Huyền thoại Michael Jordan bắt quả tang đồng đội "làm chuyện ấy" với mỹ nữ

Trong bộ phim tài liệu "The Last Dance" từng được khởi chiếu trên ứng dụng xem phim nổi tiếng Netflix, huyền thoại bóng rổ Mỹ Michael Jordan đã tiết lộ về chuyện mình tình cờ bắt quả tang người đồng đội cũ ở Chicago Bulls - Dennis Rodman đang trên giường ân ái với cô bạn gái Carmen Electra.

Đó là khi Jordan bước vào mùa giải cuối cùng với Chicago Bulls và quang cảnh vụ việc diễn ra ở kỳ nghỉ của Rodman cùng toàn đội tại Las Vegas.

Chia sẻ trong bộ phim tài liệu "The Last Dance", Jordan thổ lộ: "Cậu ấy (Rodman) đã không trở lại tập trung đúng giờ như đã hẹn. Chúng tôi đã phải đá vào mông để cậu ấy rời khỏi chiếc giường của mình.

Tôi sẽ không nói mình thấy gì trên giường và cậu ấy ở đâu khi đó đâu", Jordan úp mở nhưng sau đó vẫn tiết lộ về cảnh tượng bắt gặp Rodman đang "làm chuyện ấy" với Carmen Electra - nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ kiêm vũ công tài sắc người Mỹ.

Về phần mình, Electra xấu hổ thừa nhận: "Có tiếng gõ cửa khi ấy và đó là Michael Jordan. Tôi đã phải cố núp đi. Tôi không muốn anh ấy (Jordan) nhìn thấy mình trong bộ dạng (không mảnh vải che thân) như vậy. Vì vậy, tôi đã núp sau chiếc ghế sa-lông để mong nó có thể che được cơ thể của mình."

Lần lượt vào các năm 2003 và 2008, Electra còn có thêm 2 mối tình mới với Dave Navarro (tay guitar chính của ban nhạc rock Jane's Addiction) và Rob Patterson (thành viên ban nhạc rock nu mental Otep và Filter). Vào năm 2012, Electra xuất hiện với tư cách là một trong những người độc thân nổi tiếng trong chương trình hẹn hò trên truyền hình "The Choice".

Còn với Dennis Rodman, sau khi bị Michael Jordan bắt gặp đang làm "chuyện ấy", họ vẫn cùng nhau sát cánh giúp Chicago Bulls vô địch NBA năm 1998 (thắng Utah Jazz 4-2 trong series chung kết). Đó là danh hiệu vô địch NBA thứ 6 và cũng là lần cuối cùng huyền thoại Jordan đăng quang ngôi vương bóng rổ Mỹ trong sự nghiệp lẫy lừng của ông.