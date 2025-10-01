Alcaraz rút khỏi Thượng Hải Masters vì chấn thương, các đối thủ nên lo hơn mừng

Carlos Alcaraz vừa đưa ra quyết định quan trọng bậc nhất trong mùa giải, rút khỏi Thượng Hải Masters vì chấn thương mắt cá chân. Với tay vợt số 1 thế giới đang đạt phong độ đỉnh cao, đây chắc chắn là tin khiến người hâm mộ tiếc nuối. Thế nhưng, thay vì thở phào nhẹ nhõm, các đối thủ của anh có lẽ phải lo lắng nhiều hơn.

Alcaraz tạm nghỉ Thượng Hải Masters 2025 để giữ sức chinh chiến các sự kiện lớn tiếp theo

🔴 Một “tín hiệu đỏ” và lựa chọn khôn ngoan

Tại Nhật Bản, trong hành trình vô địch Japan Open 2025, Alcaraz đã khiến cả giới quần vợt thót tim khi bị lật cổ chân trong trận gặp Sebastian Baez. Dù sau đó anh vẫn thi đấu và đăng quang, hình ảnh bàn chân được băng kín và những bước di chuyển dè dặt của tay vợt Tây Ban Nha cho thấy cơ thể anh đang tiến sát “vùng đỏ”, giới hạn chịu đựng của một vận động viên.

Trong bối cảnh đó, việc rút lui khỏi Thượng Hải Masters diễn ra từ 1-10/10 là cần thiết, và đó là quyết định chiến lược. Giữ sức cho ATP Finals ở Turin và Davis Cup tại Bologna cuối năm quan trọng hơn nhiều so với một giải Masters 1000. Xa hơn, mục tiêu chinh phục Australian Open 2026, danh hiệu Grand Slam duy nhất còn thiếu mới là điểm hẹn lịch sử mà Alcaraz hướng đến.

Thực tế, Alcaraz đã có một năm thi đấu khá cật lực, trong đó có 3 giải gần nhất ở US Open, góp mặt tại Laver Cup, rồi tiếp tục chinh chiến ở Nhật Bản. Nếu cứ tiếp tục cày ải, nguy cơ chấn thương nghiêm trọng sẽ trở thành thảm họa cho sự nghiệp. Một quãng nghỉ ngắn bây giờ có thể trở thành bệ phóng để Alcaraz trở lại mạnh mẽ hơn.

Trong quá khứ, mỗi lần tái xuất sau chấn thương hay nghỉ ngơi, anh đều tiến bộ vượt bậc. Đó mới là điều khiến các đối thủ cần dè chừng. Một Alcaraz sung mãn thể lực và tinh thần sẽ đáng sợ hơn nhiều so với một Alcaraz đang nén đau để thi đấu.

🎭 Ai sẽ hưởng lợi tại Thượng Hải, vì sao các đối thủ nên lo hơn mừng?

Sự vắng mặt của hạt giống số 1 chắc chắn khiến nhánh đấu ở Thượng Hải "dễ thở" hơn. Người hưởng lợi trực tiếp là Mackenzie McDonald (Mỹ, 30 tuổi) khi nhận suất may mắn dự Thượng Hải Masters sau khi Alcaraz rút lui. Ngoài ra, Corentin Moutet (Pháp, hạt giống số 33) được đôn vào vị trí hạt giống số 1, qua đó vào thẳng vòng 2.

Daniil Medvedev, Alexander Zverev hai tay vợt nằm cùng nhánh với "Carlitos" sẽ có cơ hội gia tăng điểm số. Nhưng đừng quên, chính họ cũng hiểu rõ, khi Alcaraz nghỉ ngơi đầy đủ sẽ trở lại với quyết tâm, bùng nổ hơn.

Nếu chỉ nhìn vào giải đấu trước mắt, các tay vợt có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải đối đầu với Alcaraz. Nhưng về tổng thể, đây giống như một "khoảng lặng trước cơn bão". Quyết định dừng lại đúng lúc có thể giúp anh tránh vết xe đổ của nhiều ngôi sao lớn, những người từng sa sút vì kiệt sức hoặc chấn thương kéo dài.

Bởi vậy, thay vì mừng rỡ khi thấy “con sư tử” tạm thời rời sân, phần còn lại của ATP Tour có lẽ nên chuẩn bị tâm thế đối diện với một Alcaraz còn nguy hiểm hơn khi anh trở lại tại với những giải lớn tiếp theo như Paris Masters, ATP Finals 2025 và Australian Open 2026.