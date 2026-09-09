Trực tiếp tennis Shelton - Alcaraz: Thắng loạt tie-break set 5 xuất sắc (US Open) (Kết thúc)

Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Shelton 6(5) 6(0) 6(0) 1(0) 6(10) Alcaraz 7(7) 1(0) 3(0) 6(0) 6(7) Lịch thi đấu SET 1 1-0 Game cho Shelton Shelton khởi động set 1 bằng game thắng khá dễ dàng trước Alcaraz. 1-1 Game cho Alcaraz Xem video Alcaraz thực hiện nhiều pha đánh bóng uy lực, gỡ hòa 1-1 trước Shelton. 2-1 Shelton chơi tốt Shelton vẫn đang thi đấu chắc chắn trong những game anh cầm giao bóng. 2-2 Alcaraz bám đuổi quyết liệt Xem video Alcaraz giao bóng uy lực, quyết không cho Shelton có được break point. 3-2 Shelton có game thắng trắng Shelton đáp trả lại Alcaraz bằng các pha giao bóng uy lực không kém. 3-3 Game cho Alcaraz Xem video Alcaraz duy trì khả năng giao bóng ấn tượng để bám đuổi Shelton. 4-3 Game cho Shelton Có vẻ Shelton đang tập trung giành điểm ở các game anh cầm giao bóng thay vì cố gắng nỗ lực giành break. 4-4 Alcaraz nỗ lực tuyệt vời Xem video Alcaraz có thời điểm bị gỡ hòa 40-40, nhưng anh vẫn thể hiện bản lĩnh để thắng game này. 5-4 Shelton giữ được game cầm giao bóng Shelton vẫn chưa để lộ ra lỗ hổng nào để Alcaraz có thời cơ giành break point. 5-5 Game trắng cho Alcaraz Xem video Alcaraz có game thắng trắng đầu tiên ở trận đấu này. 5-6 Alcaraz giành break point quan trọng!! Shelton liên tục đánh hỏng, qua đó dâng break point quan trọng cho Alcaraz. 6-6 Alcaraz tự hủy Xem video Alcaraz có nhiều tình huống đánh hỏng khó hiểu, qua đó khiến set 1 tiến vào loạt tie-break. 6-7 Game & set point cho Alcaraz!! Xem video Alcaraz thắng kịch tính 7-5 ở loạt tie-break để thắng set 1. SET 2 0-1 Alcaraz quá hay Alcaraz đối diện với 4 nguy cơ bị Shelton bẻ game cầm giao bóng, nhưng anh vẫn vượt qua khó khăn. 1-1 Shelton bản lĩnh không kém Xem video Shelton giống Alcaraz khi liên tục thoát khỏi nguy cơ mất break để giành điểm số. 2-1 Shelton có break point Shelton thi đấu xuất sắc để có được break point sớm ở set 2. 3-1 Game trắng cho Shelton Xem video Shelton tiếp đà thăng hoa bằng việc giành game thắng trước Alcaraz. 4-1 Shelton có break point thứ 2!! Shelton đang tận dụng việc Alcaraz thi đấu mất tập trung để có break point thứ 2 trong set 2. 5-1 Game cho Shelton Xem video Việc bẻ game cầm giao bóng của Shelton vào lúc này quá bất khả thi với Alcaraz. 6-1 Shelton thắng set 2 quá áp đảo Xem video Shelton kết thúc set 2 bằng break point thứ 3 kèm theo chiến thắng áp đảo 6-1. SET 3 1-0 Game cho Shelton Shelton khởi đầu set 3 bằng việc dẫn trước Alcaraz. 2-0 Shelton có break point! Xem video Shelton đoạt break point quan trọng để mong thắng set 3. 3-0 Game cho Shelton Alcaraz có vài pha bóng hay nhưng như vậy là không đủ để bẻ được game cầm giao bóng của Shelton. 3-1 Game cho Alcaraz Xem video Alcaraz vẫn đang vớt vát từng điểm số để mong ngược dòng trong set 3. 4-1 Shelton thi đấu ổn định Shelton thi đấu chắc chắn để không cho Alcaraz bẻ game cầm giao bóng. 4-2 Game cho Alcaraz Xem video Alcaraz mắc ít lỗi hơn ở game cầm giao bóng để không cho Shelton gia tăng cách biệt. 5-2 Shelton tiến gần chiến thắng trong set 3 Shelton chỉ còn cách Alcaraz đúng 1 game thắng nữa. 5-3 Game cho Alcaraz Xem video Shelton quyết định không bung hết sức ở game đấu mà Alcaraz cầm giao bóng. 6-3 Game & set point cho Shelton Xem video Shelton tận dụng việc thể lực của Alcaraz đi xuống để khép lại set 3 với chiến thắng 6-3. SET 4 0-1 Alcaraz cứu break tốt Alcaraz đã xuất sắc thoát khỏi nguy cơ mất break trước Shelton. 0-2 Alcaraz đoạt break point Xem video Alcaraz chơi xuất sắc để có break point ở ngay đầu set 4. 0-3 Game trắng cho Alcaraz Alcaraz tiếp đà thăng hoa để kiếm được game thắng trắng trước Shelton. 1-3 Game cho Shelton Xem video Shelton nỗ lực rút ngắn cách biệt trước Alcaraz. 1-4 Game cho Alcaraz Alcaraz có nhiều pha đánh bóng nặng, khiến Shelton không thể chống đỡ. 1-5 Alcaraz bẻ game của Shelton lần thứ 2 Xem video Alcaraz tìm lại cảm giác thi đấu khi có được break point thứ 2 trước Shelton trong set 4. 1-6 Game & set point cho Alcaraz Xem video Alcaraz chốt hạ set 4 với chiến thắng quá thuyết phục với tỷ số 6-1. SET 5 1-0 Game cho Shelton Shelton khởi đầu set 5 trước Alcaraz bằng game thắng thuyết phục. 1-1 Game cho Alcaraz Xem video Alcaraz duy trì thế bám đuổi trước Shelton trong set 5. 2-1 Shelton chơi tốt Alcaraz dẫn 30-0 nhưng cuối cùng Shelton mới là người thắng game này. 2-2 Alcaraz có game thắng trắng Xem video Alcaraz vẫn đang làm rất tốt ở các game mình cầm giao bóng trong set 5. 3-2 Shelton quá hay Shelton cứu break đầy xuất sắc để duy trì thế dẫn trước Alcaraz. 3-3 Game cho Alcaraz Xem video Alcaraz giao bóng quá tốt để thắng game đấu này. 4-3 Shelton thi đấu bản lĩnh Alcaraz dẫn với cách biệt 30-0 nhưng Shelton vẫn bình tĩnh ngược dòng đối thủ. 4-4 Alcaraz quá hay!! Xem video Việc cứu break đã trở thành thói quen của Alcaraz trong trận đấu này. 5-4 Game thắng trắng cho Shelton Shelton có những pha đánh bóng nặng, khiến Alcaraz liên tục trả giao vào lưới. 5-5 Alcaraz cũng có game thắng trắng Xem video Alcaraz càng về cuối trận đánh càng khỏe, không cho Shelton bẻ game cầm giao bóng. 6-5 Game cho Shelton Shelton thắng khá dễ ở game đấu này, qua đó tiếp tục gây áp lực lên Alcaraz. 6-6 Game cho Alcaraz Xem video Alcaraz thắng game đấu này để cùng Shelton đến với loạt tie-break set 5. 7-6 Game & match point cho Shelton Xem video Shelton thắng 10-7 đẳng cấp ở loạt tie-break set 5 để đoạt vé đến bán kết US Open.

Alcaraz toàn thắng Shelton

Alcaraz đang dẫn Shelton 3-0 trong lịch sử đối đầu và chỉ để thua đúng 1 set. Một trong những chiến thắng đó diễn ra tại Roland Garros năm ngoái.

Shelton có thành tích 4 thắng, 21 thua trước các tay vợt top 5 thế giới. Trong khi đó, Alcaraz là nhà vô địch US Open 2 lần và toàn thắng cả 4 trận tứ kết đã chơi trong năm nay.

Shelton có điểm rơi phong độ ấn tượng

Ben Shelton cũng đang đạt phong độ cao khi vừa có chiến thắng thuyết phục nhất giải trước Stefanos Tsitsipas. Trước đó, tay vợt người Mỹ lần lượt vượt qua Tallon Griekspoor, Hubert Hurkacz, Denis Shapovalov và Tsitsipas.

Shelton từng vô địch Montreal Masters mà không để thua set nào. Anh là tay vợt duy nhất trong số những người giành danh hiệu lớn ở các giải khởi động trước US Open vẫn còn thi đấu tại giải.