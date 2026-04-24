Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
RB Leipzig vs Union Berlin
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Chelsea "ăn cú lừa" từ MU, cắn răng chịu lỗ tống tiễn Garnacho ngay hè này

Tương lai của Alejandro Garnacho tại Stamford Bridge đang bị đặt dấu hỏi lớn khi Chelsea cân nhắc thanh lý cầu thủ người Argentina ngay trong mùa hè, bất chấp việc mới chi 40 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Manchester United hồi tháng 9/2025.

   

Khởi đầu chật vật tại Stamford Bridge

Alejandro Garnacho trải qua mùa giải đầy khó khăn kể từ khi cập bến Chelsea trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng tháng 9. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi mới đá chính 21 trong tổng số 51 trận của đội bóng thành London, con số khiêm tốn nếu so với 77 lần ra sân từ đầu trong hai mùa cuối cùng tại Manchester United.

Trên mọi đấu trường, Garnacho ghi 8 bàn và có thêm 4 kiến tạo, nhưng một nửa thành tích này đến trước các đối thủ hạng dưới ở cúp quốc nội. Đáng chú ý, anh mới chỉ có 1 pha lập công tại Premier League cho Chelsea.

Hiện tại, Pedro Neto là lựa chọn ưu tiên ở hành lang trái, trong khi Chelsea cũng đã chiêu mộ Jamie Gittens từ Borussia Dortmund (dù cầu thủ này đang chấn thương gân kheo). Điều đó khiến cơ hội ra sân của Garnacho ngày càng bị thu hẹp.

Dù từng rất khao khát gia nhập Chelsea, thậm chí người đại diện của anh đã tới Stamford Bridge từ đầu năm ngoái, Garnacho giờ đây lại đứng trước nguy cơ phải tìm bến đỗ mới chỉ sau chưa đầy một mùa giải.

Những tiếc nuối và bước ngoặt sự nghiệp

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Garnacho thừa nhận anh đã có những hành xử chưa đúng mực ở giai đoạn cuối tại Manchester United, đặc biệt sau thất bại ở chung kết Europa League trước Tottenham và mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim.

Cầu thủ này từng bị loại khỏi đội hình, vướng vào tranh cãi về thái độ, thậm chí gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mặc áo Aston Villa có tên Marcus Rashford. Tuy vậy, Garnacho cho rằng đó chỉ là “một khoảnh khắc trong cuộc đời” và khẳng định không hối tiếc về những gì đã xảy ra.

Dẫu vậy, với việc Chelsea cân nhắc bán anh trong mùa hè, tương lai của tài năng trẻ người Argentina tại Stamford Bridge đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Garnacho thành thảm họa ở Chelsea, dàn sao MU đồng loạt "cà khịa"

