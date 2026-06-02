Nóng nhất thể thao sáng 2/6: Nadal loại Federer khỏi danh sách 10 VĐV vĩ đại nhất lịch sử

Nadal loại Federer khỏi danh sách 10 VĐV vĩ đại nhất lịch sử

Federer được xem là một trong những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, thậm chí với nhiều người hâm mộ, huyền thoại người Thụy Sĩ chính là số một trong lịch sử quần vợt. Nhưng trong cuộc phỏng vấn gần đây với Netflix Sports, Nadal đã không điền tên Federer vào danh sách 10 VĐV vĩ đại nhất lịch sử.

Cụ thể, Nadal chọn Michael Jordan, Jack Nicklaus, Tiger Woods, Novak Djokovic, Muhammad Ali, Michael Schumacher, Usain Bolt, Michael Phelps, Diego Maradona và Pele.

Serena Williams dự kiến tranh tài tại giải quần vợt ở Berlin

Serena Williams đang có dự định tái xuất và cô có thể góp mặt tại giải sân cỏ Berlin diễn ra từ ngày 15/6 đến 21/6. Thông tin này được tờ BILD tiết lộ gần đây. Hiện còn có nhiều thông tin cho rằng Serena Williams sẽ trở lại vào tuần tới tại giải Queen's Club ở London, nơi cô dự kiến đánh đôi cùng tài năng trẻ người Canada Victoria Mboko.

Alex Eala tiếp tục thua sau khi thất bại ở Roland Garros

Tay vợt người Philippines Alex Eala đã tham dự giải quần vợt Birmingham Open sau khi bị loại sớm ở Roland Garros. Cô đánh cặp với Nikola Bartunkova ở nội dung đánh đôi. Tại nội dung này, Eala và Bartunkova thua sau 3 set với tỷ số lần lượt 4-6, 6-2, 9-11 trước cặp hạt giống số 2 là Harriet Dart và Maia Lumsden.

Tyson Fury được khuyên tránh đối đầu Andy Ruiz

Tyson Fury được cho là đang tiến gần tới việc công bố một trận đấu khởi động trước cuộc đối đầu lớn nhất sự nghiệp với Anthony Joshua. Nhà cựu vô địch thế giới Duke McKenzie đã chỉ ra một đối thủ mà Fury nên tránh:

"Xét về phong cách thi đấu, Andy Ruiz là đối thủ rất khó chịu. Cậu ấy không cao tới 1m98 như Joshua, cũng không có sải tay dài. Ruiz thấp hơn, nhỏ con hơn và là mẫu võ sĩ luôn gây áp lực liên tục.

Về mặt chiến thuật, chạm trán Andy Ruiz là chuyện không phù hợp. Điều Fury cần là tìm đối thủ cao lớn, có tầm đánh xa".