Beckham thành "người tí hon" khi đứng cạnh thần tượng Michael Jordan

Khi hai biểu tượng thể thao hàng đầu thế giới hội ngộ tại Ibiza (Tây Ban Nha), điều khiến người hâm mộ chú ý không chỉ là cái ôm thân mật giữa David Beckham và Michael Jordan, mà còn là sự chênh lệch thể hình đầy thú vị. Với chiều cao 1m98 , huyền thoại bóng rổ Mỹ khiến cựu danh thủ người Anh như trở thành "người tí hon" trong những bức ảnh chụp chung.

Beckham (áo trắng) bỗng trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh thần tượng Jordan (áo đen)

Cuộc hội ngộ của hai biểu tượng thể thao

Trong kỳ nghỉ hè tại đảo Ibiza, Beckham cùng vợ Victoria đã có buổi gặp gỡ thân mật với Michael Jordan và vợ Yvette Prieto. Hai gia đình dùng bữa trưa tại nhà hàng ven biển nổi tiếng Casa Jondal trước khi cùng trò chuyện, tận hưởng không khí Địa Trung Hải và di chuyển bằng du thuyền quanh hòn đảo.

Những hình ảnh được ghi lại cho thấy Beckham và Jordan ôm chầm lấy nhau ngay khi gặp mặt. Cả hai liên tục trò chuyện, cười đùa và thể hiện sự thân thiết sau nhiều năm quen biết.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất lại là sự khác biệt về ngoại hình. Beckham vốn sở hữu chiều cao 1m83, con số lý tưởng với một cầu thủ bóng đá nhưng vẫn thấp hơn Michael Jordan tới 15 cm. Đứng cạnh cựu ngôi sao Chicago Bulls, Beckham trông nhỏ bé hơn hẳn, tạo nên khung hình đầy tương phản giữa hai huyền thoại của hai môn thể thao khác nhau.

Beckham và vợ

Beckham và thần tượng thời niên thiếu

Ít ai biết rằng Michael Jordan chính là thần tượng thể thao lớn nhất của David Beckham từ khi còn nhỏ.

Năm 2003, khi gia nhập Real Madrid, Beckham buộc phải từ bỏ chiếc áo số 7 quen thuộc vì Raul Gonzalez đang sở hữu số áo này. Thay vào đó, cựu đội trưởng tuyển Anh quyết định khoác áo số 23 như một lời tri ân dành cho Michael Jordan, người đã biến số áo này thành biểu tượng bất tử trong màu áo Chicago Bulls.

Không chỉ vậy, Beckham từng nhiều lần thừa nhận anh hoàn toàn "đứng hình" trong lần đầu gặp Jordan. Cựu tiền vệ sinh năm 1975 kể rằng trong một bữa tối, anh gần như không thể rời mắt khỏi huyền thoại NBA vì quá ngưỡng mộ, đến mức Victoria phải khẽ đá chân dưới gầm bàn và nhắc chồng ngừng nhìn chằm chằm vào thần tượng.

Nhiều năm trôi qua, sự ngưỡng mộ ấy vẫn không thay đổi. Nụ cười rạng rỡ và cái ôm đầy cảm xúc của Beckham dành cho Jordan tại Ibiza cho thấy mối quan hệ giữa hai huyền thoại được xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau.

Bốn ngôi sao, hai phong cách

Buổi gặp gỡ cũng thu hút sự chú ý bởi phong cách thời trang mùa hè giản dị nhưng sang trọng của hai cặp đôi nổi tiếng.

Beckham lựa chọn áo phông trắng ôm sát kết hợp quần short xanh navy, mũ lưỡi trai đội ngược và đồng hồ kim loại. Victoria Beckham tiếp tục trung thành với phong cách tối giản khi diện váy maxi màu đen, kính râm cỡ lớn và mũ cói rộng vành.

Jordan và vợ

Ở phía đối diện, Jordan xuất hiện với "cây đen" gồm áo phông, quần short, kính râm và mũ bucket, trong khi Yvette Prieto lựa chọn trang phục tông đen đồng điệu cùng các phụ kiện vàng tinh tế.

Buổi gặp mặt còn có sự góp mặt của Romeo Beckham và bạn gái Kim Turnbull, tạo nên bầu không khí gia đình ấm cúng giữa kỳ nghỉ hè trên hòn đảo nổi tiếng của Tây Ban Nha