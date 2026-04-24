Chelsea "ăn cú lừa" từ MU, cắn răng chịu lỗ tống tiễn Garnacho ngay hè này

Khởi đầu chật vật tại Stamford Bridge

Alejandro Garnacho trải qua mùa giải đầy khó khăn kể từ khi cập bến Chelsea trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng tháng 9. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi mới đá chính 21 trong tổng số 51 trận của đội bóng thành London, con số khiêm tốn nếu so với 77 lần ra sân từ đầu trong hai mùa cuối cùng tại Manchester United.

Garnacho gặp khó ở Chelsea

Trên mọi đấu trường, Garnacho ghi 8 bàn và có thêm 4 kiến tạo, nhưng một nửa thành tích này đến trước các đối thủ hạng dưới ở cúp quốc nội. Đáng chú ý, anh mới chỉ có 1 pha lập công tại Premier League cho Chelsea.

Hiện tại, Pedro Neto là lựa chọn ưu tiên ở hành lang trái, trong khi Chelsea cũng đã chiêu mộ Jamie Gittens từ Borussia Dortmund (dù cầu thủ này đang chấn thương gân kheo). Điều đó khiến cơ hội ra sân của Garnacho ngày càng bị thu hẹp.

Phong độ của Garnacho thời gian qua khá tệ

Dù từng rất khao khát gia nhập Chelsea, thậm chí người đại diện của anh đã tới Stamford Bridge từ đầu năm ngoái, Garnacho giờ đây lại đứng trước nguy cơ phải tìm bến đỗ mới chỉ sau chưa đầy một mùa giải.

Những tiếc nuối và bước ngoặt sự nghiệp

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Garnacho thừa nhận anh đã có những hành xử chưa đúng mực ở giai đoạn cuối tại Manchester United, đặc biệt sau thất bại ở chung kết Europa League trước Tottenham và mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim.

Garnacho từng có hiềm khích với HLV Amorim

Cầu thủ này từng bị loại khỏi đội hình, vướng vào tranh cãi về thái độ, thậm chí gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mặc áo Aston Villa có tên Marcus Rashford. Tuy vậy, Garnacho cho rằng đó chỉ là “một khoảnh khắc trong cuộc đời” và khẳng định không hối tiếc về những gì đã xảy ra.

Dẫu vậy, với việc Chelsea cân nhắc bán anh trong mùa hè, tương lai của tài năng trẻ người Argentina tại Stamford Bridge đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.