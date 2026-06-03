Sững sờ Wimbledon 2026: "Chị đại" Serena và mỹ nhân Bouchard cùng trở lại

Thánh địa quần vợt All England Club chuẩn bị đón nhận một cơn địa chấn thực sự khi huyền thoại vĩ đại Serena Williams và cựu á quân Eugenie Bouchard đồng loạt xác nhận tái xuất tại London mùa hè này.

Hai sự trở lại với tennis đáng được chờ đợi trong thời gian tới

Màn "quay xe" chấn động thế giới ở tuổi 44 của Serena Williams

Bốn năm sau giải đấu được cho là cuối cùng tại US Open 2022, tượng đài sở hữu 23 danh hiệu Grand Slam, Serena Williams khiến toàn bộ làng banh nỉ sững sờ khi chính thức rút lại quyết định giải nghệ để trở lại thi đấu chuyên nghiệp.

Serena đã nhận suất đặc cách (wildcard) để tham dự nội dung đánh đôi tại giải khởi động sân cỏ Queen’s Club tại London. Đây là bước đệm để cô hướng tới thảm cỏ danh giá Wimbledon. Tay vợt 44 tuổi dự kiến sẽ đánh cặp cùng ngôi sao trẻ người Canada, Victoria Mboko.

Serena trở lại với quần vợt sau khi giảm được 18kg

Quyết định trở lại được củng cố sau khi Serena giảm thành công 40 pounds (khoảng 18kg) nhờ duy trì tập luyện và sử dụng hỗ trợ từ thuốc giảm mỡ. Người hâm mộ hiện đang kỳ vọng vào một màn kết hợp trong mơ giữa cô và chị gái Venus Williams (45 tuổi) tại Wimbledon hoặc US Open sắp tới.

"Sân cỏ đã mang lại cho tôi những ký ức ý nghĩa nhất. Tôi vô cùng phấn khích khi được trở lại thi đấu trên một trong những sân khấu mang tính biểu tượng nhất thế giới", Serena Williams chia sẻ.

Eugenie Bouchard và màn tái xuất đầy thú vị sau 12 năm

Chính xác 12 năm sau hành trình lịch sử lọt vào trận chung kết Wimbledon 2014, "búp bê" quần vợt người Canada Eugenie Bouchard cũng đánh dấu sự trở lại nước Anh với một kịch bản không ai ngờ tới.

Dù mới chỉ tuyên bố giải nghệ vào tháng 7 năm ngoái, mỹ nhân 32 tuổi đã ngay lập tức nhận được lời mời từ ban tổ chức để cầm vợt trở lại tại giải đấu biểu diễn dành cho các cựu tay vợt xuất sắc của Wimbledon.

Bouchard sẽ vừa làm bình luận viên vừa thi đấu giải biểu diễn ở Wimbledon 2026

Bên cạnh việc thi đấu, Bouchard sẽ chính thức gia nhập đội ngũ bình luận viên của nhà đài BBC tại giải đấu năm nay. Quyết định này được đưa ra sau khi cô nhận được "mưa" lời khen từ giới chuyên môn khi làm nhiệm vụ cho đài TNT Sports.

Dù rời xa quần vợt đỉnh cao, Bouchard hiện vẫn đang giữ phong độ thể thao rất tốt khi đang thi đấu chuyên nghiệp và lọt vào top 10 thế giới ở nội dung đơn của môn pickleball.

Sự trở lại của hai thỏi nam châm truyền thông Serena và Bouchard đang thổi một luồng sinh khí vô cùng mạnh mẽ vào mùa giải sân cỏ năm nay. Khán giả sẽ được chứng kiến những trận cầu đỉnh cao của các ngôi sao đương đại, mà còn được sống lại những ký ức vàng son của quần vợt thế giới thông qua hai câu chuyện tái xuất đầy truyền cảm hứng này.