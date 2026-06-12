Sững sờ nữ tay vợt "mê" cả Federer lẫn Nadal: Đẹp ngang ngửa Sharapova

Bóng hồng nước Đức Lilly Isabelle Muraske đang trở thành tâm thần điểm của cộng đồng mạng nhờ nhan sắc chuẩn siêu mẫu cùng thần thái "băng giá" đầy cuốn hút.

Làng quần vợt thế giới từ lâu đã không thiếu những biểu tượng nhan sắc làm khuynh đảo truyền thông như Maria Sharapova hay Eugenie Bouchard. Mới đây, người hâm mộ lại được một phen "đứng ngồi không yên" khi chứng kiến sự xuất hiện của một thiên thần tóc vàng mới đến từ nước Đức.

Muraske đẹp chẳng kém Sharapova

Nhan sắc nổi bật và chiều cao bí ẩn

Sinh năm 2007, Lilly Isabelle Muraske hiện đang là cái tên hot nhất nhì trong hệ thống quần vợt đại học Mỹ. Ngay khi những hình ảnh của cô nàng được chuyên trang thể thao của trường Đại học Bellarmine (Kentucky) đăng tải, Lilly đã lập tức tạo nên một cơn bão tương tác.

Vạt tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh thẳm hút hồn cùng sống mũi cao thanh tú giúp Lilly sở hữu một gương mặt góc cạnh hoàn hảo. Đặc biệt, thần thái lạnh lùng, ít khi cười khi đứng trên sân đấu của cô nàng được người hâm mộ ví như những siêu mẫu đang sải bước trên sàn catwalk cao cấp. Nhiều người không ngần ngại gọi cô là "bản sao thế hệ mới của búp bê Nga Maria Sharapova".

Một điều thú vị khiến các fan vô cùng tò mò chính là chiều cao của Lilly. Dù sở hữu đôi chân dài miên man cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh lấn át các đối thủ, thông số chiều cao của cô nàng vẫn được giữ kín trên các trang hồ sơ thể thao. Thậm chí, ngay dưới các bài đăng trên Instagram cá nhân, bạn bè và người hâm mộ cũng liên tục để lại những bình luận dò hỏi: "Rốt cuộc thì em/bạn cao bao nhiêu vậy?". Chính sự mập mờ này lại càng tạo nên sức hút bí ẩn cho nữ tay vợt 19 tuổi.

Từ Texas đến Kentucky: Hành trình khẳng định tài năng

Muraske là một tay vợt có thực lực đáng gờm. Xuất thân từ Weinheim (Đức), Lilly mang trong mình tư duy chiến thuật mạch lạc và những cú giao bóng sấm sét.

Trong mùa giải vừa qua tại Texas A&M-Kingsville, cô nàng đã bỏ túi tỷ lệ thắng đơn lên đến 54% và giữ thành tích bất bại 2-0 ở nội dung đánh đôi. Nhận thấy tiềm năng phát triển to lớn, ban huấn luyện đội tuyển Bellarmine Knights đã nhanh chóng "trải thảm đỏ" để chiêu mộ thành công bông hồng nước Đức về thi đấu từ mùa giải Mùa thu 2026.

Đằng sau một "băng nữ" trên sân đấu

Trái ngược với vẻ ngoài có phần lạnh lùng, kiêu kỳ mỗi khi cầm vợt, Lilly ngoài đời lại là một cô gái cực kỳ hài hước và cá tính. Cô thần tượng hai huyền thoại Roger Federer và Rafael Nadal.

Nữ tay vợt gen Z từng hóm hỉnh chia sẻ rằng nếu sau này không thi đấu chuyên nghiệp, cô muốn trở thành một... trọng tài dây. Lý do là để cô có thể "trả đũa" và bắt lỗi chính xác hơn, bù đắp cho những lần cô bị trọng tài xử ép trên sân. Khi mới chuyển từ Đức sang Mỹ, bên cạnh việc thích nghi với múi giờ, điều khiến cô nàng "đau đầu" nhất lại là việc... tìm một ly cà phê chuẩn vị như ở quê nhà.

Hiện tại, sau khi kết thúc chuyến du đấu tại Texas, Lilly đang tận hưởng kỳ nghỉ hè yên bình tại Heidelberg (Đức) trước khi bước vào kỳ huấn luyện khắc nghiệt tại CLB mới. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc và tài năng đang độ chín, Muraske hứa hẹn sẽ sớm trở thành ngôi sao thống trị các giải đấu đại học mà còn là gương mặt thương hiệu được săn đón hàng đầu của làng banh nỉ thế giới.

Những hình ảnh đẹp về cô gái 19 tuổi