Bảng xếp hạng bóng chuyền nữ ASIAD 2026 mới nhất, bảng xếp hạng bóng chuyền nữ Việt Nam

Bảng xếp hạng môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026

Bảng A Bảng A Trận đấu Điểm Set Điểm Hạng Đội T B T B T B 1 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 2 Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 3 Nepal 0 0 0 0 0 0 0

Bảng B Bảng B Trận đấu Điểm Set Điểm Hạng Đội T B T B T B 1 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 2 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 3 Philippines 0 0 0 0 0 0 0

Bảng C Bảng C Trận đấu Điểm Set Điểm Hạng Đội T B T B T B 1 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 2 Đài Loan (Trung Quốc) 0 0 0 0 0 0 0 3 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 4 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0 0

Bảng D Bảng D Trận đấu Điểm Set Điểm Hạng Đội T B T B T B 1 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 2 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 3 Hong Kong (Trung Quốc) 0 0 0 0 0 0 0 4 Qatar 0 0 0 0 0 0 0

Bài viết cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng chuyền nữ tại ASIAD 2026 diễn ra ở Aichi, Nhật Bản từ ngày 16/09 đến 22/09. Giải đấu có 14 đội tuyển, được chia thành 4 bảng, trước khi bước vào các vòng đấu loại trực tiếp.

Đáng chú ý, đội tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng D cùng Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Qatar. Đây là bảng đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hướng tới mục tiêu giành quyền vào tứ kết và tiếp tục cạnh tranh một vị trí trong nhóm dẫn đầu châu Á. Việt Nam từng đứng thứ tư tại ASIAD 2022 và mục tiêu được đặt ra cho kỳ ASIAD 2026 là duy trì vị trí trong top 4.

Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật theo số trận thắng, điểm trận, tỷ số set, tỷ số điểm và kết quả đối đầu khi các đội có cùng thành tích. Thắng 3-0 hoặc 3-1 được 3 điểm, thắng 3-2 được 2 điểm, trong khi đội thua 2-3 nhận 1 điểm.