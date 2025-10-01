Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

marin-vs-nikoloz
Thượng Hải Masters
Marin Cilic -
Nikoloz Basilashvili -
adrian-vs-matteo
Thượng Hải Masters
Adrian Mannarino -
Matteo Berrettini -
jannik-vs-learner
China Open
Jannik Sinner -
Learner Tien -
fabian-vs-stan
Thượng Hải Masters
Fabian Marozsan -
Stan Wawrinka -
marta-vs-jessica
China Open
Marta Kostyuk -
Jessica Pegula -
iga-vs-emma
China Open
Iga Swiatek -
Emma Navarro -

Trực tiếp tennis Sinner - Tien: Sao gốc Việt đại chiến "Người máy" (Chung kết China Open)

Sự kiện: Trực tiếp + video tennis hôm nay Jannik Sinner

(Khoảng 13h, 1/10, chung kết China Open) Sao tennis gốc Việt, Learner sẽ có dịp trải nghiệm đấu chung kết với "Cỗ máy được AI lập trình", Jannik Sinner.

  

Trực tiếp tennis Sinner - Tien: Sao gốc Việt đại chiến "Người máy" (Chung kết China Open) - 1
Jannik Sinner
Learner Tien
Trực tiếp tennis Sinner - Tien: Sao gốc Việt đại chiến "Người máy" (Chung kết China Open) - 1
Lịch thi đấu Thông tin trước trận Kết quả

Sao gốc Việt đối đầu với Sinner

Jannik Sinner, tay vợt được mệnh danh là "Cỗ máy được AI lập trình", dĩ nhiên được đánh giá cao hơn về tài năng và kinh nghiệm thi đấu. Anh vừa có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp ở Bắc Kinh, trong đó có các chiến thắng trước đối thủ mạnh như Alex De Minaur và Marin Cilic. Sinner là tay vợt có tỉ lệ thắng cao trên mặt sân cứng trong nhà, khoảng 80%, và rất giỏi cứu các điểm break-point với tỉ lệ cứu thành công trên 53%. 

Tay vợt người Mỹ có gốc gác Việt Nam, Tien, mặc dù là tay vợt trẻ và xếp hạng thấp hơn (ATP 52), đang có phong độ tốt khi đã liên tục đánh bại những tay vợt hàng đầu trong giải, bao gồm cả Daniil Medvedev, người từng vô địch US Open. Điểm mạnh của Tien là khả năng tận dụng cú giao bóng hai, đoạt điểm nhiều và có thành tích ấn tượng ở các set quyết định, với tỉ lệ thắng khoảng 63% trong trường hợp phải đưa trận đấu đến set cuối.

Đây là lần đầu tiên hai tay vợt này đối đầu nhau nên yếu tố tâm lý và áp lực trận chung kết sẽ là bài toán quan trọng. Sinner có vẻ nhỉnh hơn về kinh nghiệm và đẳng cấp, trong khi Tien đang thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về mặt kỹ thuật và chiến thuật.

Tennis đỉnh cao ở châu Á: Sinner tranh cúp với sao gốc Việt, Thượng Hải Masters khai màn
Tennis đỉnh cao ở châu Á: Sinner tranh cúp với sao gốc Việt, Thượng Hải Masters khai màn

(Tin thể thao, dự đoán tennis) China Open 2025 khép lại với chung kết Sinner đụng độ Tien, trong khi Thượng Hải Masters khởi tranh hấp dẫn với các màn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/10/2025 07:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp + video tennis hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN