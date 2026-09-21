Nóng bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD: ĐT Việt Nam đoạt vé nhờ ghi 1 bàn

Bangladesh - Myanmar báo tin vui cho ĐT nữ Việt Nam

Dù chưa có điểm số nào và sở hữu hiệu số bàn thắng thua -9, cơ hội để tuyển nữ Việt Nam tiến bước vào vòng 8 đội vẫn còn nguyên. Nhưng để lách qua khe cửa hẹp, Bích Thùy và các đồng đội cần có điểm trước nữ Thái Lan ở lượt trận cuối, qua đó giành quyền đi tiếp khi nằm trong nhóm 2 đội hạng ba có thành tích tốt.

ĐT Việt Nam đón tin vui trước khi bước vào trận đấu với Thái Lan - ảnh: Anh Khoa

Theo điều lệ môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao châu Á 2026, bên cạnh hai đội nhất, nhì ở mỗi bảng, ban tổ chức sẽ chọn thêm 2 trong 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào chơi tứ kết.

Điểm tựa thuận lợi là việc ở cục diện bảng F, nơi tuyển nữ Myanmar và tuyển nữ Bangladesh tranh nhau vị trí thứ ba. Ở lượt trận cuối diễn ra lúc 14h ngày 21/9 (giờ Hà Nội), hai đội bóng này hòa nhau với tỷ số 0-0.

Cả hai đội bóng này đều đang sở hữu những chỉ số phụ rất thấp, lần lượt là -13 với nữ Myanmar và -16 của nữ Bangladesh, kém xa so với thông số của các cô gái Việt Nam. Như vậy, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc chỉ cần không thua Thái Lan là chắc chắn tiến vào vòng trong.

ĐT Việt Nam giành tấm vé cuối cùng

ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan gặp nhau ở lượt trận cuối với mục tiêu giành tấm vé cuối cùng để ghi danh vòng tứ kết. Hải Yến, Bích Thùy, thủ môn Kim Thanh cùng các đồng đội đã có một trận đấu đầy nỗ lực, bảo vệ thành công mành lưới đội nhà.

ĐT Việt Nam chơi nỗ lực và xứng đáng giành vé đi tiếp - ảnh: Anh Khoa

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 và như vậy là đủ để ĐT nữ Việt Nam đi tiếp. Sau 3 trận đấu, "Những ngôi sao vàng" giành được 1 điểm, ghi 1 bàn và để thủng lưới 10 lần, xếp thứ ba bảng E. ĐT Thái Lan cũng giành được 1 điểm, hiệu số cùng -9 như ĐT Việt Nam nhưng bị loại do không ghi được bàn thắng nào và xếp cuối bảng E.

Với bảng xếp hạng của các đội xếp thứ ba, Philippines là đội có thành tích tốt nhất với 4 điểm và hiệu số -2. ĐT Việt Nam xếp thứ hai với 1 điểm và hiệu số -9. ĐT Myanmar xếp cuối với 1 điểm và hiệu số -13. Ở tứ kết, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu ĐT nữ Trung Quốc, trận đấu diễn ra lúc 13h ngày 25/9 (giờ Hà Nội).

Thứ tự trong bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba - ĐT nữ Philippines: 4 điểm - hiệu số -2 - ĐT nữ Việt Nam: 1 điểm - hiệu số -9 - ĐT nữ Myanmar: 1 điểm - hiệu số -13

Bảng xếp hạng sau vòng bảng