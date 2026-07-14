Sharapova sở hữu hơn 5.800 tỷ đồng, "đẹp không thể nhận ra" sau 6 năm giải nghệ

Sáu năm kể từ khi tuyên bố từ giã sự nghiệp quần vợt đỉnh cao vào năm 2020, cựu số 1 thế giới Maria Sharapova đang khiến giới mộ điệu và truyền thông quốc tế chấn động với một cuộc lột xác toàn diện về nhan sắc, phong cách sống lẫn vị thế trong giới thượng lưu ở tuổi 39.

Masha vô địch Wimbledon năm 17 tuổi

Từ "Búp bê Nga" tóc vàng đến quý phu nhân tóc nâu quyến rũ

Suốt hai thập kỷ thi đấu, hình ảnh mái tóc vàng óng ả tung bay trên mặt sân cỏ Wimbledon đã trở thành bộ nhận diện thương hiệu bất biến của Sharapova. Chính vì vậy, khi những hình ảnh thời sự mới nhất của cô lan truyền trên mạng xã hội, người hâm mộ toàn cầu đã không khỏi ngỡ ngàng trước một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Sharapova hiện tại sở hữu mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ uốn lượn bồng bềnh, cắt tỉa thanh lịch ôm lấy khuôn mặt góc cạnh quý phái.

Thực tế, quyết định rũ bỏ hình tượng cũ đã được cô thực hiện từ 5/2023. Tuy nhiên, diện mạo này chỉ thực sự bùng nổ thành một làn sóng truyền thông khi cô xuất hiện kiêu sa bên cạnh vị hôn phu, tỷ phú nghệ thuật người Anh Alexander Gilkes, tại đại tiệc kỷ niệm 60 năm của khách sạn biểu tượng Hotel Il Pellicano tại Ý.

Không còn những bộ váy thể thao khỏe khoắn, Sharapova ở tuổi cận kề 40 chọn những trang phục cao cấp tôn vinh chiều cao 1m88 chuẩn siêu mẫu, toát lên thần thái quyền lực của một phu nhân thuộc giới tinh hoa. Nhiều tờ báo thể thao lớn đồng loạt giật tít đánh giá cô đẹp đến mức không thể nhận ra so với thời kỳ cầm vợt.

Cựu tay vợt Nga hiện sở hữu mái tóc nâu

Bước chuyển mình vĩ đại: Đế chế tài chính hơn 200 triệu USD

Sự thay đổi của Sharapova không dừng lại ở lớp vỏ bọc nhan sắc. Đằng sau mái tóc nâu thanh lịch ấy là một tư duy kinh doanh sắc sảo bậc nhất thế giới thể thao. Theo dữ liệu tài chính mới cập nhật, khối tài sản ròng cá nhân của Sharapova đã vượt mốc 220 triệu USD (khoảng hơn 5.800 tỷ đồng) nhờ những bước đi chuẩn xác trên thương trường.

Về tài sản từ sân đấu, cô tích lũy hơn 38,7 triệu USD tiền thưởng giải đấu trong suốt sự nghiệp đỉnh cao với 5 danh hiệu Grand Slam danh giá. Tại các tập đoàn thời trang xa xỉ, cô đang giữ chiếc ghế quyền lực là Giám đốc độc lập trong Hội đồng quản trị của nhà mốt đình đám nước Ý Moncler từ năm 2022.

Đối với đế chế kinh doanh cá nhân, cô sáng lập thương hiệu kẹo ngọt toàn cầu Sugarpova, đồng thời là nhà đầu tư chiến lược, nắm giữ cổ phần lớn tại gã khổng lồ võ thuật giải trí UFC, hãng công nghệ phục hồi sức khỏe Therabody, thương hiệu kem chống nắng cao cấp Supergoop, cùng nền tảng công nghệ số Tonal và Moonpay.

Giới chuyên gia kinh tế nhận định Sharapova là hình mẫu chuyển dịch thành công nhất từ một vận động viên thể thao thành một nhà tài phiệt thực thụ, bước hẳn vào giới thượng lưu nhờ tư duy độc lập chứ không dựa dẫm vào ánh hào quang quá khứ.

Bản hòa tấu bình yên bên gia đình nhỏ triệu đô

Trái ngược với sự quyết liệt trên thương trường, cuộc sống phía sau cánh cửa hào quang của "Mama" Maria lại vô cùng lắng đọng và kín tiếng. Sau khi nhận lời cầu hôn bằng chiếc nhẫn xa xỉ từ Alexander Gilkes vào cuối năm 2020, cặp đôi đã chào đón con trai đầu lòng Theodore vào 7/2022.

Hiện tại, gia đình nhỏ đang phân chia thời gian sinh sống tại các siêu dinh thự mang phong cách kiến trúc tối giản đương đại tại Mỹ. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, cựu nữ hoàng Wimbledon cho biết hai vợ chồng không hề vội vã tổ chức một siêu đám cưới rình rang. Thay vào đó, họ ưu tiên việc đồng hành nuôi dạy con trai, theo đuổi lối sống thực dưỡng cân bằng, tập yoga và sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật thế kỷ 20.

Từ một cô bé Siberia nghèo khó đến biểu tượng huyền thoại được lưu danh vào Ngôi đền danh vọng quần vợt quốc tế, và giờ là một nữ tỷ phú sở hữu nhan sắc thăng hạng, Sharapova chính là minh chứng sống động nhất cho việc: Sắc đẹp thực sự của người phụ nữ không nằm ở tuổi tác hay màu tóc, mà nằm ở bản lĩnh làm chủ cuộc đời mình.

Những hình ảnh về "Búp bê Nga"