Việt Nam đã có bản quyền World Cup 2026?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Việt Nam đã có bản quyền World Cup 2026?

Sự kiện: World Cup 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Giới hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể chờ đợi được thưởng thức bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh khi nếu không có gì bất ngờ, bản quyền World Cup 2026 sẽ được công bố.

Lionel Messi vẫn bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2026, nhưng giới hâm mộ vẫn chờ anh trong màu áo Argentina

Lionel Messi vẫn bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2026, nhưng giới hâm mộ vẫn chờ anh trong màu áo Argentina

Chi phí mua bản quyền truyền hình World Cup có xu hướng tăng dần theo thời gian, với con số ngày một lớn. Tại World Cup 2022, VTV và các đơn vị đồng hành được cho phải chi không dưới 15 triệu đô để có bản quyền giải đấu tại Qatar.

Chiểu theo xu hướng này, giá bản quyền truyền hình World Cup 2026 phải cao hơn con số trên. Đặc biệt, World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, Mexico và Canada với 48 đội tham dự. Số lượng trận đấu vì vậy tăng lên nhiều so với chỉ 32 ở các giải đấu trước.

Trao đổi với Tiền Phong, một BLV kỳ cựu trong lĩnh vực thể thao cho rằng việc giá bản quyền truyền hình World Cup tăng lên là khó tránh khỏi. Một vấn đề khó khăn của các đài truyền hình là việc khai thác quảng cáo và các nguồn thu khác từ phát sóng World Cup hiện nay khó khăn do tình hình kinh tế.

Việt Nam đã có bản quyền World Cup 2026? - 2

"Để phục vụ người hâm mộ, các đài truyền hình đều cố gắng để có bản quyền phát sóng World Cup. Bên cạnh đó ở khía cạnh làm nghề, chúng tôi cũng rất muốn không đứng ngoài cuộc bởi World Cup 4 năm mới diễn ra một lần, tập hợp hầu hết các đội bóng lớn trên thế giới. Tuy nhiên để bù đắp chi phí là bài toán rất khó khăn trong bối cảnh hiện nay. Thực sự để có bản quyền các trận đấu ở World Cup là nỗ lực rất lớn"-vị này cho biết.

Theo một nguồn tin của Tiền Phong, dù vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giới hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội xem trực tiếp World Cup 2026, theo dõi và cổ vũ các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới Lionel Messi, Ronaldo...thi đấu. Một đơn vị đã đứng ra thương thảo và nhiều khả năng giành được bản quyền truyền hình World Cup 2026.

Quá trình thương thảo mua bản quyền truyền hình các giải thể thao, đặc biệt World Cup luôn khó khăn, đòi hỏi đội ngũ giàu kinh nghiệm. Đối tác nước ngoài thường tìm cách ép giá các đài Việt Nam. Mua thành công bản quyền truyền hình World Cup 2026 sẽ là tin vui đối với các khán giả xem truyền hình Việt Nam.

Nữ cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử đội tuyển nữ Việt Nam giải nghệ
Nữ cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử đội tuyển nữ Việt Nam giải nghệ

TPO - Theo tin từ VFF, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung chính thức giải nghệ, khép lại sự nghiệp vẻ vang 15 năm cùng bóng đá, trong đó có 14 năm khoác áo...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vĩnh Xuân ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/10/2025 17:44 PM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN