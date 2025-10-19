Nadal nói thật sau khi giải nghệ: Federer là bạn thân, còn Djokovic là gì?

Tình bạn đặc biệt với Federer

Rafael Nadal, huyền thoại quần vợt Tây Ban Nha, mới đây có những chia sẻ chân thật về mối quan hệ với hai đối thủ lớn nhất sự nghiệp của mình là Roger Federer và Novak Djokovic.

Nadal (trái) coi Federer là bạn thân, và cũng có quan hệ tốt và luôn trân trọng Djokovic

Sau khi giải nghệ, Nadal đã có cuộc phỏng vấn với DAZN, nơi anh trải lòng về tình bạn với Federer và mối quan hệ đầy phức tạp với Djokovic.

Nadal thừa nhận rằng mối quan hệ giữa anh và Federer rất đặc biệt, vượt xa khỏi những trận đấu khốc liệt trên sân.

"Với Roger, tôi có một mối quan hệ đặc biệt. Nhưng với Novak, tôi cũng có mối quan hệ tốt", Nadal chia sẻ. Theo tay vợt 39 tuổi, sự hiểu biết về giá trị cuộc sống ngoài quần vợt đã giúp định hình những mối quan hệ này: "Chúng tôi hiểu rằng tennis chỉ là một trận đấu. Trong cuộc sống, có nhiều điều quan trọng hơn ngoài quần vợt".

Sự thân thiết với Federer không chỉ đến từ những trận đối đầu kinh điển mà còn từ sự tôn trọng lẫn nhau ngoài sân đấu. Trong suốt sự nghiệp, họ gặp nhau 40 lần, với Nadal thắng 24 trận và Federer 16 trận.

Tuy nhiên, điều mà Nadal nhấn mạnh là: "Nếu bạn có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và những người xung quanh, chắc chắn trải nghiệm của bạn sẽ hạnh phúc hơn. Tennis chỉ là một trò chơi, còn những mối quan hệ thì vượt xa hơn thế".

Nadal có mối quan hệ tốt với đối thủ lớn nhất Djokovic

Federer là đối thủ và người bạn lớn, nhưng Djokovic mới thực sự là kình địch lớn nhất của "Vua đất nện". Hai tay vợt gặp nhau tới 60 lần trong sự nghiệp, Djokovic nhỉnh hơn khi thắng 31, thua 29. Điều này khiến mối quan hệ của họ trở nên phức tạp hơn so với với Federer, nhưng cũng không kém phần tôn trọng.

Nadal thừa nhận: "Thi đấu với Novak luôn là một thách thức lớn, cậu ấy là một đối thủ tuyệt vời. Djokovic luôn thúc đẩy tôi đến giới hạn cao nhất của bản thân. Chúng tôi đã đẩy nhau đến giới hạn vì cả hai đều phải cải thiện không ngừng để có thể duy trì thi đấu ở đẳng cấp cao nhất".

Trong suốt cuộc trò chuyện, Nadal nhấn mạnh vẻ đẹp của thể thao không chỉ nằm ở việc chiến thắng hay thành tích cá nhân, mà còn ở việc thể thao mang đến những cơ hội để thúc đẩy bản thân và kết nối với những người xung quanh.

"Thể thao luôn đòi hỏi mục tiêu rõ ràng và quyết tâm không ngừng để trở nên tốt hơn. Có những đối thủ lớn như Roger hay Novak sẽ giúp bạn nhận ra những điều mình cần cải thiện", Nadal khẳng định.

Nadal vẫn luôn giữ một thái độ lạc quan về những mối quan hệ anh đã xây dựng trong sự nghiệp: "Tennis chỉ là một phần của cuộc sống, và điều quan trọng là những mối quan hệ vượt xa khỏi sân đấu".