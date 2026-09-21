Trực tiếp ASIAD 21/9: Bơi Việt Nam giành 2 vé tranh huy chương, Khánh Phong vượt nhà vô địch Olympic

Diễn biến Diễn biến chính Karate: Khuất Hải Nam lỡ HCĐ Võ đài Karate hạng cân -67kg nam vừa chứng kiến hành trình không tưởng của Khuất Hải Nam. Để thua sát nút 2-3 đầy tiếc nuối trước võ sỹ chủ nhà Kozaki Yugo ở vòng 16 đội, Hải Nam tưởng như đã bị loại. Tuy nhiên, nhờ võ sỹ Nhật Bản thi đấu thăng hoa giành vé vào trận chung kết, Hải Nam lập tức được "hồi sinh" vào vòng đấu vớt (Repechage) theo luật của Liên đoàn Karate thế giới. Tận dụng cơ hội trời cho, Hải Nam đã tạo nên hy vọng khi hạ Alassiri Mohammed Ayed (Ả Rập Xê Út) với tỷ số 7-3. Đáng tiếc, việc phải căng sức đấu trận sinh tử này khiến thể lực của anh bị bào mòn hoàn toàn. Chỉ 15 phút sau đó, bước vào trận tranh HCĐ gặp Shik Cheng Chung (Đài Loan, Trung Quốc), Hải Nam hụt hơi và để thua điểm số 3-9. Dù hụt huy chương trong gang tấc, màn lật đổ nhà vua thế giới của võ sỹ Việt Nam vẫn là dấu ấn vô cùng ngạo nghễ tại ASIAD 2026. Hải Nam hụt HCĐ vào trưa 21/9 TDDC: Khánh Phong vượt siêu sao Olympic Carlos Yulo ở vòng loại Đội tuyển thể dục dụng cụ nam Việt Nam vừa có ngày ra quân đầy hứng khởi ở vòng loại đơn môn tại ASIAD 20. Tâm điểm đổ dồn về hố vòng treo sở trường, nơi đương kim HCB Á vận hội Nguyễn Văn Khánh Phong thực hiện bài thi xuất sắc nhận về 13,833 điểm, chính thức vượt mặt nhà vô địch Olympic người Philippines Carlos Yulo (13,500 điểm) để tạm dẫn đầu nhóm thi đấu. Ở nội dung ngựa vòng, Đặng Ngọc Xuân Thiện cũng tỏa sáng với 14,300 điểm, tạm chiếm vị trí thứ hai. Tuy nhiên, đây mới chỉ là điểm số ghi nhận ở nhóm thi đấu đầu tiên vào buổi sáng. Tấm vé chính thức lọt vào loạt trận chung kết tranh huy chương diễn ra vào ngày 24 và 25/9 sẽ chỉ được định đoạt sau khi cộng tổng điểm toàn bộ, đặc biệt là sau màn xuất kích của hai siêu cường chủ nhà Nhật Bản và Trung Quốc ở nhóm đấu buổi chiều. Ngay sau bài thi, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đã trực tiếp xuống sân chúc mừng và động viên các vận động viên giữ vững sự tập trung cho mục tiêu săn huy chương sắp tới. Đội tuyển TDDC Việt Nam thi đấu vào sáng 21/9. Ảnh Đoàn ASIAD Việt Nam Boxing: Võ sĩ Nguyễn Đức Ngọc dừng bước Võ sĩ Nguyễn Đức Ngọc của Việt Nam vừa nhận thất bại chung cuộc với tỷ số đồng thuận 0-5 trước tay đấm Dbichi Mohammed (Qatar). Dù có khởi đầu tốt và thắng tuyệt đối ở hiệp một, bước ngoặt nghiệt ngã đã xảy ra ở hai hiệp đấu sau khi Đức Ngọc để đối thủ lội ngược dòng. Đại diện Việt Nam liên tiếp dính đòn nặng và phải 3 lần nhận knock-down nằm sàn (2 lần ở hiệp hai và 1 lần ở hiệp ba). Cả 5 giám định sau đó đều đồng loạt chấm điểm thắng cho võ sỹ Qatar với các tỷ số sát nút (27-29, 27-29, 27-29, 28-29, 28-29), chính thức khép lại hành trình của Đức Ngọc tại ASIAD 2026. Bắn súng: Ba xạ thủ Việt Nam dừng bước ở vòng loại Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang không thể giành quyền vào chung kết nội dung súng trường hơi cá nhân nam. Trong số 3 xạ thủ Việt Nam, Phùng Việt Dũng đạt thành tích tốt nhất với 637 điểm, đứng thứ 15 chung cuộc. Ở nội dung đồng đội, Việt Nam xếp hạng 8. Bơi: Huy Hoàng và đồng đội giành vé vào chung kết 4x200m tự do nam Đội tuyển bơi Việt Nam giành quyền vào chung kết nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam tại ASIAD 2026 sau khi về đích thứ tư ở vòng loại với thành tích 7 phút 21 giây 62. Việt Nam xếp sau Trung Quốc (7:11.70), Nhật Bản (7:13.02) và Hàn Quốc (7:14.35), qua đó góp mặt trong cuộc đua tranh huy chương diễn ra vào 16h23 chiều nay. Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên vào chung kết 200m hỗn hợp nữ Võ Thị Mỹ Tiên giành quyền vào chung kết 200m hỗn hợp nữ sau khi về đích thứ 8 ở vòng loại với thành tích 2 phút 17 giây 30. Nữ kình ngư Việt Nam kém người dẫn đầu Yu Yuting (Trung Quốc) 5 giây 71. Dù việc cạnh tranh huy chương ở nội dung này được đánh giá là rất khó, suất vào chung kết vẫn là kết quả đáng ghi nhận của Mỹ Tiên. Lượt bơi chung kết sẽ diễn ra vào 15h50 chiều nay. Bơi: Phạm Thanh Bảo dừng bước ở vòng loại 100m ếch Phạm Thanh Bảo về thứ ba ở lượt bơi thứ hai với thành tích 1 phút 0 giây 85, nhưng không đủ để giành suất vào chung kết. Kình ngư Việt Nam chỉ đứng trong nhóm 2 VĐV dự phòng và sẽ được thay thế nếu có VĐV bỏ thi hoặc gặp sự cố. Karate: Minh Đức thắng trước đối thủ Campuchia Ở vòng 16 nội dung kata đơn nam, võ sĩ Phạm Minh Đức giành chiến thắng 3-2 trước đại diện Campuchia. Wushu: Nguyễn Trọng Lâm về thứ 5 nội dung Thái cực quyền Thêm một nội dung của wushu trôi qua và võ sỹ Việt Nam không nằm trong nhóm cạnh tranh huy chương. Nguyễn Trọng Lâm về thứ 5 nội dung Thái cực quyền. Wushu: Nguyễn Thị Hiền đứng hạng 14 chung kết Trường quyền nữ Sáng nay (21/9), nội dung chung kết Trường quyền nữ (Women's Changquan) môn Wushu tại Asian Games 2026 đã chính thức khép lại. Đại diện của Việt Nam là VĐV Nguyễn Thị Hiền đạt tổng điểm 9.573, xếp vị trí thứ 14 chung cuộc. Ở nhóm dẫn đầu, cuộc đua huy chương diễn ra vô cùng kịch tính với khoảng cách điểm số sát sao. HCV thuộc về Sham Hui Yu (Hồng Kông, Trung Quốc) với 9.713 điểm. Bám đuổi ngay phía sau là Sou Cho Man (Macau, Trung Quốc) giành HCB với 9.710 điểm. Eugenia Widodo (Indonesia) đạt 9.706 điểm, giành tấm HCĐ.

Ngày 21/9, Đoàn Thể thao Việt Nam đồng loạt thi đấu ở nhiều nội dung trọng điểm tại ASIAD. Dù lịch thi đấu dày đặc mang lại nhiều kỳ vọng, giới chuyên môn nhận định đây là ngày thi đấu vô cùng khốc liệt khi các tuyển thủ phải đụng độ những đối thủ ở đẳng cấp thế giới. Cơ hội giành HCV trong ngày không cao, mục tiêu thực tế nhất là săn vé chung kết và tranh chấp các tấm HCĐ.

Nhà vô địch SEA Games, Hải Nam sẽ gặp đối thủ mạnh nước chủ nhà

Võ thuật đối mặt thử thách cực đại

Lá thăm may rủi đã đẩy các võ sĩ Việt Nam vào thế phải "leo núi" ngay từ những vòng đấu đầu tiên trước các thế lực tuyệt đối của châu lục.

- Karate Kumite (Đối kháng): Ở hạng -67kg nam (11h30), Khuất Hải Nam gặp khó khi đụng độ ngay võ sĩ nước chủ nhà Yugo Kozaki (Nhật Bản), bậc thầy phản công sở hữu bộ pháp di chuyển đạt độ chính xác đến từng milimet. Tại hạng -68kg nữ (12h10), Nguyễn Thị Diệu Ly đụng độ Li Qiaoqiao (Trung Quốc), đương kim vô địch thế giới sở hữu sải chân vượt trội. Cửa thắng trực tiếp của Diệu Ly rất hẹp, nhưng cô lại cực sáng cửa tranh HCĐ ở nhánh vớt (Repechage) nhờ thể thức đặc biệt của môn Karate.

- Wushu Sanda (Tán thủ - Từ 16h20): Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ) và Hứa Văn Đoàn (60kg nam) đối đầu trực tiếp với các võ sĩ Kazakhstan. Lối đánh vật áp sát, càn lướt và thể lực vô hạn của khối Trung Á luôn là khắc tinh của các chân đá Việt Nam. Ngược lại, Đinh Văn Tâm (56kg nam) và Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam) dễ thở hơn rất nhiều trước các đối thủ Philippines và Lào, nắm cơ hội lớn lọt vào tứ kết.

Nhóm môn chấm điểm: Nơi Đông Á độc chiếm hào quang

Ở các nội dung biểu diễn phụ thuộc vào điểm số của trọng tài, các quốc gia Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Macau (Trung Quốc)) gần như không có đối thủ.

- Wushu Taolu (7h & 8h): Nguyễn Thị Hiền (Trường quyền nữ) và Nguyễn Trọng Lâm (Thái cực quyền/kiếm nam) bước vào loạt chung kết trực tiếp. Để cạnh tranh Vàng/Bạc với Trung Quốc là không khả thi. Mục tiêu chuẩn xác nhất là thực hiện bài thi sạch sẽ, không lỗi tiếp đất để tranh HCĐ với Malaysia hay Iran.

- Karate Kata nam (8h): Phạm Minh Đức chung nhánh với Kakeru Nishiyama (Nhật Bản) – quái kiệt số 1 thế giới hiện tại. Minh Đức không có cửa vào chung kết, nhưng nắm tới 75% cơ hội giành HCĐ khi được kéo vào đánh nhánh vớt sau khi võ sĩ Nhật Bản càn quét bảng đấu.

- Thể dục dụng cụ (8h): Vòng loại đồng đội nam tính điểm trao huy chương trực tiếp. Trung Quốc và Nhật Bản mang đội hình Olympic thống trị tuyệt đối. Việt Nam bị đánh giá thấp hơn, khó có cửa tranh huy chương đồng đội, toàn đội thi đấu để lấy vé vào chung kết các đơn môn sở trường (Vòng treo của Khánh Phong, Ngựa vòng của Xuân Thiện).

Đường đua xanh và trận đấu đặc biệt của bóng đá nữ Đông Nam Á

- Bơi lội: Lúc 8h34, Phạm Thanh Bảo thi vòng loại 100m ếch nam. Kỷ lục SEA Games của anh (1:00.97) vẫn có khoảng cách khá xa với nhóm tranh Vàng ASIAD (thường bơi dưới 59 giây), mục tiêu thực tế là lọt vào top 8 chung kết. Ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam (9h01), bộ tứ Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Viết Tường và Nguyễn Quốc có cơ hội tranh HCĐ với Nhật Bản và Singapore.

"Rái cá sông Gianh" Huy Hoàng có cơ hội cạnh tranh huy chương ở nội dung 4x200m tự do nam tiếp sức

- Bóng đá nữ (17h30): Việt Nam so tài Thái Lan: Trận đại chiến bảng E khẳng định vị thế "Chị đại" Đông Nam Á. ĐT nữ Việt Nam già rơ hơn về chiến thuật ban bật ngắn và kiểm soát tuyến giữa so với một Thái Lan đang trẻ hóa dựa vào thể hình. Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn và cần tận dụng tốt những cơ hội để giành 3 điểm.

Các nội dung hấp dẫn khác trong ngày

- Bóng chuyền nữ (11h) - Việt Nam vs Indonesia: Trận đấu phân hạng 5-8 mang tính chất khẳng định vị thế khu vực và đòi lại món nợ tại SEA V.League. Sự trưởng thành của tài năng trẻ 18 tuổi Phạm Quỳnh Hương bên cạnh Thanh Thúy sẽ giúp Việt Nam áp đặt thế trận, qua đó giành chiến thắng để có tấm vé chơi trận tranh hạng 5.

- Bóng chuyền bãi biển nam: Đội tuyển nam trải qua ngày thi đấu căng thẳng với hai trận vòng bảng liên tiếp: Gặp Trung Quốc (9h) và trận quyết đấu bản lề với Indonesia (11h) để tranh vé đi tiếp.

- Boxing (10h): Nguyễn Đức Ngọc (70kg nam) chạm trán ẩn số đến từ Qatar ở vòng loại, anh được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự linh hoạt trong bộ pháp né đòn.

Bảng xếp hạng ASIAD tính đến hết ngày 20/9

Trung Quốc đang dẫn đầu top 10

Việt Nam với 2 HCĐ đang nằm ở nhóm các đội xếp hạng 18

Lịch thi đấu ASIAD ngày 21/9 của đoàn Việt Nam