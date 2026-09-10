Vì sao Việt Nam chưa có bản quyền FIFA ASEAN Cup và Asiad?

Sau khi ASEAN Cup 2026 khép lại với ngôi vô địch thuộc về tuyển Việt Nam, giải đấu tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang Sik là FIFA ASEAN Cup đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào 19h30 ngày 26/9, gặp Philippines trên sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ba ngày sau, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có màn đối đầu rất đáng chờ đợi với Thái Lan, trước khi di chuyển tới Jakarta để gặp Pakistan vào ngày 2/10.

Trong khi tuyển Việt Nam chốt kế hoạch hội quân và chuẩn bị cho giải đấu, thì các nhà đài Việt Nam cũng đang tích cực đàm phán để mua được FIFA ASEAN Cup 2026 với mức giá hợp lý.

Tuyển Việt Nam gặp lại Thái Lan ở FIFA ASEA Cup 2026. Ảnh: S.N

Theo tìm hiểu của VietNamNet, một đài truyền hình lớn của Việt Nam đang tiến gần tới việc mua thành công bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026. Do đây là giải đấu do FIFA tổ chức, nên cuộc đàm phán phức tạp hơn so với các giải bóng đá khu vực trước đây. Đó cũng là lý do mà không chỉ có các đài truyền hình ở Việt Nam, mà cả ở khu vực Đông Nam Á chưa có đơn vị nào sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong trường hợp có được bản quyền, nhà đài trên khả năng sẽ chia sẻ với các đơn vị truyền hình trong nước, để các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 được phát sóng rộng rãi phục vụ người xem.

Một sự kiện thể thao lớn khác cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt là Asiad. So với FIFA ASEAN Cup 2026, cuộc đàm phán bản quyền Asiad 20 diễn ra tại Nhật Bản đang rơi vào bế tắc.

Chia sẻ với VietNamNet, một lãnh đạo nhà đài thừa nhận việc mua được bản quyền Asiad là "rất khó", và có thể người hâm mộ sẽ không được xem trực tiếp các cuộc tranh tài đỉnh cao ở sân chơi Á vận hội sắp tới.

Asiad 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10, tổ chức 43 môn thể thao chính thức, có tổng cộng 469 nội dung thi đấu. Đoàn TTVN đặt mục tiêu giành từ 4-6 HCV và phấn đấu đứng trong top 20 trên bảng tổng sắp huy chương.