Dự đoán tứ kết tennis US Open: Chờ Sinner "giải mã" siêu sao trái 1 tay Musetti

Felix Auger-Aliassime - Alex De Minaur: Khoảng 22h30, 3/9 (tứ kết)

Cuộc đọ sức đầy duyên nợ giữa hai tay vợt tài năng đã từng gặp nhau 5 lần trước đây De Minaur và Aliassime, với lợi thế đối đầu đang nghiêng về Auger-Aliassime với 3 thắng, 2 thua. Trên mặt sân cứng khá nhanh của New York, Auger-Aliassime đang có nhiều lợi thế hơn với lối chơi tấn công tốc độ và tự tin.

Felix (bên phải) và màn chạm trán dự báo "cân tài cân sức" với De Minaur (bên trái)

De Minaur đang trải qua hành trình khá nhẹ nhàng đến tứ kết khi chưa phải gặp nhiều đối thủ đẳng cấp, tuy nhiên sự thiếu kinh nghiệm và thành tích tại những vòng cuối các Grand Slam vẫn là điểm yếu của tay vợt số 8 thế giới người Úc. Anh chưa từng thắng ở tứ kết Grand Slam trên mặt sân cứng, và đây sẽ là thách thức lớn để vượt qua Auger-Aliassime, người đã từng vào bán kết US Open 2021 và thể hiện xuất sắc ở những giải lớn khác.

Đặc biệt, Aliassime đang chơi rất tốt với những chiến thắng ấn tượng trước các tay vợt hàng đầu như Alexander Zverev và Andrey Rublev, cho thấy phong độ và sự tự tin đang ở đỉnh cao. Lối chơi áp đảo, khả năng tấn công dọc dây cực mạnh sẽ là bài toán khó với De Minaur, người thiên về phòng thủ và kéo dài tình huống bóng để đối thủ phải tự mắc lỗi nhiều hơn.

📈 Dự đoán kết quả trận đấu

Dù De Minaur đã từng đánh bại Auger-Aliassime trên mặt sân đất nện mùa trước, nhưng với mặt sân cứng và phong độ hiện nay của cả hai, phần lớn chuyên gia đồng thuận dự đoán Auger-Aliassime sẽ giành chiến thắng sau 4 set.

🎾 Jannik Sinner - Lorenzo Musetti: Khoảng 7h30, 4/9 (tứ kết)

Trận tứ kết US Open giữa hai tay vợt hàng đầu đến từ Ý, Jannik Sinner và Lorenzo Musetti, hứa hẹn sẽ là màn đọ sức đẳng cấp và đầy thú vị. Sinner, tay vợt số 1 thế giới và ứng viên nặng ký cho chức vô địch, đang thể hiện phong độ hủy diệt với những trận thắng áp đảo, trong đó có chiến thắng không thể cản nổi trước Alexander Bublik. Tiềm năng và bản lĩnh của Sinner được thể hiện rõ qua khả năng kiểm soát thế trận và sự chính xác trong từng cú đánh.

Sinner (bên trái) gặp lại đồng hương Musetti (bên phải) ở trận tứ kết US Open 2025

Musetti, hạt giống số 10, cũng mang đến New York phong độ ổn định với lối chơi đẹp mắt và kỹ thuật trái một tay chuẩn mực. Tuy nhiên, lối chơi “thơ mộng” ấy lại dễ bị bẻ gãy bởi những đối thủ như Sinner, người luôn tỏ ra sắc bén và hiệu quả ở mọi vị trí trên sân. Sinner đã thắng Musetti 2 trận đối đầu trước đó, dù chưa gặp lại trong gần 2 năm, nhưng đẳng cấp và sức mạnh hiện tại của tay vợt số 1 thế giới vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều.

📈 Dự đoán kết quả trận đấu

Phân tích chuyên môn cho thấy, nếu Musetti muốn tạo ra bất ngờ, anh phải phát huy tối đa sự linh hoạt và gây áp lực lên Sinner như trong các pha bóng đòi hỏi chiến thuật cao. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với một Sinner “bất khả chiến bại” như hiện nay, dự đoán khó có thể nghiêng về Musetti khi chưa có dấu hiệu cho thấy sự suy giảm phong độ của Sinner.

Các chuyên gia đều đồng thuận dự đoán Sinner sẽ giành chiến thắng trong vòng 3 set, tiếp tục hành trình tiến đến chức vô địch US Open 2025.

Dự đoán kết quả hai trận tứ kết đơn nữ: - Amanda Anisimo - Iga Swiatek (Khoảng 0h, 4/9): Swiatek được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ vượt qua Amanda Anisimova sau trận đấu căng thẳng kéo dài 3 set. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà và kinh nghiệm hơn, Anisimova hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đương kim vô địch. - Karolina Muchova và Naomi Osaka (Khoảng 6h, 4/9): Trận đấu cân tài cân sức giữa hai tay vợt đã hòa nhau 2-2 trong các lần gặp trước, với lợi thế nhỏ nghiêng về Osaka nhờ kinh nghiệm vô địch Grand Slam và phong độ ổn định gần đây. Muchova có khả năng gây khó khăn lớn với lối chơi đa dạng và từng thắng Osaka ở US Open năm ngoái. Dự đoán trận đấu sẽ kéo dài quyết liệt, và người chiến thắng phải trải qua 3 set đấu.

