Tin mới nhất bóng đá sáng 23/10: Maguire được bầu chọn hay nhất vòng 8 Ngoại hạng Anh

Maguire được bầu chọn hay nhất vòng 8 Ngoại hạng Anh

Trung vệ Harry Maguire đã được fan bầu chọn là Cầu thủ hay nhất vòng đấu thứ 8 của Premier League. Với bàn thắng vào lưới Liverpool để mang về chiến thắng 2-1 cho MU tại Anfield, Maguire dẫn đầu số phiếu bình chọn và đánh bại Erling Haaland khi anh nắm tới 42% số phiếu bầu, trong khi Haaland chỉ được 14%. Xin nhắc lại, giải này là fan bầu.

10 đề cử cho giải Cầu thủ hay nhất châu Phi

Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) đã công bố danh sách 10 cầu thủ được đề cử cho giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm 2025 của bóng đá châu lục này. Danh sách bao gồm Mohamed Salah, Victor Osimhen, Serhou Guirassy, Achraf Hakimi, Iliman Ndiaye, Pape Sarr, Frank Anguissa, Denis Bouanga, Fiston Mayele và Oussama Lamlioui. Cuộc cạnh tranh được cho là giữa Salah và Hakimi, đáng chú ý là Hakimi 2 năm trước đã luôn về nhì.

Các ông chủ La Liga tiếc về vụ hủy trận Villarreal – Barca ở Mỹ

Mặc dù nhận được nhiều sự phản đối của các cầu thủ và khán giả nội địa, ý tưởng đá trận Villarreal – Barcelona ở Mỹ lại có vẻ được nhiều ông chủ ủng hộ nên họ đã tỏ ra tiếc khi trận này sẽ không đá ở Mỹ nữa. Sau khi Villarreal ra thông cáo bày tỏ sự bất mãn về việc La Liga không tổ chức đến nơi đến chốn, chủ tịch Angel Haro của Real Betis cho biết: “La Liga cần quảng bá thương hiệu của mình và chúng tôi phải luôn cởi mở với những sáng kiến mới để tăng sức cạnh tranh”.

Tonali gia hạn bí mật với Newcastle trong lúc bị treo giò

Tờ The Athletic cho biết trong thời gian bị treo giò vì cá độ, tiền vệ Sandro Tonali đã ký gia hạn với Newcastle đến năm 2030 nhưng không công bố. Đáng nói là Tonali đã gặp ban lãnh đạo Newcastle để xin giảm lương nhằm bù trừ cho việc bị treo giò, nhưng Newcastle cũng nói rằng họ muốn giữ anh lâu dài bất chấp án phạt. Điều này đồng nghĩa Tonali muốn ở Anh lâu dài và chưa có ý định quay lại Italia.

Sean Dyche nói về sự ngoi lên của bóng dài

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây sau khi nhậm chức tại Nottingham Forest, HLV Sean Dyche đã nói rằng sự trở lại của lối chơi bóng dài ở Premier League là điều dễ hiểu. “Ngày xưa bọn tôi đá thế thì bị kêu là bóng dài, bây giờ các đội khác đá thế thì gọi là chuyền dài nhỉ? Chúng tôi tự đùa nhau về điều đó nhưng sự thật là thời thế đã thay đổi. Sau 10 năm ai cũng muốn chơi bóng dài vì đó là cách hiệu quả để phá pressing của đối thủ”, Dyche nói.