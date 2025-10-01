Trực tiếp tennis Sinner - Tien: Sao gốc Việt đại chiến "Người máy" (Chung kết China Open)

Sao gốc Việt đối đầu với Sinner

Jannik Sinner, tay vợt được mệnh danh là "Cỗ máy được AI lập trình", dĩ nhiên được đánh giá cao hơn về tài năng và kinh nghiệm thi đấu. Anh vừa có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp ở Bắc Kinh, trong đó có các chiến thắng trước đối thủ mạnh như Alex De Minaur và Marin Cilic. Sinner là tay vợt có tỉ lệ thắng cao trên mặt sân cứng trong nhà, khoảng 80%, và rất giỏi cứu các điểm break-point với tỉ lệ cứu thành công trên 53%.

Tay vợt người Mỹ có gốc gác Việt Nam, Tien, mặc dù là tay vợt trẻ và xếp hạng thấp hơn (ATP 52), đang có phong độ tốt khi đã liên tục đánh bại những tay vợt hàng đầu trong giải, bao gồm cả Daniil Medvedev, người từng vô địch US Open. Điểm mạnh của Tien là khả năng tận dụng cú giao bóng hai, đoạt điểm nhiều và có thành tích ấn tượng ở các set quyết định, với tỉ lệ thắng khoảng 63% trong trường hợp phải đưa trận đấu đến set cuối.

Đây là lần đầu tiên hai tay vợt này đối đầu nhau nên yếu tố tâm lý và áp lực trận chung kết sẽ là bài toán quan trọng. Sinner có vẻ nhỉnh hơn về kinh nghiệm và đẳng cấp, trong khi Tien đang thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về mặt kỹ thuật và chiến thuật.