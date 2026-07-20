Sinner xô đổ kỷ lục giữ số 1 của Hewitt, Tsitsipas tăng 34 bậc (Bảng xếp hạng tennis 20/7)

Bảng xếp hạng ATP và WTA công bố ngày 20/7 không chứng kiến nhiều xáo trộn ở nhóm dẫn đầu, nhưng vẫn có những điểm nhấn đáng chú ý. Jannik Sinner tiếp tục củng cố vị thế số 1 thế giới bằng một cột mốc lịch sử, trong khi Stefanos Tsitsipas tạo nên màn bứt phá mạnh nhất tuần ở ATP với cú nhảy tới 34 bậc.

Ở nội dung nữ, top 10 gần như được giữ nguyên sau Wimbledon, còn Barbora Krejcikova là gương mặt cải thiện thứ hạng đáng kể nhất trong nhóm 30 tay vợt hàng đầu.

Sinner có tuần 81 giữ ngôi số 1 ATP

Sinner vượt Hewitt, lọt top 10 tay vợt giữ số 1 lâu nhất lịch sử

Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon 2026, Sinner tiếp tục đứng vững trên đỉnh ATP với 13.450 điểm, bỏ xa Alexander Zverev tới 4.970 điểm.

Quan trọng hơn, tay vợt người Ý đã chính thức trải qua 81 tuần liên tiếp trên cương vị số 1 thế giới. Một tuần trước, Sinner mới cân bằng thành tích 80 tuần của huyền thoại Lleyton Hewitt. Đến bảng xếp hạng ngày 20/7, ngôi sao 24 tuổi đã vượt qua cựu tay vợt Australia để chiếm vị trí thứ 10 trong danh sách những tay vợt nam giữ ngôi số 1 lâu nhất kể từ khi ATP áp dụng hệ thống xếp hạng vào năm 1973.

Thành tích này cũng giúp Sinner tiến gần hơn tới cột mốc 101 tuần của Andre Agassi, người hiện đứng thứ 9 trong danh sách mọi thời đại. Nếu tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu thêm 20 tuần nữa, tay vợt người Ý sẽ vượt qua huyền thoại Mỹ để chen chân vào top 9.

Ở thời điểm hiện tại, Sinner vẫn đang sở hữu khoảng cách rất an toàn với các đối thủ bám đuổi. Alexander Zverev giữ nguyên vị trí số 2 với 8.480 điểm, còn Carlos Alcaraz tiếp tục xếp thứ 3 với 8.160 điểm sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay.

Top 10 ATP không đổi, Tsitsipas tạo cú nhảy lớn nhất tuần

Nhóm 10 tay vợt mạnh nhất ATP không có bất kỳ sự thay đổi nào về thứ hạng. Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Ben Shelton, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli và Taylor Fritz tiếp tục lần lượt giữ các vị trí từ thứ 4 đến thứ 10.

Trong top 20, Andrey Rublev tăng hai bậc lên hạng 14 sau khi tích lũy thêm 150 điểm. Jakub Mensik cũng tiến một bậc lên vị trí 18, còn Valentin Vacherot tăng hai bậc để lần đầu vươn lên hạng 19 thế giới. Ở chiều ngược lại, Luciano Darderi tụt ba bậc xuống vị trí 21.

Tsitsipas tăng 34 bậc khi giành chức vô địch ATP 250 Swiss Open 2026 vào cuối tuần qua

Bên ngoài top 30, Tsitsipas là cái tên gây ấn tượng mạnh nhất. Chức vô địch ATP đầu tiên sau 16 tháng giúp tay vợt Hy Lạp tăng tới 34 bậc, từ hạng 85 lên hạng 51 thế giới, đồng thời tích lũy 980 điểm.

Ngoài Tsitsipas, Daniel Merida cũng có bước tiến đáng kể khi tăng 23 bậc lên hạng 59. Raphael Collignon vươn lên hạng 37 sau khi tăng 5 bậc, còn Nuno Borges cải thiện 4 vị trí để đứng thứ 48.

WTA: Sabalenka vững vàng số 1, top 10 ổn định

Bảng xếp hạng WTA tuần này gần như không có biến động trong nhóm đầu. Sabalenka tiếp tục giữ ngôi số 1 thế giới với 8.550 điểm, duy trì khoảng cách 407 điểm trước Elena Rybakina. Jessica Pegula đứng thứ ba với 6.301 điểm, trong khi Coco Gauff, Mirra Andreeva, Karolina Muchova và Linda Noskova lần lượt giữ các vị trí từ thứ 4 đến thứ 7.

Iga Swiatek tiếp tục xếp hạng 8 với 4.539 điểm. Amanda Anisimova và Elina Svitolina hoàn tất top 10 mà không có sự thay đổi nào về thứ hạng.

Nhóm từ 11 đến 25 cũng gần như giữ nguyên vị trí. Victoria Mboko tiếp tục là tay vợt tuổi teen có thứ hạng cao thứ hai trên bảng xếp hạng sau Mirra Andreeva, trong khi Naomi Osaka duy trì vị trí thứ 13 sau màn trở lại khá ổn định trong mùa giải 2026.

Biến động đáng chú ý nhất trong top 30 thuộc về Barbora Krejcikova. Nhà vô địch Wimbledon 2024 tăng 6 bậc để trở lại vị trí số 26 thế giới. Ở chiều ngược lại, Emma Navarro, Anastasia Potapova và Alexandra Eala cùng giảm một bậc xuống các vị trí 27, 28 và 29.

Nhìn chung, sau Wimbledon, cả ATP lẫn WTA đều bước vào giai đoạn chuyển tiếp trước loạt giải sân cứng Bắc Mỹ.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Jannik Sinner (Ý) 24 0 13.450 2 Alexander Zverev (Đức) 29 0 8.480 3 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23 0 8.160 4 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25 0 4.740 5 Alex de Minaur (Úc) 27 0 4.110 6 Ben Shelton (Mỹ) 23 0 3.770 7 Novak Djokovic (Serbia) 39 0 3.760 8 Daniil Medvedev (Nga) 30 0 3.670 9 Flavio Cobolli (Ý) 24 0 3.460 10 Taylor Fritz (Mỹ) 28 0 3.365 11 Alexander Bublik (Kazakhstan) 29 0 2.610 12 Jiri Lehecka (CH Czech) 24 0 2.510 13 Casper Ruud (Na Uy) 27 0 2.435 14 Andrey Rublev (Nga) 28 +2 2.380 15 Lorenzo Musetti (Ý) 24 -1 2.315 16 Learner Tien (Mỹ) 20 -1 2.270 17 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 0 2.230 18 Jakub Mensik (CH Czech) 20 +1 2.205 19 Valentin Vacherot (Monaco) 27 +2 2.188 20 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 27 0 2.160 21 Luciano Darderi (Ý) 24 -3 2.125 22 Francisco Cerundolo (Argentina) 27 0 2.060 23 Arthur Fils (Pháp) 22 0 1.990 24 Tommy Paul (Mỹ) 29 0 1.975 25 Rafael Jodar (Tây Ban Nha) 19 0 1.927 26 Karen Khachanov (Nga) 30 0 1.780 27 Arthur Rinderknech (Pháp) 30 +1 1.723 28 Joao Fonseca (Brazil) 19 -1 1.710 29 Ugo Humbert (Pháp) 28 0 1.575 30 Alejandro Tabilo (Chile) 29 +1 1.508 ... 51 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 27 +34 980 ... 59 Daniel Merida (Tây Ban Nha) 21 +23 925 ... 67 Denis Shapovalov (Canada) 27 -28 890

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA