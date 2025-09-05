Sinner lập 1 loạt kỷ lục ở US Open, cùng Alcaraz - Djokovic tạo "bộ ba siêu đẳng"

Jannik Sinner tiếp tục chứng minh bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới tại US Open 2025. Ở tứ kết, anh vượt qua người đồng hương Lorenzo Musetti 6-1, 6-4, 6-2.

Sinner đã trở thành tay vợt trẻ nhất (từ 1968) vào bán kết cả bốn giải Grand Slam cùng mùa giải

⛔ Gác tình bạn để tập trung thi đấu

Chia sẻ sau chiến thắng, Sinner thừa nhận cảm giác đặc biệt khi phải đối đầu Musetti, người bạn thân thiết cả trong lẫn ngoài sân đấu: “Chúng tôi quen nhau rất lâu rồi, lại cùng chơi cho đội tuyển Davis Cup. Vì vậy, khi bước vào trận, tôi phải gác tình bạn sang một bên. Sau khi bắt tay, mọi thứ lại bình thường. Điều quan trọng là tập trung tối đa cho từng điểm bóng”, Sinner nói.

Chính sự tập trung ấy đã giúp Sinner gần như không mắc sai lầm. Anh thắng tới 91% điểm ở giao bóng một, không để đối thủ tận dụng được bất kỳ cơ hội break nào. Với phong độ này, Sinner đã trở thành tay vợt trẻ nhất trong Kỷ nguyên Mở, tính từ 1968 (24 tuổi, 18 ngày) lọt vào bán kết cả bốn giải Grand Slam trong cùng một mùa giải, vượt qua kỷ lục của Mats Wilander (1988).

✨ Dấu mốc lịch sử cùng với “Bộ ba siêu đẳng”

Chiến thắng trước Musetti cũng đưa Sinner chạm tới hàng loạt cột mốc lịch sử. Trong đó có, kể từ 1973, Sinner là tay vợt số 1 ATP thứ tư đạt bán kết ở cả bốn Grand Slam trong cùng một năm, sau Ivan Lendl, Roger Federer và Novak Djokovic, đồng thời là người trẻ nhất làm được điều này.

Anh là tay vợt Ý đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở vào bán kết cả bốn Grand Slam trong một mùa, đồng thời cũng là tay vợt sinh sau 1990 đầu tiên đạt kỳ tích này.

Chiến thắng của Sinner cũng giúp anh và Alcaraz, Djokovic tạo ra "bộ ba siêu đẳng" mới

Sinner đã kéo dài mạch thắng ở các Grand Slam sân cứng lên con số 26, ngang bằng Djokovic (2015-16) và Ivan Lendl (1985-88).

Sinner và Djokovic trở thành cặp thứ tư trong Kỷ nguyên Mở cùng nhau vào bán kết cả bốn Grand Slam một mùa, sau các cặp huyền thoại Laver-Roche (1969), Nadal-Federer (2008) và Murray-Djokovic (2011).

Đặc biệt, bộ ba Sinner - Alcaraz - Djokovic đã tái hiện dấu ấn chỉ từng có ở thời kỳ “Big Three”, lần đầu tiên kể từ chuỗi US Open 2011 – Roland Garros 2012, ba tay vợt nam liên tiếp cùng nhau góp mặt ở ba trận bán kết Grand Slam (từ Roland Garros, Wimbledon và US Open 2025).

Đây là minh chứng cho sự ổn định, phong độ đỉnh cao và tầm vóc vượt trội của cả ba so với phần còn lại của làng banh nỉ. Sinner sẽ chuẩn bị cho trận bán kết với Felix Auger Aliassime vào khoảng 6h, 6/9. Trận bán kết sớm hơn, Alcaraz dự kiến so tài Djokovic vào khoảng 2h, 6/9.