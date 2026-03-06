Sharapova mặc kiệm vải, khoe "đôi gò bồng đảo" giữa trời đông giá lạnh

Có những biểu tượng không cần đứng trên sân đấu vẫn đủ sức chiếm trọn ánh nhìn. Giữa khung cảnh tuyết trắng lạnh giá của dãy Dolomites (Ý), Maria Sharapova xuất hiện trong bộ đồ bơi một mảnh tối giản nhưng gợi cảm, tạo nên hình ảnh tương phản đầy mê hoặc. Ở tuổi 38, “Búp bê Nga” vẫn khiến người hâm mộ nhắc tên cô với tất cả sự ngưỡng mộ, ngoài nhan sắc, còn bởi thần thái của một nhà vô địch chưa bao giờ phai nhạt.

Sharapova, 38 tuổi, lộng lẫy, gợi cảm giữa trời đông lạnh giá

Vẻ đẹp thách thức mùa đông châu Âu

Điểm dừng chân của Sharapova là thị trấn Badia, thuộc vùng núi Dolomites, miền Bắc nước Ý, nơi nổi tiếng với những sườn núi phủ tuyết và rừng thông trải dài như tranh vẽ. Trên trang cá nhân, cựu số 1 thế giới chia sẻ loạt hình ảnh trượt tuyết, leo núi, ngâm mình trong bồn nước nóng ngoài trời và thư giãn tại khu spa sang trọng.

Giữa cái lạnh cắt da, Sharapova chọn bộ đồ bơi thanh lịch, khoe khéo vóc dáng săn chắc cùng "vòng một" đầy đặn. Không phô trương, không ồn ào, hình ảnh ấy vẫn đủ tạo nên sức hút đặc biệt, thứ từng làm nên thương hiệu của cô suốt hơn một thập kỷ trên sân đấu quần vợt.

“Cuối cùng tôi cũng đã đến Dolomites! Nơi này thật đặc biệt. Giản dị và mang lại cảm giác nhẹ nhõm”, Sharapova viết trên trang cá nhân. Dù thừa nhận mình không phải vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp, cô vẫn hoàn thành một ngày vận động dày đặc, từ đi bộ đường dài đến bơi ngoài trời.

Nguồn năng lượng ấy gợi nhắc về một Sharapova từng bền bỉ và lì lợm trong những trận chung kết Grand Slam khốc liệt.

Chia tay sự nghiệp tennis từ năm 2020 nhưng tên tuổi của Sharapova vẫn luôn nổi bật

Từ nữ hoàng Grand Slam đến doanh nhân bản lĩnh

Sau khi giải nghệ năm 2020, Maria Sharapova rời xa ánh đèn sân trung tâm nhưng không rời khỏi sự chú ý của công chúng. Cô tập trung phát triển thương hiệu kẹo Sugarpova do mình sáng lập và đầu tư mạnh vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Nếu trên sân quần vợt, Sharapova nổi tiếng với tinh thần thép và những cú đánh uy lực, thì trong thương trường, cô thể hiện sự kỷ luật và quyết đoán tương tự. Chia sẻ với CNBC, cựu tay vợt người Nga từng nói rằng tư duy của một VĐV giúp cô hiểu rõ giá trị của sự chuẩn bị và tầm nhìn dài hạn.

Chuyến nghỉ dưỡng tại Dolomites và Venice vì thế không chỉ là kỳ nghỉ xa hoa. Đó còn là hình ảnh của một phụ nữ thành đạt, biết tận hưởng thành quả sau những năm tháng đỉnh cao và chuyển mình thành công.