Trực tiếp bóng đá MU - Sabah: Xà ngang khước từ bàn danh dự (Cúp C1) (Hết giờ)

C1 - Champions League | 2h, 11/9 | Old Trafford Man Utd 4 - 0 Sabah (H1: 3-0) Thông tin trước trận Man Utd vs Sabah Sabah Điểm Lammens 6.8 Mazraoui 7.3 Yoro 7.3 Martinez 8.2 Dorgu 8.4 Mainoo 7.6 Tielemans 7.9 Mbeumo 7.6 Bruno Fernandes 8.7 Cunha 8.2 Sesko 7.7 Điểm Pokatilov 6.2 Zedadka 5.3 McCarthy 5.5 Dashdamirov 6.2 Puchacz 6.6 Rakhmonaliev 6.2 Lepinjica 6.9 Parris 4.8 Simic 5.8 Nwachukwu 5.9 Mickels 6.4 Thay người Mount 7.1 Santos 6.4 Zirkzee 6.7 Amass 6.6 Lacey 6.1 Thay người Mbina 6.3 Isayev 5.9 Khaybulayev 6.1 Queiroz 6.0 Almeida 6.2 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man Utd Man Utd Sabah Sút khung thành 21 (10) 11 (0) Thời gian kiểm soát bóng 58% 42% Phạm lỗi 12 13 Thẻ vàng 1 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 7 2 Cứu thua 0 5 Cunha 27' Xem video Bruno Fernandes 42' Xem video Sesko 45' Xem video Martinez 68' Xem video Tình huống nổi bật TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! MU giao bóng. 4’ MU gây áp lực Sabah đang cho thấy sự chủ động nhất định với sơ đồ 4-2-3-1. Tuy nhiên, ở những phút đầu trận, MU vẫn là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận. 6’ SABAH ĐÒI PENALTY! Xem video Sabah cũng không ngại triển khai bóng từ tuyến dưới trong những phút đầu trận. Và họ đang làm khá tốt. Đội khách cho rằng Dorgu đã để bóng chạm tay trong vòng cấm sau khi Parris sút bóng trúng hậu vệ trái của MU. Cánh tay của Dorgu đang áp sát cơ thể và trọng tài quyết định không thổi phạt đền. Trận đấu tiếp tục với quả phạt góc cho Sabah... nhưng cuối cùng bóng đã được hàng thủ MU giải nguy. 8’ CÚ SÚT! MU đã có tình huống đáng chú ý hơn. Cunha tung cú dứt điểm ở góc hẹp, buộc thủ môn Pokatilov phải đẩy bóng đi chệch cột, mang về một quả phạt góc cho đội chủ nhà. 10’ KHÔNG VÀO! Xem video Mazraoui cũng thử sức sau khi nhận đường chuyền sắc sảo từ Bruno Fernandes ở hành lang phải trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh đi chệch cột dọc gần, tương tự góc sút mà Cunha thực hiện vài phút trước đó. 14’ Sabah tấn công Martinez có pha phòng ngự tốt, ngăn Zedadka xâm nhập vòng cấm. Những đợt lên bóng hiếm hoi của Sabah chủ yếu đến từ cánh phải. 17’ Carrick cho biết ông muốn MU có một khởi đầu nhanh trong trận đấu này. Tuy nhiên, Sabah đã cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Đội khách lại đang dồn lên tấn công, nhưng Parris thực hiện quả tạt không tốt và bóng đi thẳng đến vị trí của thủ môn Lammens. 23’ PHA PHỐI HỢP TUYỆT VỜI CỦA MU!!! Xem video Mainoo thực hiện một đường chuyền bổng tuyệt đẹp, đưa Bruno Fernandes thoát xuống bên cánh phải và xâm nhập vòng cấm Sabah. Fernandes có đủ thời gian để chuyền ngang cho Sesko dứt điểm cận thành, nhưng đường chuyền của anh đã bị Dashdamirov cắt bóng. 27’ VÀO!!! 1-0 CHO MU Xem video Mbeumo tận dụng đường chuyền sai địa chỉ của Parris. Sau đó, MU phối hợp qua Sesko và Bruno Fernandes, trước khi Dorgu thực hiện đường căng ngang sệt vào khu vực 5,5m. Cunha có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, đưa MU vượt lên dẫn trước. 30’ NGUY HIỂM! Sabah lập tức tìm kiếm bàn gỡ. Lepinjica tung cú dứt điểm nhưng bóng bị chặn lại trước khi có thể đi đến vị trí của thủ môn Lammens. Sabah tiếp tục tổ chức tấn công và Tielemans phải thực hiện một pha can thiệp kịp thời để ngăn Mikels đón đường căng ngang vào vòng cấm MU. 33’ KHÔNG VÀO! Xem video Dorgu nhận đường chuyền của Tielemans rồi thực hiện quả tạt cho Sesko. Tiền đạo của MU nỗ lực dứt điểm tinh tế bằng cú chạm bóng bằng chân trái, nhưng bóng đi chệch khung thành. 36’ MU HÚ VÍA!!! Xem video Bruno Fernandes để mất bóng và Lepinjica chuyền cho Parris trong vòng cấm. Cầu thủ chạy cánh này có khoảng trống để thực hiện quả tạt bổng về phía cột xa, nơi Mickels bật cao nhất... nhưng cú đánh đầu cận thành của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đó là một pha bỏ lỡ đáng tiếc - và Mickels cũng biết rõ điều đó! 42’ VÀO!!! 2-0 CHO MU Xem video Một pha lên bóng thực sự đẹp mắt của MU khi Cunha chuyền bóng cho Tielemans đang băng vào vòng cấm. Tiền vệ người Bỉ xoay người rồi nhả bóng trở lại cho đội trưởng Bruno Fernandes, người dứt điểm lạnh lùng để nhân đôi cách biệt. MU đang hoàn toàn làm chủ trận đấu. 45’ VÀO!!! 3-0 CHO MU Xem video Mbeumo tung đường chuyền xuyên qua hàng thủ Sabah, đưa Sesko vào thế đối mặt. Tiền đạo người Slovenia vượt qua thủ môn Pokatilov, trước khi dễ dàng dứt điểm vào lưới trống. 45’ Bù giờ Hiệp một được cộng thêm 1 phút. HẾT HIỆP 1! MU bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3 bàn dẫn trước Sabah. Trận đấu xem như đã an bài. HIỆP 2 BẮT ĐẦU! Sabah giao bóng. 51’ MU tấn công MU liên tiếp có hai pha lên bóng, nhưng Sesko đều không thể vượt qua tuyến phòng ngự cuối cùng của Sabah. Tiền đạo người Slovenia tỏ ra tiếc nuối, nhưng đây cũng là dấu hiệu cho thấy MU vẫn có thể ghi thêm bàn nếu duy trì được cường độ và sự sắc bén trong lối chơi. 58’ VỌT XÀ! Xem video Mazraoui từ cánh phải cắt vào trung lộ bằng chân trái, đưa bóng chạy dọc theo mép vòng cấm Sabah trước khi rướn người tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi vọt xà. 61’ DỨT ĐIỂM! Xem video Cunha tung cú sút mạnh từ sát mép vòng cấm, bóng chạm nhẹ một cầu thủ Sabah rồi đi thấp về phía góc khung thành. Tuy nhiên, thủ môn Pokatilov đã đổ người cản phá tốt. 68’ VÀO!!! 4-0 CHO MU Xem video Bruno Fernandes thực hiện quả đá phạt đưa bóng vào vòng cấm cho Zirkzee. Tiền đạo người Hà Lan định dứt điểm bằng gót nhưng bị McCarthy ngăn chặn. Tuy nhiên, cú cản phá của hậu vệ Sabah đưa bóng bật trở lại từ người thủ môn Pokatilov, khi anh đang xoay người ngay gần vạch vôi. Martinez lập tức ập vào tung cú dứt điểm quyết đoán, đưa bóng vào lưới. 74’ CẢN PHÁ! Zirkzee đang rất muốn để lại dấu ấn, nhưng cú sút căng bằng chân trái trong vòng cấm đã bị chặn lại và bóng đi hết đường biên ngang, mang về một quả phạt góc cho MU. Ở tình huống sau đó, Yoro bật cao đánh đầu nhưng không thể đưa bóng vào lưới. 81’ NGUY HIỂM! Cunha đã giẫm gầm giày vào ống chân của Almeida, cầu thủ vào sân thay người bên phía Sabah. Almeida tỏ ra rất đau sau pha va chạm, nhưng thậm chí còn không được hưởng quả đá phạt. Cunha may mắn khi không phải nhận hình phạt nào. 86’ KHÔNG VÀO! Xem video Mickels tung cú dứt điểm chéo góc, đưa bóng đi cắt ngang khung thành MU và không cách quá xa bàn thắng danh dự. Sabah vẫn chưa có cú sút trúng đích nào trong trận đấu này. 90’ Bù giờ Hiệp hai được cộng thêm 3 phút. 90+1’ XÀ NGANG!!! Xem video Mickels thực hiện đường chuyền chính xác từ cánh trái, đưa bóng đến vị trí của cầu thủ vào sân thay người Mbina. Tuy nhiên, cú đánh đầu đầy uy lực của Mbina lại đưa bóng chạm mép trên xà ngang trước khi đi hết đường biên ngang. Đó cũng là pha bóng đáng chú ý nhất của Sabah trong trận đấu này. HẾT GIỜ! MU đã có màn trở lại Champions League đầy thuận lợi với một chiến thắng thuyết phục. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Lammens, Mazraoui, Yoro, Martinez, Dorgu, Mainoo, Tielemans, Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha, Sesko Pokatilov, Zedadka, McCarthy, Dashdamirov, Puchacz, Rakhmonaliev, Lepinjica, Parris, Simic, Nwachukwu, Mickels

Yoro đá chính thay Lisandro Martinez?

Theo tờ Manchester Evening News (Anh), thủ môn Senne Lammens vẫn sẽ bắt chính trong cuộc đối đầu Sabah đêm nay, nhưng phía trước anh vẫn còn rất nhiều quyết định cần được đưa ra. Hàng phòng ngự lỏng lẻo của MU cần được củng cố, song Diogo Dalot nhiều khả năng vẫn giữ vị trí bên hành lang phải.

Ở trung tâm hàng thủ, sẽ không bất ngờ nếu Leny Yoro được lựa chọn đá cặp với Harry Maguire. Lisandro Martinez gần đây cho thấy dấu hiệu thiếu cảm giác bóng, vì vậy việc rút anh khỏi đội hình để có thêm thời gian nghỉ ngơi trước trận derby Manchester với Man City cũng là phương án hợp lý.

Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào vị trí hậu vệ trái khi đội hình của MU. Luke Shaw không tập luyện hôm qua, dù Carrick khẳng định cầu thủ người Anh không gặp vấn đề chấn thương và chỉ được cho nghỉ. Tuy nhiên, với quãng thời gian chuẩn bị ngắn ngủi trước trận derby cuối tuần, điều này gần như chắc chắn khiến Shaw không thể ra sân trước Sabah.

Harry Amass đã tập luyện hôm 9/9, nhưng việc tung anh vào sân ngay từ đầu sẽ là một canh bạc lớn. Patrick Dorgu sẽ được sử dụng hiệu quả hơn nếu chơi ở vị trí cao hơn, vì vậy Noussair Mazraoui có thể được bố trí đá hậu vệ trái.

Đội hình dự kiến của MU: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Mazraoui; Mainoo, Tielemans, Fernandes; Mbeumo, Cunha, Rashford.

Luke Shaw vắng tập, MU lo bài toán hậu vệ trái

Luke Shaw không xuất hiện trong buổi tập của MU tại Carrington hôm thứ Tư, ngay trước trận gặp Sabah ở Champions League. Sự vắng mặt của hậu vệ người Anh lập tức khiến vấn đề nhân sự bên hành lang trái được chú ý, nhất là khi MU không bổ sung một hậu vệ trái giàu kinh nghiệm trong mùa hè.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, Shaw được cho nghỉ để hồi phục theo kế hoạch thay vì gặp chấn thương mới. Cầu thủ 31 tuổi đã đá chính cả 3 trận Premier League đầu mùa và được ban huấn luyện chủ động quản lý thể lực.

HLV Michael Carrick cũng xác nhận Shaw được nghỉ thêm một ngày sau trận đấu trước đó. Carrick cho biết đây là cách đội bóng quản lý những vấn đề nhỏ về thể trạng của từng cầu thủ và không phải tình trạng kéo dài.

Nếu Shaw được xoay tua hoặc chưa sẵn sàng ra sân trước Sabah, Diogo Dalot và Noussair Mazraoui có thể được cân nhắc cho vị trí hậu vệ trái. Trong khi đó, tài năng trẻ Harry Amass đã được đôn lên tập cùng đội một.

Man Utd cũng cần tính toán thể lực cho Shaw khi phía trước là trận derby Manchester vào Chủ nhật.

MU trở lại Champions League, Old Trafford là điểm tựa

Man Utd trở lại Champions League sau 2 mùa giải vắng bóng và sẽ có lần thứ 26 góp mặt tại giải đấu, đồng thời trở thành đội bóng Anh đầu tiên cán mốc 300 trận tại sân chơi này.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của MU tại Cúp C1 không tốt khi chỉ thắng 1 trong 9 trận gần nhất, bên cạnh 3 trận hòa và 5 thất bại. "Quỷ đỏ" cũng vừa hai lần đánh mất lợi thế trong trận hòa 2-2 với Everton tại Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, Old Trafford có thể mang đến sự khác biệt. Kể từ khi Michael Carrick trở lại, Man Utd đã thắng 9 trong 10 trận sân nhà, chỉ thua 1. Đội bóng cũng đang có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà tại các cúp châu Âu, ghi 20 bàn.

Sabah viết tiếp câu chuyện cổ tích

Đây là trận đấu trong mơ với Sabah khi đội bóng Azerbaijan lần đầu góp mặt ở vòng đấu chính của một giải đấu lớn châu Âu. Thành lập năm 2017, Sabah vừa giành chức vô địch Azerbaijan lần đầu tiên ở mùa giải trước và đã vượt qua 4 vòng loại để giành suất dự League phase Champions League.

Sabah đã thua ở lượt về trên sân khách trong 2 vòng đấu gần nhất. Tuy nhiên, họ không phải chịu áp lực lớn khi hành quân tới Old Trafford. Đội bóng đang có khởi đầu ấn tượng tại giải quốc nội với 3 chiến thắng liên tiếp, ghi 8 bàn và chưa để thủng lưới.