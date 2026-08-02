ĐT Thái Lan khiến ĐT Việt Nam quyết “được ăn cả, ngã về không” trước ĐT Indonesia?

ĐT Việt Nam sẽ “chơi tất tay” khi đối đầu ĐT Indonesia?

ĐT Việt Nam ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026 đã không đạt được thành công như mong đợi. Dù được chơi trên sân nhà Mỹ Đình và tung ra sân đội hình thiên về tấn công, nhưng ĐT Việt Nam lại không thể đánh bại ĐT Singapore.

Ở cuộc đọ sức đó, ĐT Việt Nam chiếm thế áp đảo, tung ra tới 22 pha dứt điểm. Nhưng trong trận đấu không đạt hiệu quả và thiếu đi sự may mắn, ĐT Việt Nam đã hòa 0-0 với ĐT Singapore.

ĐT Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn sau khi bị ĐT Singapore cầm hòa. Ảnh: Lê Hiếu

Kết quả này khiến ĐT Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận đấu. Tại bảng A, ĐT Singapore đã chơi 3 trận và đang dẫn đầu với 7 điểm, ĐT Indonesia chơi 2 trận và đều chiến thắng, có 6 điểm để xếp thứ hai. Với cục diện này, chuyến làm khách của ĐT Việt Nam trước ĐT Indonesia sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua tranh vé vào bán kết.

Phải làm khách trước ĐT Indonesia, đương nhiên áp lực dành cho ĐT Việt Nam là rất lớn. Chính ĐT Indonesia cũng thể hiện sự tập trung kỹ lưỡng cho trận đấu với ĐT Việt Nam khi họ không bung hết sức, giữ sức cho nhiều trụ cột và chỉ thắng ĐT Timor Leste ở mức vừa phải.

Tại bảng A, nếu thắng ĐT Indonesia, ĐT Việt Nam ngay lập tức vượt lên dẫn đầu và gần như chắc chắn sẽ lọt vào bán kết. Trong trường hợp thua, ĐT Việt Nam vẫn đứng thứ ba và nguy cơ bị loại là rất rõ ràng. Nếu hai đội hòa, ĐT Việt Nam sẽ không hoàn toàn có quyền tự quyết khi buộc phải thắng ĐT Campuchia ở lượt cuối, đồng thời chờ đợi kết quả trận đấu giữa ĐT Singapore và ĐT Indonesia mới xác định được số phận.

Ở bảng B, ĐT Thái Lan dù không có lực lượng mạnh nhất nhưng vẫn thể hiện được đẳng cấp đáng nể. Sau khi thắng dễ ĐT Lào 5-0 ở trận đầu tiên, ĐT Thái Lan đã phô trương thanh thế bằng việc hạ gục ĐT Malaysia 2-0 trong thế trận mà họ hoàn toàn chủ động về lối chơi cũng như cho thấy bản lĩnh rất cao. Với 6 điểm sau 2 trận, ĐT Thái Lan cho thấy họ rất nhiều khả năng sẽ đứng đầu bảng B chung cuộc và đương nhiên là thử thách cực lớn với đối thủ thuộc bảng A tại vòng bán kết.

Nguyễn Xuân Son cùng ĐT Việt Nam có thể hóa giải mọi khó khăn nếu đánh bại ĐT Indonesia ở trận đấu tiếp theo. Ảnh: Lê Hiếu

Rơi vào tình thế không đơn giản hiện tại, HLV Kim Sang-sik và ĐT Việt Nam đương nhiên hiểu được mục tiêu cần thực hiện để giữ vững quyết tâm bảo vệ ngôi vương. Không loại trừ khả năng, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục đặt niềm tin vào hàng loạt ngôi sao như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, có thể sử dụng Nguyễn Đình Bắc hoặc Nguyễn Tài Lộc đá chính và chơi thiên về tấn công.

Trong trường hợp thắng ĐT Indonesia, thành quả dành cho ĐT Việt Nam là vô cùng lớn. Chính vì vậy, những gì ĐT Thái Lan đã bộc lộ tại bảng B có thể là yếu tố khiến ĐT Việt Nam chấp nhận mạo hiểm để quyết vượt qua ĐT Indonesia trên sân khách. Nếu điều đó thành hiện thực, cơ hội để ĐT Việt Nam vừa vượt qua vòng bảng, vừa có thể tránh ĐT Thái Lan tại vòng bán kết là vô cùng khả thi.

ĐT Việt Nam đã có mặt tại Indonesia trong ngày hôm qua (1/8) để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Indonesia. Cuộc so tài này sẽ diễn ra vào lúc 20h30 (giờ Việt Nam) ngày 3/8 trên sân Pakansari.