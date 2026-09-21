"Messi Thái Lan" Chanathip tuyên chiến ĐT Việt Nam, quyết vô địch FIFA ASEAN Cup

“Messi Thái Lan” muốn đánh bại Việt Nam

Chiều ngày 21/9, ĐT Thái Lan đã chính thức hội quân ở Bangkok, để chuẩn bị cho "chiến dịch" FIFA ASEAN Cup 2026. Trong ngày đầu ĐT Thái Lan hội quân, đội trưởng Chanathip Songkrasin đã có những chia sẻ đáng chú ý về mục tiêu của “Voi chiến” tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tiền vệ được mệnh danh là “Messi Thái Lan” khẳng định toàn đội đã sẵn sàng và hướng tới chức vô địch.

Chanathip muốn cùng đồng đội đánh bại ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026.

“Bản thân tôi và toàn bộ ban huấn luyện đều đã sẵn sàng 100%. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự giải đấu này. Sẽ rất khó khăn khi phải đối đầu với các đội tuyển khác, bởi tất cả các đội đều lựa chọn lực lượng tốt nhất để thi đấu”, Chanathip Songkrasin chia sẻ.

Đội trưởng ĐT Thái Lan sau đó nhấn mạnh tham vọng của toàn đội: “Chúng tôi muốn giành chức vô địch. Chúng tôi sẽ làm mọi cách, cống hiến hết sức và mang chiến thắng trở về. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều có chung một mục tiêu. Người hâm mộ cũng đang kỳ vọng vào chúng tôi”.

Đáng chú ý, Chanathip không né tránh khi được hỏi về ĐT Việt Nam, đối thủ mà Thái Lan sẽ chạm trán ở lượt trận thứ hai bảng B. “Việt Nam vốn đã là một đội bóng mạnh. Hy vọng chúng tôi có thể đánh bại họ để tạo thêm sự tự tin cho đội tuyển và người hâm mộ Thái Lan, để chúng tôi có thêm cơ sở cạnh tranh với họ”, Chanathip nói.

Phát biểu của “Messi Thái Lan” cho thấy cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Trận đại chiến kể trên sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9 tại Indonesia trong khuôn khổ bảng B của FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Anthony Hudson chia sẻ trong ngày đầu ĐT Thái Lan hội quân.

Chanathip cảnh báo khó khăn tại Indonesia

Bên cạnh mục tiêu giành chiến thắng trước Việt Nam, Chanathip cũng nhìn nhận FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ mang đến nhiều thử thách cho ĐT Thái Lan. Theo đội trưởng “Voi chiến”, các yếu tố bên ngoài sân cỏ như đồ ăn, điều kiện sân bãi hay việc thi đấu xa nhà đều có thể ảnh hưởng đến các đội tuyển.

Tuy nhiên, Chanathip cho rằng Thái Lan đã có kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài và cần tận dụng điều đó. “Đây có thể là một giải đấu có nhiều khó khăn về đồ ăn, thức uống và sân bãi. Tôi tin rằng chúng tôi có kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài. Các đội khác cũng sẽ gặp những điều mới mẻ”, Chanathip chia sẻ.

Tiền vệ này đồng thời nhấn mạnh Thái Lan không thể chỉ tập trung vào một đối thủ mà phải chuẩn bị kỹ cho từng trận đấu: “Chúng tôi phải tập trung vào từng đội và tập trung vào chính mình, chuẩn bị tốt nhất có thể. Mỗi đội có cách chơi khác nhau. Chúng tôi phải phân tích họ và phân tích chính mình để biết điểm mạnh, điểm yếu nằm ở đâu”.