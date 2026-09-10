Trực tiếp bóng đá Fenerbahce - AS Roma: Xà ngang cứu thua phút 86 (Hết giờ)

C1 - Champions League | 23h45, 10/9 | Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu Fenerbahce 1 - 1 AS Roma (H1: 0-1) Thông tin trước trận Fenerbahce vs AS Roma AS Roma Điểm Ederson 6.8 Muldur 6.6 Skriniar 6.5 Ake 6.7 Brown 7.1 Yuksek 7.7 Kante 6.5 Elmaz 6.1 Akturkoglu 5.3 Greenwood 8.1 Muriqi 6.7 Điểm Svilar 7.3 Ndicka 6.4 Hermoso 6.8 Mancini 6.1 Rensch 6.4 Cristante 8.1 Kone 6.9 Wesley Franca 6.7 Soule 6.1 Dybala 6.7 Malen 7.5 Thay người Mercan 6.4 Lukaku 6.7 Aydin 6.6 Thay người Pisilli 6.6 Molina 6.5 Mora 6.4 Balerdi 6.1 De Roon 6.0 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Fenerbahce Fenerbahce AS Roma Sút khung thành 11 (5) 8 (3) Thời gian kiểm soát bóng 42% 58% Phạm lỗi 12 19 Thẻ vàng 4 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 0 Phạt góc 1 3 Cứu thua 2 4 Archie Brown 48' Xem video Xem video 39' Cristante Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu Fenerbahce giao bóng. 3’ Roma nhập cuộc chủ động Bryan Cristante thực hiện đường chuyền dài hướng lên cho Devyne Rensch, nhưng bóng đi quá mạnh khiến cơ hội trôi qua. Bóng đi hết đường biên ngang và Fenerbahce được hưởng quả phát bóng lên. 5’ Tuyến giữa Roma đang làm tốt nhiệm vụ Các cầu thủ AS Roma đang kiểm soát bóng và liên tục phối hợp với những đường chuyền ngắn. Họ kiên nhẫn chờ đợi khoảng trống xuất hiện trong hàng phòng ngự đối phương. 11’ Dứt điểm trúng đích! Bartug Elmaz (Fenerbahce) băng vào vòng cấm để đón đường chuyền rồi tung cú sút sệt về phía cột dọc bên trái. Mile Svilar đã phản ứng nhanh, kịp thời đổ người cản phá xuất sắc. 12’ VẪN KHÔNG VÀO! Xem video Kerem Akturkoglu (Fenerbahce) tung cú sút nguy hiểm từ sát mép vòng cấm, nhưng không gặp may. Pha dứt điểm hướng thẳng vào góc phải khung thành đã bị Mile Svilar xuất sắc cản phá. 16’ Va chạm! Ndicka va chạm với một cầu thủ Fenerbahce. Trọng tài đã cắt còi và cho đội chủ nhà được hưởng đá phạt. 21’ Dybala dứt điểm nguy hiểm! Xem video Cú đá quyết đoán ở góc gần của Dybala, nhưng không thắng được thủ môn Ederson của Fenerbahce. 27’ Cầu thủ Roma tạt bóng vào vòng cấm Xem video Hàng phòng ngự Fenerbahce đã cảnh giác, kịp thời khống chế bóng sau quả tạt nguy hiểm của Wesley Franca bên phía AS Roma. 33’ Hàng thủ Fenerbahce chơi chắc chắn Xem video Fenerbahce vẫn đang làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, cho dù Roma đẩy cao nhịp độ tấn công. 35’ KHÔNG CÓ PENALTY CHO FENERBAHCE Xem video Một cầu thủ Fenerbahce vừa ngã trong vòng cấm của Roma và đòi hỏi một quả penalty, nhưng trọng tài xua tay. 39’ VÀO, VÀO, VÀO!!! FENERBAHCE 0-1 ROMA Xem video Bryan Cristante (AS Roma) dứt điểm tuyệt đẹp! Nhận đường chuyền của Donyell Malen ngay sát vòng cấm, Cristante khống chế gọn gàng rồi tung cú sút hiểm hóc vào góc thấp bên trái, mở tỷ số 1-0 cho Roma. 42’ Chưa có bàn thứ hai cho Roma Xem video Roma vẫn đang tấn công, cho dù có lợi thế về mặt tỷ số. Nếu Wesley Franca dứt điểm trúng bóng, rất có thể đội bóng Italia có bàn thứ hai. 45’ Thời gian bù giờ Hiệp 1 có thêm 1 phút. 45+1’ Hiệp 1 kết thúc Roma tạm dẫn 1-0. 46’ Hiệp 2 bắt đầu Roma giao bóng. 47’ Thẻ vàng! Xem video Trọng tài kiên quyết rút thẻ vàng dành cho Devyne Rensch (AS Roma) sau pha phạm lỗi xứng đáng bị cảnh cáo. 48’ VÀO, VÀO, VÀO!!! FENERBAHCE 1-1 ROMA Xem video Bàn thắng! Mason Greenwood đoạt được bóng rồi chọc khe để Archie Brown (Fenerbahce) băng vào vòng cấm. Brown thực hiện cú lốp bóng tinh tế, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1. 52’ CỨU THUA ẤN TƯỢNG! Xem video Mile Svilar xuất sắc cản phá cú sút của Vedat Muriqi, người khéo léo tạo khoảng trống trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm nhanh, sệt về góc thấp bên trái. Sau tình huống bóng bật ra, Bartug Elmaz tiếp tục thử vận may với cú sút xa, nhưng bóng đi cao hơn xà ngang. Một pha dứt điểm rất đáng khen! 57’ Chấn thương! Matias Soule liên tục ra hiệu đầy đau đớn, cho thấy anh đang cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Mức độ chấn thương của tiền vệ này vẫn chưa được xác định. 63’ Nỗ lực dứt điểm của Greenwood Xem video Mason Greenwood có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, nhưng cú sút của anh lại đi chệch mục tiêu về phía bên phải. 66’ Chưa có bàn thứ hai cho Fenerbahce Xem video Kerem Akturkoglu (Fenerbahce) đón đường chuyền ở sát mép vòng cấm rồi tung cú sút về góc thấp bên trái. Tuy nhiên, bóng không đi trúng đích. 70’ KHÔNG CÓ PENALTY CHO ROMA! Xem video Các cầu thủ AS Roma sững sờ khi trọng tài Jesus Manzano thay đổi quyết định sau khi xem lại tình huống qua VAR. Trước đó, Dybala bị một cầu thủ Fenerbahce đốn ngã trong vòng cấm. 72’ Phung phí cơ hội mười mươi! Xem video Oguz Aydin (Fenerbahce) đón đường chuyền chính xác trong vòng cấm và quyết định dứt điểm nhanh. Bóng hướng về góc cao bên phải, nhưng Mile Svilar đã thể hiện phản xạ xuất sắc để thực hiện pha cứu thua tuyệt vời. 76’ KHÔNG VÀO! Xem video Dybala đi bóng và dứt điểm về phía góc xa khung thành của Fenerbahce, nhưng không thắng được thủ môn Ederson. 82’ Hàng thủ Roma chơi thiếu chắc chắn Xem video Nếu hàng thủ Roma chơi thiếu chắc chắn như tình huống vừa rồi, rất có thể họ sẽ phải nhận bàn thua thứ hai. 86’ BÓNG TRÚNG XÀ NGANG! Xem video Nathan Ake (Fenerbahce) chọn vị trí tốt trong vòng cấm để đón quả tạt từ tình huống cố định. Anh bật cao đánh đầu, nhưng pha dứt điểm thiếu một chút chính xác và đưa bóng dội xà ngang. 90’ Thời gian bù giờ Hiệp 2 có thêm 4 phút. 90+5’ Trận đấu kết thúc Hai đội hòa nhau 1-1. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Ederson, Muldur, Skriniar, Ake, Brown, Yuksek, Kante, Elmaz, Akturkoglu, Greenwood, Muriqi Svilar, Ndicka, Hermoso, Mancini, Rensch, Cristante, Kone, Wesley Franca, Soule, Dybala, Malen

Gasperini hài lòng với Dybala, cảnh giác Fenerbahce

HLV Gasperini rất hào hứng trước ngày Roma trở lại Champions League sau nhiều năm vắng bóng. Nhà cầm quân người Italia đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Paulo Dybala, người đang có khởi đầu mùa giải ấn tượng.

“Dybala đang chứng minh giá trị của mình. Phong độ mà cậu ấy thể hiện ở giai đoạn đầu mùa này là tốt nhất trong những mùa giải gần đây. Dybala duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc và khi có cậu ấy, Roma mạnh hơn rất nhiều”, Gasperini chia sẻ.

Tuy nhiên, Gasperini cảnh báo các học trò không được chủ quan bởi Fenerbahce sở hữu đội hình có chiều sâu. Roma sẽ phải đối mặt với một đội bóng mạnh cả về thể chất lẫn chiến thuật tại Istanbul.

Fenerbahce tự tin nhờ thành tích sân nhà

Fenerbahce đã trải qua 6 trận vòng loại trong mùa hè để giành quyền trở lại Champions League lần đầu kể từ mùa giải 2008/09. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt vượt qua Górnik Zabrze, Sturm Graz và Lyon, nâng tổng số trận tại các cúp châu Âu kể từ lần gần nhất dự vòng đấu chính thức Champions League lên 154 trận, với 72 chiến thắng, 42 trận hòa và 40 thất bại.

Fenerbahce vừa thua Besiktas 1-2 ở trận derby cuối tuần qua, nhưng thành tích trên sân nhà vẫn là điểm tựa đáng kể. Họ chỉ thua 5 trong 32 trận gần nhất tại Istanbul ở các đấu trường UEFA, bên cạnh 20 chiến thắng và 7 trận hòa.

AS Roma trở lại với phong độ cao

AS Roma bước vào Champions League lần đầu kể từ mùa giải 2018/19 sau khi khởi đầu hoàn hảo tại Serie A. Đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini vừa ngược dòng đánh bại Atalanta 2-1, qua đó duy trì thành tích toàn thắng.

Gasperini cũng sở hữu thành tích tốt tại Champions League khi chỉ thua 4 trong 23 trận gần nhất ở vòng bảng/league phase, cùng 10 chiến thắng và 9 trận hòa. Tuy nhiên, Roma cần cải thiện thành tích trận ra quân khi chỉ thắng 1 trong 6 trận mở màn gần nhất tại giải đấu, bên cạnh 2 trận hòa và 3 thất bại. Chiến thắng duy nhất đến trước CSKA Moscow mùa 2014/15.