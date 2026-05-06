Serena Williams diện đồ táo bạo, khoe trọn "vòng 3" gợi cảm ở tuổi 44

Serena Williams, 44 tuổi, là một trong rất nhiều ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan vào tối thứ Hai cho sự kiện thời trang Met Gala hào nhoáng ở New York.

Tay vợt từng 23 lần vô địch Grand Slam chọn một chiếc váy bạc lấp lánh, kết hợp phụ kiện vàng trong đêm đó – một lựa chọn sau đó gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Chiếc váy được thiết kế riêng bởi Marc Jacobs, có kiểu dáng lệch vai, phần hông độn, đuôi váy bạc nhăn độc đáo, cùng chi tiết dây leo màu vàng chạy dọc chân.

Trang phục táo bạo gây tranh cãi của Serena Williams

Trong khi một số người yêu thích thiết kế này, nhiều người khác lại không đồng tình và lên mạng xã hội để chỉ trích thẳng thừng lựa chọn trang phục của huyền thoại quần vợt.

Trên X, một người viết: “Thân hình thì đẹp nhưng ai lại phối màu vàng với bạc vậy?”. Người khác bình luận: “Chuyện gì đang xảy ra tối nay vậy? Tôi sắp ngất vì quá nhiều bộ đồ quê mùa”.

Một ý kiến khác cho rằng: “Vàng và bạc chưa bao giờ là sự kết hợp tốt, và đây là minh chứng”.

Có người chỉ nói ngắn gọn: “Thảm họa thời trang”.

Những lời chê bai gay gắt này xuất hiện chỉ một ngày sau khi Serena bị gọi là “rẻ tiền” vì mặc trang phục gợi cảm tại bữa tiệc trước Met Gala do Anna Wintour tổ chức.

Tại sự kiện tối Chủ nhật, cô diện chiếc váy đỏ đính sequin, hở lưng, với phom dáng bất đối xứng nổi bật và thiết kế xẻ táo bạo ở hai bên.

Trong khi đó, vào tối thứ Hai, chị gái của Serena là Venus Williams – đồng chủ trì Met Gala – xuất hiện cùng người chồng mới trong bộ trang phục đen ấn tượng.

Bên cạnh hai chị em nhà Williams, nhiều ngôi sao thể thao khác cũng tỏa sáng tại buổi dạ tiệc, như vận động viên Olympic Trung Quốc Eileen Gu, ngôi sao trượt băng nghệ thuật Mỹ Alysa Liu, tay vợt Naomi Osaka và cầu thủ WNBA Paige Bueckers.