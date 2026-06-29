Sharapova lại khoe dáng nóng bỏng tuổi 39, Serena Williams cũng phải lên tiếng

🌄 Sharapova gây sốt với khung cảnh đẹp như tranh

Huyền thoại quần vợt Maria Sharapova vừa chia sẻ loạt hình ảnh trong kỳ nghỉ tại dãy Alps của Italia. Cựu tay vợt người Nga, xuất hiện đầy rạng rỡ trong bộ đồ bơi giữa khung cảnh núi non hùng vĩ.

Sharapova khoe vóc dáng tuổi 39 trong kỳ nghỉ tại Italia

Bên cạnh những bức ảnh nghỉ dưỡng, Sharapova cũng đăng tải các khoảnh khắc đi bộ đường dài cùng bạn đời Alexander Gilkes - doanh nhân và nhà kinh doanh nghệ thuật người Anh. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, phần bình luận còn có sự xuất hiện của Serena Williams. Cựu tay vợt người Mỹ hài hước viết: "Lời mời của tôi đâu rồi?".

Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của địa điểm nghỉ dưỡng. Một người bình luận: "Dolomiti là nơi tuyệt vời nhất ở miền bắc Italia". Trong khi đó, một ý kiến khác nhận xét: "Dãy Dolomites là điểm đến trong mơ". Một người hâm mộ khác chỉ ngắn gọn thốt lên: "Đẹp quá".

Cựu số 1 thế giới tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn đời Alexander Gilkes

🏆 Sự nghiệp lẫy lừng của cựu vô địch Wimbledon

Maria Sharapova bước lên đỉnh cao quần vợt khi mới 17 tuổi với chức vô địch Wimbledon sau chiến thắng trước Serena Williams. Đó cũng là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của cô, mở ra hành trình kéo dài 19 năm trên đấu trường chuyên nghiệp.

Sharapova từng giành 5 danh hiệu Grand Slam trước khi giải nghệ

Trong suốt sự nghiệp, Sharapova giành tổng cộng 5 danh hiệu Grand Slam và hoàn tất Career Grand Slam khi chinh phục đủ cả bốn giải Grand Slam danh giá. Sau chức vô địch Australian Open năm 2008, cô phải chờ thêm 4 năm mới hoàn tất bộ sưu tập khi từng gặp nhiều khó khăn trên mặt sân đất nện.

Sharapova sau đó giành thêm hai chức vô địch Roland Garros trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng bởi vụ việc không vượt qua cuộc kiểm tra doping vào năm 2016, dẫn đến án cấm thi đấu.

Cựu tay vợt người Nga chính thức giải nghệ vào năm 2020. Dù rời xa sân đấu, Sharapova vẫn là một trong những gương mặt được yêu mến của làng quần vợt thế giới, với hơn 4,7 triệu người theo dõi trên Instagram.

Vẻ đẹp quyến rũ của Sharapova