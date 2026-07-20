Nóng nhất thể thao sáng 20/7: Alcaraz được mong sớm tái xuất vì Sinner quá mạnh

Alcaraz được mong sớm tái xuất vì Sinner quá mạnh

Huyền thoại Adriano Panatta cho rằng quần vợt nam thế giới chỉ thực sự trở lại là cuộc cạnh tranh hấp dẫn khi Carlos Alcaraz tái xuất để đối đầu với Jannik Sinner. Trong thời gian Alcaraz vắng mặt, Sinner đã gặt hái thành công với chức vô địch Wimbledon, cùng hai danh hiệu Masters 1000 trên sân đất nện tại Madrid Open và Rome Open. Trong khi đó, Alexander Zverev đăng quang tại Roland Garros.

Trong thời gian Alcaraz nghỉ thi đấu vì chấn thương, Sinner liên tục gặt hái thành công

Trong cuộc phỏng vấn với Corriere Della Sera, nhà vô địch Roland Garros năm 1976 phân tích: "Tôi đang chờ Alcaraz trở lại. Tôi thực sự tin rằng chỉ khi hai người họ tái ngộ, Sinner ở một bên và Alcaraz ở bên kia, quần vợt mới thực sự trở thành một cuộc cạnh tranh rộng mở, một màn đối đầu mà tất cả đều mong muốn.

Hiện tại thì không phải như vậy, và cũng không thể khác được. Với chức vô địch Wimbledon thứ hai, Sinner đã cho thấy cậu ấy đơn giản là quá mạnh so với phần còn lại. Thể thao, không chỉ riêng quần vợt, luôn cần những cuộc cạnh tranh đỉnh cao để trở nên hấp dẫn nhất".

Canadian Open liên tiếp đón tin buồn

Làn sóng các tay vợt hàng đầu phải rút lui vì chấn thương tiếp tục là một trong những chủ đề đáng chú ý của mùa giải quần vợt 2026. Canadian Open là giải đấu mới nhất chịu ảnh hưởng. Ở nội dung nam, Carlos Alcaraz, nhà vô địch Grand Slam 7 lần, hiện là tay vợt duy nhất rút lui khỏi giải ATP Masters 1000 tại Canada. Tay vợt người Tây Ban Nha chưa thi đấu kể từ tháng 4 do chấn thương cổ tay phải.

Còn ở nội dung đơn nữ, Emma Raducanu là một trong 5 tay vợt nữ đã rút khỏi Canadian Open, cùng với Karolina Muchova (hạng 6 thế giới), Victoria Mboko (hạng 12), Hailey Baptiste (hạng 33), Dayana Yastremska (hạng 74).

McGregor bị đứt dây chằng

Mức độ chấn thương của Conor McGregor đã được xác nhận. Phát biểu với báo giới sau sự kiện UFC Oklahoma City, chủ tịch kiêm CEO UFC Dana White tiết lộ đúng như nhiều người dự đoán, McGregor đã bị đứt dây chằng.

White cho hay: "ACL (đứt dây chằng). Đầu gối của cậu ấy bị tổn thương rất nặng. Cậu ấy sẽ phải phẫu thuật đầu gối. Chỉ vậy thôi. Lúc này chẳng có gì đáng để bàn về McGregor cả. Cậu ấy phải phẫu thuật, sau đó sẽ trải qua quá trình vật lý trị liệu. Tất cả sẽ cần thời gian. Khi bác sĩ nói rằng cậu ấy có thể trở lại tập luyện cường độ cao, lúc đó chúng ta mới bắt đầu nói về McGregor".

Đây là một đòn giáng mạnh đối với McGregor, người vừa trở lại thi đấu sau gần 5 năm vắng bóng. Phần lớn quãng thời gian đó, anh phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gãy chân nghiêm trọng trong trận gặp Dustin Poirier.

Hamilton bị điều tra

Lewis Hamilton tiếp tục bị Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) điều tra sau chặng đua Belgian GP, lần này liên quan đến nghi vấn rời khu vực pit không an toàn của Ferrari. Trước đó, Hamilton đã phải nhận án phạt cộng 5 giây vì gây va chạm với George Russell. Sau khi cuộc đua kết thúc, tay đua người Anh tiếp tục bị FIA xem xét do một sự cố trong lần dừng pit, khiến một thành viên của đội ngũ kỹ thuật Ferrari bị va chạm và ngã xuống đường pit.