Sharapova muốn gọi điện phải "xin phép" trước Serena, tiết lộ bất ngờ về 2 "cựu thù" tennis

Từng là một trong những cặp kỳ phùng địch thủ nổi tiếng và căng thẳng nhất lịch sử quần vợt nữ, Maria Sharapova và Serena Williams giờ đây lại mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác, thân thiện, gần gũi và thậm chí đầy… hài hước.

Câu chuyện mới nhất do Sharapova chia sẻ đã hé lộ một góc hậu trường thú vị, đồng thời cho thấy mối quan hệ giữa hai huyền thoại đã thay đổi sâu sắc sau nhiều năm đối đầu.

Sharapova và Serena cải thiện mối quan hệ khi cả hai giải nghệ tennis

Muốn gọi Serena thì nhắn tin trước cho chắc

Trong một cuộc trò chuyện tại New York, Sharapova tiết lộ lý do khiến cô phải nhắn tin cho Serena trước khi gọi điện, chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng lại khiến người hâm mộ thích thú.

“Vì tôi không muốn gọi mà cô ấy không bắt máy. Tôi nhắn tin trước. Và rồi cô ấy gọi lại ngay”, Sharapova thổ lộ về việc muốn "buôn chuyện" với Serena thì cần "xin phép" bằng cách nhắn tin trước.

Cuộc gọi kéo dài hơn một giờ, nhưng điều đặc biệt là họ… gần như không nhắc gì đến mục đích chính ban đầu. Thay vào đó, hai cựu tay vợt nói về cuộc sống, sự nghiệp, gia đình và cả những dự án kinh doanh hậu giải nghệ.

Chỉ đến những phút cuối, Sharapova mới “tiện thể” đề nghị Serena trở thành người giới thiệu cô tại lễ vinh danh vào International Tennis Hall of Fame, cái kết đầy bất ngờ cho cuộc trò chuyện tưởng như chỉ để “buôn chuyện”.

Từ đối đầu nảy lửa đến cái bắt tay lịch sử

Để hiểu hết ý nghĩa của khoảnh khắc này, cần nhìn lại quá khứ giữa hai tay vợt.

Trong suốt hơn một thập kỷ, Sharapova và Serena là biểu tượng của sự cạnh tranh khốc liệt, Serena thắng áp đảo trong đối đầu trực tiếp (thắng 20 thua 2), Sharapova từng gây “chấn động” khi đánh bại Serena tại Wimbledon 2004 và những phát ngôn ngoài sân khiến mối quan hệ nhiều lần căng thẳng.

Ngoài đối đầu chuyên môn họ còn đối lập phong cách, một bên là Serena mạnh mẽ, bùng nổ, bên kia là Sharapova lạnh lùng, kỷ luật.

Thậm chí, trong giai đoạn đỉnh cao, cả hai gần như không có bất kỳ sự tương tác thân thiện nào ngoài sân đấu.

Bước ngoặt sau khi giải nghệ

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cả hai lần lượt rời xa quần vợt đỉnh cao, Sharapova sau Australian Open 2020, còn Serena cũng khép lại sự nghiệp không lâu sau đó.

Khoảng cách cạnh tranh biến mất, thay vào đó là sự đồng cảm, họ cùng trải nghiệm cuộc sống sau giải nghệ, tập trung vào gia đình và kinh doanh và nhìn lại sự nghiệp với góc nhìn trưởng thành hơn.

Sharapova thừa nhận: “Kể từ khi giải nghệ, chúng tôi trở nên rất thân thiết”.

Khoảnh khắc Serena xuất hiện tại lễ vinh danh Sharapova ở Newport năm 2025 đã gây chú ý, và được xem là dấu mốc hàn gắn cho mối quan hệ của hai siêu sao tennis một thời.

Giờ đây, thay vì đối đầu trong những trận chung kết căng thẳng, Maria Sharapova và Serena Williams có thể dành hàng giờ để trò chuyện về con cái, công việc và cuộc sống.