Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Trận đấu nổi bật

casper-vs-hubert
Wimbledon
Casper Ruud -
Hubert Hurkacz -
jannik-vs-miomir
Wimbledon
Jannik Sinner -
Miomir Kecmanovic -
elsa-vs-naomi
Wimbledon
Elsa Jacquemot -
Naomi Osaka -
marin-vs-daniil
Wimbledon
Marin Cilic -
Daniil Medvedev -
felix-vs-aleksandr
Wimbledon
Felix Auger-Aliassime -
Aleksandr Shevchenko -
roberto-vs-joao
Wimbledon
Roberto Bautista Agut -
Joao Fonseca -
aryna-vs-teodora
Wimbledon
Aryna Sabalenka -
Teodora Kostovic -
magda-vs-mirra
Wimbledon
Magda Linette -
Mirra Andreeva -
tamara-vs-coco
Wimbledon
Tamara Korpatsch -
Coco Gauff -
yibing-vs-novak
Wimbledon
Yibing Wu -
Novak Djokovic -

Sharapova lại khoe dáng nóng bỏng tuổi 39, Serena Williams cũng phải lên tiếng

Sự kiện: Maria Sharapova

Sau khi giải nghệ, Maria Sharapova tiếp tục tận hưởng cuộc sống với những chuyến du lịch đến các địa điểm nổi tiếng. Mới đây, cựu số 1 thế giới khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt ảnh trong kỳ nghỉ tại Italia.

🌄 Sharapova gây sốt với khung cảnh đẹp như tranh

Huyền thoại quần vợt Maria Sharapova vừa chia sẻ loạt hình ảnh trong kỳ nghỉ tại dãy Alps của Italia. Cựu tay vợt người Nga, xuất hiện đầy rạng rỡ trong bộ đồ bơi giữa khung cảnh núi non hùng vĩ.

Sharapova khoe vóc dáng tuổi 39 trong kỳ nghỉ tại Italia

Sharapova khoe vóc dáng tuổi 39 trong kỳ nghỉ tại Italia

Bên cạnh những bức ảnh nghỉ dưỡng, Sharapova cũng đăng tải các khoảnh khắc đi bộ đường dài cùng bạn đời Alexander Gilkes - doanh nhân và nhà kinh doanh nghệ thuật người Anh. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, phần bình luận còn có sự xuất hiện của Serena Williams. Cựu tay vợt người Mỹ hài hước viết: "Lời mời của tôi đâu rồi?".

Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của địa điểm nghỉ dưỡng. Một người bình luận: "Dolomiti là nơi tuyệt vời nhất ở miền bắc Italia". Trong khi đó, một ý kiến khác nhận xét: "Dãy Dolomites là điểm đến trong mơ". Một người hâm mộ khác chỉ ngắn gọn thốt lên: "Đẹp quá".

Sharapova lại khoe dáng nóng bỏng tuổi 39, Serena Williams cũng phải lên tiếng - 2

Sharapova lại khoe dáng nóng bỏng tuổi 39, Serena Williams cũng phải lên tiếng - 3

Cựu số 1 thế giới&nbsp;tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn đời Alexander Gilkes

Cựu số 1 thế giới tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn đời Alexander Gilkes

🏆 Sự nghiệp lẫy lừng của cựu vô địch Wimbledon

Maria Sharapova bước lên đỉnh cao quần vợt khi mới 17 tuổi với chức vô địch Wimbledon sau chiến thắng trước Serena Williams. Đó cũng là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của cô, mở ra hành trình kéo dài 19 năm trên đấu trường chuyên nghiệp.

Sharapova từng giành 5 danh hiệu Grand Slam trước khi giải nghệ

Sharapova từng giành 5 danh hiệu Grand Slam trước khi giải nghệ

Trong suốt sự nghiệp, Sharapova giành tổng cộng 5 danh hiệu Grand Slam và hoàn tất Career Grand Slam khi chinh phục đủ cả bốn giải Grand Slam danh giá. Sau chức vô địch Australian Open năm 2008, cô phải chờ thêm 4 năm mới hoàn tất bộ sưu tập khi từng gặp nhiều khó khăn trên mặt sân đất nện.

Sharapova sau đó giành thêm hai chức vô địch Roland Garros trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng bởi vụ việc không vượt qua cuộc kiểm tra doping vào năm 2016, dẫn đến án cấm thi đấu.

Cựu tay vợt người Nga chính thức giải nghệ vào năm 2020. Dù rời xa sân đấu, Sharapova vẫn là một trong những gương mặt được yêu mến của làng quần vợt thế giới, với hơn 4,7 triệu người theo dõi trên Instagram.

Sharapova lại khoe dáng nóng bỏng tuổi 39, Serena Williams cũng phải lên tiếng - 6

Vẻ đẹp quyến rũ của&nbsp;Sharapova

Vẻ đẹp quyến rũ của Sharapova

Dàn WAGs xinh đẹp tiếp lửa các tay vợt Anh chinh phục Wimbledon 2026
Dàn WAGs xinh đẹp tiếp lửa các tay vợt Anh chinh phục Wimbledon 2026

Bên cạnh những ngôi sao quần vợt Anh tại Wimbledon là các bóng hồng Wags xinh đẹp (vợ/bạn gái), thành đạt và luôn sát cánh cùng nửa kia cả trong lẫn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/06/2026 09:17 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Maria Sharapova Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN