoặc trụ hạng, họ sẽ đá trận quyết định trên sân trung lập.

Ở La Liga hay Bundesliga, các giải đấu này không sử dụng play-off cho ngôi vô địch, mà ưu tiên các tiêu chí phụ như đối đầu hoặc hiệu số.

Tuy nhiên, việc phải dùng tới một trận đấu riêng để trao danh hiệu vẫn là điều cực kỳ hiếm hoi – và luôn mang tính lịch sử mỗi khi xảy ra.

Cơn ác mộng hay giấc mơ của người hâm mộ?

Nếu Manchester City và Arsenal thực sự kéo nhau tới giới hạn cuối cùng, Premier League sẽ đứng trước một quyết định chưa từng có tiền lệ trong thời đại hiện đại.

Một trận “chung kết” đúng nghĩa, nơi mọi toan tính chiến thuật, mọi thống kê mùa giải trở nên vô nghĩa, chỉ còn 90 phút để định đoạt tất cả.

Với người hâm mộ trung lập, đó là giấc mơ. Nhưng với hai đội bóng, đó sẽ là áp lực khủng khiếp nơi cả mùa giải 38 vòng có thể bị xóa nhòa chỉ bởi một khoảnh khắc.

Dù vậy, kịch bản ấy vẫn chỉ là giả định. Bởi vẫn còn tiêu chí nếu cần xét đến tiêu chí thứ tư, Man City sẽ nhỉnh hơn Arsenal, đó là thành tích đối đầu.

Ở trận lượt đi thuộc vòng 5, Arsenal và Man City hòa nhau 1-1 trên sân Emirates. Đến lượt về, ở vòng 33 vừa qua, Man City đánh bại Arsenal 2-1 ngay tại Etihad. Điều đó có nghĩa, đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ giành chức vô địch nếu Man City và Arsenal bằng điểm, bằng hiệu số và bằng cả số bàn thắng ghi được.

Do vậy, kịch bản về "trận đấu thứ 39" giữa Man City và Arsenal có thể đem đến sự phấn khích cho người hâm mộ. Tuy vậy, nó không khả thi!

