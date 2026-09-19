Sốc vì ASIAD hóa "ao làng": Xếp nam nữ chung phòng, hết hồn phòng container

Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 20) tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) những ngày qua đã hứng chịu "gạch đá" từ dư luận quốc tế. Sai lầm từ tư duy tiết kiệm, cắt giảm làng vận động viên đã đẩy nước chủ nhà vào một cuộc khủng hoảng lưu trú, đỉnh điểm là sự cố phân phòng "râu ông nọ cắm cằm bà kia" khiến các nam thanh nữ tú phải sinh hoạt chung phòng.

Tổ hợp nhà container được dựng lên làm nơi ở cho các VĐV dự ASIAD 2026

Sốc nặng vì... "nam nữ chung giường"

Khác hoàn toàn với các kỳ Đại hội xa hoa trước đây, ban tổ chức ASIAD 2026 quyết định nói "Không" với việc xây dựng Làng vận động viên tập trung nhằm tránh lãng phí ngân sách sau giải đấu. Hơn 11.000 con người được "rải" khắp các khách sạn địa phương, tổ hợp nhà container lắp ghép và thậm chí là trên một chiếc tàu du lịch.

Tư duy "tiết kiệm" này kết hợp với sự thiếu đồng nhất của hệ thống quản lý đã tạo nên một sự cố hậu cần ngay trước giờ khai mạc. Theo tờ nhật báo hàng đầu nước chủ nhà The Japan Times đưa tin, một sự cố thuật toán phân bổ phòng vô cùng máy móc đã diễn ra. Khi một đoàn thể thao quốc tế đăng ký danh sách gồm 5 vận động viên nam và 5 vận động viên nữ, hệ thống máy tính của ban tổ chức đã tự động gom họ vào 5 phòng đôi theo thứ tự ngẫu nhiên mà không hề có bộ lọc phân biệt giới tính.

Hệ quả là nhiều vận động viên nam và nữ không hề quen biết, thi đấu ở các bộ môn hoàn toàn khác nhau, bỗng dưng bị ép vào ở chung một phòng sinh hoạt khép kín. Sự việc lập tức gây ra một cú sốc lớn về tâm lý và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của các ngôi sao thể thao trước giờ xuất trận.

Lên tiếng chỉ trích về công tác quản lý "báo thủ" này, đại diện Hiệp hội Bóng rổ Hàn Quốc đã không giấu nổi sự phẫn nộ và thẳng thừng tuyên bố trên truyền thông: "Đây là điều kiện lưu trú tồi tệ nhất trong lịch sử các kỳ đại hội. Thật không thể tin nổi một đất nước có thế mạnh về công nghệ như Nhật Bản lại để xảy ra sai sót sơ đẳng và thiếu tôn trọng vận động viên đến như vậy!".

Hết hồn phòng container: Giường quá ngắn, phòng dột sũng nước

Không chỉ sốc vì chuyện phân phòng, điều kiện cơ sở vật chất tại các khu nhà container tạm thời của nước chủ nhà cũng đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Hãng thông tấn uy tín BBC cho biết, ông Jung Jae Yong, Phó chủ tịch Hiệp hội Bóng rổ Hàn Quốc, đã thẳng thừng lên tiếng phê phán công tác hậu cần của giải đấu.

Ông Jung cho biết các tuyển thủ bóng rổ có thể hình cao lớn (trên 2m) hoàn toàn không thể duỗi thẳng chân trên những chiếc giường ngủ được thiết kế quá ngắn.

Đỉnh điểm của sự hỗn loạn là việc một tuyển thủ bóng rổ Hàn Quốc phải đăng tải một video clip lên mạng xã hội để cầu cứu, ghi lại cảnh sàn phòng container của mình bị nước chảy dột sũng nước do rò rỉ đường ống dẫn. Sự việc khiến giới chức thể thao xứ Kim Chi phẫn nộ gọi đây là "điều kiện lưu trú tồi tệ nhất lịch sử" mà họ từng phải trải qua.

Công tác lưu trú trở thành vấn đề gây tranh cãi trước ngày khai mạc ASIAD 2026

"Vỡ trận" hậu cần, các đoàn thể thao phải tự cứu mình

Sự yếu kém trong khâu vận hành của ban tổ chức đã lan rộng sang nhiều đoàn thể thao khác. Theo thông tin từ tờ Times of India, nhiều vận động viên Ấn Độ sau khi hạ cánh đã phải vạ vật, chờ đợi tới 14 tiếng đồng hồ tại sân bay do hệ thống của nước chủ nhà liên tục báo lỗi dữ liệu phòng ở.

Trước tình cảnh thể lực của các vận động viên bị bào mòn nghiêm trọng trước giờ thi đấu, Trưởng đoàn thể thao Ấn Độ đã phải thừa nhận tình trạng thiếu hụt phòng là có thật. Để tự cứu lấy mình, đoàn Ấn Độ và nhiều quốc gia khác đã phải chủ động tự rút tiền túi để đặt thêm các phòng khách sạn thương mại bên ngoài làm nơi lưu trú khẩn cấp cho các vận động viên của mình.

Trước áp lực quá lớn từ Hội đồng Olympic Châu Á (OCA) và các đoàn thành viên, Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC) mới đây đã phải tổ chức họp khẩn. Nước chủ nhà thừa nhận sai sót và đang ráo riết huy động thêm ngân sách để thuê lại các chuỗi khách sạn thương mại xung quanh tỉnh Aichi nhằm nhanh chóng di dời các vận động viên gặp sự cố ra khỏi các khu vực lưu trú tạm bợ.