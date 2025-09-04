Dự đoán bán kết tennis US Open: Đỉnh cao Sabalenka đấu Pegula, Osaka giải mã Anisimova

⚔️ Jessica Pegula - Aryna Sabalenka: Khoảng 6h, 5/9 (bán kết)

Trận bán kết US Open 2025 giữa Jessica Pegula và Aryna Sabalenka là cuộc tái đấu của hai tay vợt xuất sắc bậc nhất thế giới và là trận đấu đặc biệt trong sự nghiệp của Pegula. Đây là trận đấu hứa hẹn đầy kịch tính và cảm xúc, nơi tay vợt Mỹ có cơ hội lớn để chấm dứt chuỗi thua trước Sabalenka và tiến gần hơn đến chức vô địch Grand Slam đầu tiên.

Sabalenka (bên trái) sẽ không dễ để lấy tấm vé chung kết khi chạm trán Pegula (bên phải)

Pegula bước vào bán kết với phong độ đáng nể, thắng thuyết phục năm trận liên tiếp đều trong 2 set, trong đó trận gần nhất thắng nhà vô địch Wimbledon 2024 Barbora Krejcikova 6-3, 6-3 chỉ trong 1 giờ 26 phút. Lịch thi đấu ở US Open năm nay lại giúp cô có chuỗi nghỉ ngơi hợp lý, tận dụng được ngày nghỉ dài hơn so với các đối thủ để duy trì trạng thái thể lực tốt nhất.

Pegula yêu thích việc được chơi sớm trong ngày để thiết lập nhịp độ thi đấu ổn định, không phải chịu áp lực về thời gian nghỉ hồi phục như nhiều tay vợt khác. Sự đồng thuận từ đội ngũ huấn luyện viên Mark Knowles và Mark Merklein giúp cô luôn trong trạng thái chuẩn bị tâm lý và chiến thuật tốt nhất.

Đối thủ Sabalenka, tay vợt số 1 thế giới, đang có một mùa giải ấn tượng khi vừa vào bán kết nhờ kết quả thuận lợi với sự rút lui của Marketa Vondrousova, đồng thời thắng nhanh các trận trước đó. Trong 9 lần gặp Pegula, Sabalenka thắng tới 7 trận, phần lớn kết thúc trong 2 set, cho thấy sức mạnh vượt trội về mặt tâm lý và thể lực.

Sabalenka là nhà vô địch US Open năm ngoái và luôn thể hiện lối chơi tấn công mãnh liệt, tạo áp lực liên tục khiến đối thủ phải mắc nhiều lỗi.

📊 Dự đoán trận đấu

Mặc dù lợi thế lịch thi đấu cũng như sự tiến bộ rõ rệt về tâm lý và thể lực cho thấy Pegula không phải đối thủ dễ chơi, tuy nhiên, Sabalenka có ưu thế lớn về thành tích đối đầu và đẳng cấp trận mạc.

Trận đấu dự kiến sẽ đầy căng thẳng với nhiều pha đôi công hấp dẫn, khả năng diễn ra trong 3 hoặc 4 set, khi Pegula sẽ cố gắng tận dụng từng điểm số và khai thác những thời điểm sơ hở của Sabalenka.

Chìa khóa nằm ở khả năng kiểm soát điểm số quan trọng và giữ được tâm lý vững vàng trong những khoảnh khắc áp lực nhất. Nếu Pegula tận dụng được cơ hội, cô hoàn toàn có thể tạo ra địa chấn, nhưng với vị thế nhà vô địch, Sabalenka vẫn được đánh giá nhỉnh hơn và nhiều khả năng sẽ giành vé chung kết.

⚔️ Amanda Anisimova - Naomi Osaka: Khoảng 7h30, 5/9 (bán kết)

Trận bán kết giữa Amanda Anisimova và Naomi Osaka tại US Open 2025 là trận đấu rất đáng được chờ đợi. Anisimova đã trải qua một mùa giải thăng trầm, nhưng US Open năm nay đánh dấu bước đột phá lớn khi cô vừa giành chiến thắng 6-4, 6-3 trước Iga Swiatek, đối thủ mà cô từng thua “trắng” 0-6, 0-6 tại chung kết Wimbledon 2025. Đây chính là màn trả thù ngọt ngào và cho thấy Anisimova đã bước qua những cú sốc tâm lý để trở lại mạnh mẽ.

Osaka (bên phải) vượt qua nhiều khó khăn để tới bán kết, phía bên kia Anisimova (bên trái) cũng trải qua rất nhiều nỗ lực để có được thành quả hiện tại

Phong cách thi đấu của Anisimova tập trung nhiều vào những cú đánh mạnh và chính xác, đặc biệt là cú trái tay quyết đoán, giúp cô kiểm soát trận đấu và tạo áp lực liên tục lên đối thủ. Sự tự tin và khả năng duy trì ổn định trong những thời điểm quan trọng đang là điểm mạnh lớn của tay vợt Mỹ.

Naomi Osaka bước vào bán kết với phong độ tốt nhất kể từ khi trở lại sau thời gian nghỉ sinh con và dưỡng sức. Cô từng giành 4 danh hiệu Grand Slam và đã thể hiện sự ổn định cùng kỹ thuật sắc nét khi vượt qua Karolina Muchova ở tứ kết. Osaka sở hữu lối chơi uy lực với những pha giao bóng lợi hại và khả năng kiểm soát các loạt bóng dài và sâu xuống cuối sân bằng cú thuận tay xuất sắc.

Với kinh nghiệm thi đấu tại các giải lớn và bản lĩnh của nhà vô địch, Osaka có lợi thế tâm lý và thể lực tốt, cùng khả năng thích nghi nhanh chóng trên mặt sân cứng. Cô cũng thể hiện sự bình tĩnh, dù đôi lúc thể hiện tâm lý trước những tình huống khó.

📊 Dự đoán trận đấu

Cuộc đối đầu này được dự đoán sẽ rất căng thẳng, với những pha đôi công mãn nhãn và nhiều khoảnh khắc quyết định hấp dẫn. Đối với Anisimova, tận dụng cú trái tay để khiến Osaka gặp khó khăn sẽ là chìa khóa mở ra chiến thắng. Trong khi đó, Osaka sẽ chủ động kiểm soát điểm số bằng những cú giao bóng và điều phối bóng linh hoạt.

Dù Anisimova đang có phong độ tốt và sự tự tin lớn, nhưng Osaka với kinh nghiệm và bản lĩnh trong những trận cầu lớn vẫn là ứng cử viên sáng giá. Trận đấu có thể kéo dài tới 3 hoặc 4 set, hứa hẹn mang đến nhiều thử thách và tạo nên một show diễn tennis đỉnh cao đúng nghĩa và chiến thắng sẽ thuộc về tay vợt Nhật Bản.